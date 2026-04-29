유지영

성매매피해자 지원을 위한 현장상담센터협의회와 파주 시민들이 책 <나는 포주다> 출판 기념회에 참석한 손배찬 더불어민주당 파주시장 후보의 사퇴를 요구하면서 29일 오전 서울 영등포구 더불어민주당 당사 앞에서 기자회견을 열었다. 이날 시민들은 더불어민주당을 향해 "성매매를 옹호하는 인식을 드러낸 경선 당선인을 즉각 배제하고 공당으로서 책임을 분명히 하라"고 요구했다.책 <나는 포주다> 출판기념회에 참석했던 손배찬 더불어민주당 파주시장 후보의 사퇴를 요구하는 목소리가 파주 지역사회에서 나오고 있다. 책 <나는 포주다>는 성매매 집결지인 파주 용주골에서 포주로 25년을 살아온 이계순씨의 자서전으로, 현 김경일 파주시장(더불어민주당 소속)의 용주골 폐쇄에 맞선 이씨의 일화를 담고 있다.성매매 집결지 폐쇄를 요구하는 시민들은 지난 3일 열린 이씨의 출판기념회에 참석한 손 후보가 김 시장의 폐쇄 정책에 반하는 행보를 보이고 있다고 판단하고 후보 사퇴를 요구하고 있다.성매매 피해자를 지원하는 현장상담센터협의회와 파주 시민들 30여 명은 29일 서울 영등포구 더불어민주당 당사 앞에서 "성매매를 옹호하는 인식을 드러낸 경선 당선인을 즉각 배제하고 공당으로 책임을 분명히 하라"는 내용의 기자회견을 열었다.손 후보는 지난 19일 당내 경선에서 김경일 시장을 꺾고 민주당 파주시장 후보로 확정됐다. 후보로 확정되기 전인 지난 2월에도 손 후보는 "내게 파주시장으로 일할 기회가 주어진다면 제1호 사업으로 성산업 종사자는 물론 전문가들로 구성된 공론장을 열어 (성매매 집결지와 관련된) 결론을 도출하겠다"고 밝히기도 했다.오선민 성매매 피해자 지원을 위한 현장상담센터협의회 회장은 "민주당은 성매매 근절과 피해자 인권 보호에 대한 분명한 입장을 재확인하고 재발 방지 대책을 마련하라"면서 "민주당과 경선 당선인의 대응과 이후 행보를 엄중히 지켜볼 것이며, 성매매를 용인하거나 정당화하려는 어떠한 시도에도 단호히 맞설 것"이라고 밝혔다.기자회견에 참석한 파주 운정신도시 주민인 최윤정(50)씨는 "우리는 운정신도시 학부모로 특정인을 시장으로 지지하는 것이 아닌, 성매매 집결지 폐쇄를 요구하고 있다. 과거 파주시청소년재단 대표이사를 지내셨던 후보가 어떻게 '(기존 성매매 집결지 폐쇄 정책에 대해) 원점에서 다시 시작하겠다'고 말할 수 있는지 의문"이라고 말했다.손 후보 측은 이날 오후 <오마이뉴스>에 "출판기념회 참석은 특정 내용을 지지하거나 동의하기 위한 것이 아니라 다양한 사회 현장의 목소리를 직접 듣기 위한 취지였다. 후보자는 어떠한 경우에도 불법 행위나 성착취를 옹호하지 않는다는 입장을 분명히 밝힌다"고 해명했다.이어 손 후보는 "용주골 폐쇄에 원칙적으로 동의한다. 다만 '법에도 눈물이 있다'는 이재명 대통령의 발언 취지처럼, 원칙을 지키되 현실적 대안을 함께 마련하는 접근이 필요하다고 본다"고 밝혔다.손 후보는 "성매매 종사자 역시 우리 사회의 구성원으로서 최소한의 인권은 보장되어야 하며 충분한 협의와 현실적인 '출구 전략'이 병행되어야 한다"면서 "이해관계자들과 충분히 소통한 후 단계적으로 대안을 마련하여 갈등을 풀어가겠다. 현장을 떠난 분들까지 포함해 실질적인 지원과 재정착 방안이 논의될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.한편, 손 후보와 관련해 <나는 포주다> 출판기념회 참석 논란 외에도 과거 손 후보가 부동산 중개업을 운영할 당시 고객 정보를 취득한 뒤 금전적 피해를 입혔다는 내용의 진정이 민주당에 접수되기도 했다. 이와 관련해 파주지역의 일부 민주당 평당원들은 지난 27일 손 후보를 규탄하는 기자회견을 열기도 했다.손 후보 측은 "경선 불복용 정치 공작"이라는 입장이다. 손 후보는 '입장문'을 통해 "특정 세력이 22년 전인 2004년의 불분명한 기억을 소재로 제기한 부동산 사기 의혹 진정 건"이라며 "전혀 사실무근인 내용을 후보 확정 시점에 맞춰 들고나온 것은, 경선 결과에 불복하고 근거 없는 의혹 제기로 후보의 명예를 훼손하는 비열한 정치 공작"이라고 반박한 바 있다.