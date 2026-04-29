뉴스피치 김이연심 기자

이날 네 명의 후보는 선언문 낭독 후 공동 서약에 서명했다.이어진 질의응답에서 후보들은 지역 현안에 대한 청사진을 제시했다. 조상호 세종시장 예비후보는 행정수도 특별법과 관련해 "세종시민들께 오랜 기다림을 드려 송구하다"라며 "오는 5월 7일 국회 입법 공청회가 중대한 분기점이 될 것이다. 여야 이견이 없는 만큼 20년 전 위헌 결정을 넘어설 시대적 상황을 소상히 설명해 입법 절차를 신속히 마무리하겠다"라고 밝혔다.주민 갈등이 깊은 송전선로 문제에 대해서는 4인 후보 모두 일방적 추진에 반대한다는 단일 대오를 형성했다. 허태정 예비후보는 "도심 구간은 반드시 지중화해야 한다"라고 못 박았으며, 박수현 예비후보는 "한전의 일방적 절차를 중단하고 '금강 르네상스' 계획을 통해 에너지·용수 대책을 공동 수립하겠다"라고 밝혔다. 신용한 예비후보 역시 "특별한 희생에는 특별한 보상이 따라야 한다"라며 보상 체계의 전면 재심의를 촉구했다.충청권의 통합 모델에 대해서도 구체적인 답변이 오갔다. 허태정 예비후보는 기존 메가시티 구상과의 차이에 대해 "광역연합은 경제와 생활권을 1시간 이내로 묶어 경쟁력을 높이는 실행 단계의 다리 역할"이라고 정의했다. 신용한 예비후보 또한 "택시 할증 등 실질적인 생활 밀착형 정책부터 해결해 시·도민이 통합의 효과를 체감하게 하겠다"라고 덧붙였다.아울러 박수현 예비후보는 "충청을 대한민국 역사 문화권의 컨트롤 타워로 만들겠다"라며, 백제 특별법을 토대로 충청권 전체를 아우르는 역사 문화 생태계 조성 계획을 밝혀 눈길을 끌었다. 조상호 예비후보는 행정 구역 통합 논의에 대해 "세종시가 온전한 행정수도가 되는 것이 충청권 전체의 시너지를 내는 우선 과제라는 데 후보들이 뜻을 모았다"라며 세종의 독자적 위상과 상생의 조화를 강조했다.이날 네 명의 후보는 선언문 낭독 후 공동 서약식에 참여하며 '충청은 하나다'라는 구호를 외쳤다. 이번 공동 선언은 단순한 선거 이벤트를 넘어, 충청권 민주당 후보들이 정책적 연대를 공고히 함으로써 지역 유권자들에게 '준비된 초광역 지방정부'의 이미지를 각인시키려는 전략으로 풀이된다. 수도권 일극 체제에 맞서 충청권 후보들이 제시한 '공동 대전환 선언'이 실제 표심으로 이어질지 귀추가 주목된다.