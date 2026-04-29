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충청권 4개 시·도지사 후보들은 이날 충청을 대한민국의 새로운 성장의 축으로 세우겠다는 ‘충청권 공동대전환 선언문’을 발표하며 본격적인 원팀 행보에 나섰다.뉴스피치 김이연심 기자
29일 더불어민주당 충청권 시·도지사 후보들이 세종시청 브리핑실에 집결해 수도권 일극체제를 타파하고 충청을 대한민국의 새로운 성장의 축으로 세우겠다는 '충청권 공동대전환 선언문'을 전 발표하며 본격적인 원팀 행보에 나섰다.
조상호 세종시장 예비후보를 비롯해 허태정 대전시장, 박수현 충남지사, 신용한 충북지사 예비후보는 공동 선언문을 통해 인구 과밀과 집값 폭등, 청년 유출 등 대한민국이 직면한 모든 문제의 출발점이 수도권 집중임을 지적했다. 이들은 충청권이 더 이상 변방의 중간 지역이 아니라 국가 구조를 근본적으로 바꾸는 중심지가 될 것임을 선언하며, 이를 실현하기 위한 8대 핵심 과제를 공동 추진하기로 결의했다.
선언문의 핵심은 세종시를 명실상부한 실질적 행정수도로 완성하여 국가 운영의 중심을 옮기는 것이다. 후보들은 행정수도특별법 제정과 행정수도 개헌을 견인하는 것은 물론, 국회 세종의사당과 대통령 세종집무실을 반드시 완공하고 중앙행정기관의 추가 이전을 강력히 추진하겠다고 공언했다. 이어 대전의 R&D, 충남의 제조, 충북의 바이오, 세종의 행정 기능을 결합해 미래 산업의 핵심 거점으로 육성하는 '경제·기술 심장화'와 4개 시·도를 연결하는 '1시간 생활권 광역교통망 구축'을 약속했다.
또한 청년들이 기회를 찾아 몰려드는 도시 조성, 농어업의 국가전략산업 육성, 탄소중립 표준 모델 구축을 통해 지역의 지속 가능한 성장 동력을 확보하겠다는 의지도 표명했다. 특히 행정 경계를 넘어선 '충청광역연합' 기반의 초광역 협력 모델 완성 및 550만 시·도민 모두 수준 높은 문화를 누리는 문화 생태계 구축을 통해 '하나의 충청'으로 도약하겠다는 비전을 선언문에 담았다.