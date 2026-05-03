고정희

동물원역 맞은편 길에서 길맥하는 여인. 베를린에선 이것이 패션.동물원역은 개인적으로도 오랫동안 중요한 장소였다. 내가 다닌 베를린 공대가 바로 옆에 있기 때문이다. 덕분에 동물원역에서 수없이 지하철을 갈아탔다. 그러다가 그 뉴스를 들은 뒤 오랜만에 '취재차' 일부러 동물원 역을 찾았다.역 앞에는 한 무리의 사람들이 맥주병을 든 채 비틀거리고 역 뒤의 노숙자들도 여전했다. 다만 철교 아래가 텅 비어 있었다. 얼마 전까지만 해도 노숙자 텐트 단지였던 곳이다. 이미 청소가 시작된 듯 전에 없던 임시 파출소가 들어섰고 경찰차가 여러 대 서 있었다. 안심이 되기보다는 이러다가 베를린이 다시 경찰 도시가 되는 것은 아닌지 걱정이 앞섰다.몇 해 전부터 베를린 지하철이나 버스에서 맥주를 마시는 젊은이들이 부쩍 늘었다. 이제는 약속 장소까지 가는 길에 맥주를 마시면서 가는 것이 유행이 되었다. 그래서 '길맥(Wegbier)'이라는 신조어도 생겼다.편의점이나 강변에서 마신다는 한국의 길맥과는 달리 베를린의 길맥은 실제로 길을 가면서 마신다. 길에서 마셔야 할 만큼 술이 급한 건 아닐 테고 그 세대의 제스처이자 여성의 핸드백처럼 패션 액세서리가 된 지 오래다. 심지어는 길맥을 추천하는 베를린 관광 안내서도 있다고 한다. 맥주병을 패션 액세서리로 삼는 것, 이건 정말 베를린에만 있는 일이다.그러나 이제 최소한 동물원역이나 동부역에서는 이 패션도 사라질 것이다. 이 일은 자유와 방종의 경계에서 아슬아슬한 매력을 유지해 온 베를린이라는 도시의 정체성에 하나의 굵은 선을 긋는 사건이다. 우리는 흔히 베를린을 '자유의 도시'라 부른다. 하지만 이 자유가 이제는 '청결과 안전'이라는 보편적인 가치에 자리를 내어주고 있다.과거 동물원역은 서베를린을 상징하는 교통의 요충지였으며, 전 세계 여행객들이 서베를린과 만나던 곳이었다. 그러나 1970~80년대, 소외와 비극의 현장이기도 했다. 당시 이 역은 가출 청소년들의 아지트였고, 약물 중독과 성매매가 만연했던 서베를린의 가장 어두운 곳이었다. 직접 본 적은 없지만 플랫폼 구석이나 화장실, 역사 뒤편에서 술과 약물에 취해 비틀거리거나 약 살 돈을 조달하기 위해 성매매를 하던 이들의 충격적인 모습을 영화 <동물원역의 아이들>을 통해 알게 되었다.14세에 헤로인 중독이 되어 동물원역에서 주삿바늘을 꼽고 성매매하던 여학생의 자전적 소설이 발표되고 곧이어 영화로 만들어져서 사회에 큰 충격을 주었다. 이후 강력한 경찰 단속을 실시해 노골적인 거리 범죄를 표면적으로는 제거했지만, 노숙인과 마약 중독자 문제는 근본적으로 해결하지 못했다. 뒷길에는 여전히 주삿바늘 자동판매기가 있었고 남자아이들이 몸을 파는 거리라고 아는 사람들은 다 알고 있었다.그러다가 2006년 중앙역이 새로 개통되면서 동물원역의 운명도 달라졌다. 중앙역으로서의 의미가 사라지고 이용객이 30퍼센트 정도 줄면서 꼭 그만큼 지저분함도 줄어 들었다.흥미로운 점은, 그러한 어둠조차도 베를린이라는 도시가 가진 '날것'의 매력으로 수용되었다는 사실이다. 사람들은 이곳의 위험함을 경계하면서도, 동시에 도시가 품은 비극적인 리얼리즘의 일부로 받아들였다. 그것은 정제되지 않은 삶의 한 단면이었고, 베를린이 가진 투박하고 거친 예술적 영감의 원천이 되기도 했다.사실 그 근저에는 "남에게 직접적인 해를 끼치지 않는다면 내가 무엇을 마시든 상관하지 말라"는 개인주의적 자유가 깔려 있다. 독일 철도가 그동안 이를 묵인해 온 것도 이러한 특유의 자유로운 분위기를 존중했기 때문일 것이다. 하지만 이번 음주 금지 조치는 그 '묵인된 자유'의 유효기간이 끝났음을 시사한다. 이제 베를린도 보편적인 공공성을 따라야 한다는 압박이 느껴진다.