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김하수 경북 청도군수가 10일 오후 청도군청 대회의실에서 기자회견을 열고 자신의 여러 의혹에 대해 사실무근이라고 주장했다.조정훈
국민의힘 경북도당 공천관리위원회가 매관매직 의혹과 요양원 여직원에게 욕설 파문 등으로 논란을 빚고 있는 김하수 경북 청도군수를 6.3지방선거 청도군수 후보로 공천하기로 하자 지역 시민단체가 공천 취소와 철저한 수사를 촉구하고 나섰다.
대구참여연대는 29일 성명을 통해 "전 청도군장애인체육회장이 김 군수를 뇌물 혐의와 공직선거법 위반 혐의로 고발했다"며 "승진을 청탁한 공무원 A씨가 B씨와 한 통화 녹취록에 따르면 여러 번 '군수'를 언급했고 청탁 액수와 돈 전달 방식을 구체적으로 밝히고 있어 김 군수가 깊이 개입되어 있다"고 주장했다.
이어 "전 장애인체육회장의 고발장에는 김 군수가 유권자들에게 선물을 나눠주는 방식으로 선거조직을 꾸렸다는 부정선거 관련 내용도 있다"며 "B씨가 청도 각 읍면의 선거조직 책임자에게 특정 업체의 벌꿀을 사 명절 때마다 선거조직원들에게 배부하라고 지시하고 추후 대금을 지급하는 방식으로 사전선거운동을 펼쳤다고 한다"고 지적했다.
대구참여연대는 또 여러 취재와 제보에 따르면 3000~5000만 원의 뇌물을 제공한 의혹을 받는 공무원이 추가로 더 있고 김 군수가 각종 인허가사업과 수의계약까지 꼼꼼히 챙겼다는 점, 면장과 이장 등 행정조직을 활용하고 이 과정에서 돈봉투가 전달되었다는 의혹도 나오고 있다고 비판했다.
그러면서 "일상적이고 구조적이며 반복적이고 전방위적인 '총체적 부패'"라며 "수사당국의 철저한 수사는 물론 정당과 정부 차원의 대대적 조치가 필요하다"고 촉구했다.
대구참여연대는 우선 "경찰이 선거 시기를 고려하여 미온적으로 수사하고 있다"며 "제대로 수사하지 않고 있다는 정항이 보인다. 선거를 의식하거나 정치적으로 판단하지 말고 치밀하게 수사해야 한다"고 촉구했다.
이어 국민의힘을 향해 "사정이 이러함에도 지난 22일 김 군수를 공천했다"면서 "윤리의식과 정치적 책임의 부재를 비판하지 않을 수 없다. 국민의힘은 중앙당 차원에서 사죄하고 김 군수의 공천을 철회해야 한다"고 요구했다.
또 "사태의 요인에는 지역의 경찰, 검찰 등도 연루되어 있거나 방관했다는 점도 있다"면서 "이들이 제대로 수사할지 믿을 수 없다. 행정조직이 개입되어 있고 공무원 사회에서 만연하다는 점에서 정부 차원의 조사와 감찰이 필요하다"고 강조했다.
대구참여연대는 특히 지역 언론의 침묵에 대해 비판의 목소리를 높였다. 대부분의 언론들이 청도군으로부터 상당액의 광고비 등 예산을 지원받고 있기 때문에 제대로 취재하거나 보도하지 못하는 것 아니냐는 지적이다.
그러면서 "수사당국과 행정당국, 정당 등 관계기관이 제대로 수사, 감찰, 조치하지 않는다면 그 책임을 물을 것"이라며 "사건 관련자들에 대해서는 직접 고발, 감사청구 등 강한 수단, 다각적 수단으로 대응할 것"이라고 밝혔다.
앞서 청도군 전 장애인체육회장은 김하수 군수가 자신의 측근을 통해 공무원 승진 대가로 3000만 원을 받아 전달했다는 등의 내용으로 김 군수를 경북경찰청에 고발하고 통화 녹취록 등을 증거로 제출했다.
전 장애인체육회장이 전달한 녹취록에는 "면장으로 가는 게 3개"라며 3000만 원을 언급하는 내용이 나오고 승진한 인사가 직접 돈을 마련해 김 군수의 측근에게 전달한 내용이 포함돼 있다.
하지만 김 군수는 지난 10일 기자회견을 열고 "전혀 돈을 받은 사실이 없다"며 "녹음 파일 내용을 종합해도 그 돈이 전달되었다고 볼 사항은 전혀 없다"고 해명했다(관련 기사: '욕설 파문' 김하수 청도군수 '매관매직' 의혹... "사실 아냐"
https://omn.kr/2hqj0).
김 군수는 지난해 3월 청도읍의 한 요양원 여성 직원에게 "입 주디(주둥아리) 함부로 지끼지(지껄이지) 마라 케라(하라)", "열린 입 주디라고 함부로 쳐 지끼고. 개같은 X가" 등의 욕설을 퍼부었다가 모욕죄 등으로 고발당했다.
또 올해 1월에는 해당 요양원 원장 집에 무단으로 들어갔다가 '협박'과 '공동주거침입' 등의 혐의로 고소당했고 검찰에 송치됐다(관련 기사 : 김하수 청도군수 '주거침입 혐의' 검찰 송치... 국힘에 공천 신청
https://omn.kr/2hevl).
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