남소연

"국가 AI(인공지능) 전략 수립의 소임을 마치고 부산으로, 국회로 가려고 합니다. 더 큰 희망을 만들기 위해서 부산으로 갑니다. 부산 북구 시민이 돼 구포 1·2·3동, 덕천 1·2·3동, 만덕 2·3동 가족들의 이야기 속으로 들어가려고 합니다."

6·3 재보궐 선거에서 격전지로 떠오른 부산 북구갑 출마를 시사한 하정우 전 청와대 AI수석과 충남 아산을 출마가 예상되는 전은수 전 청와대 대변인이 29일 서울 여의도 국회에서 열린 더불어민주당 2차 인재 영입식에서 꽃다발을 들고 정청래 대표와 함께 파이팅을 외치고 있다.전재수 더불어민주당 의원이 약속대로 29일 직을 내려놓고 부산시장 선거에 출마하면서 부산 북구갑 보궐선거가 현실화했다. 전 의원의 빈자리에는 하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 민주당 주자로 투입된다. 당 인재영입식에 직접 참여한 하 수석은 지역구 동네를 하나둘씩 모두 거명하며 주민 속으로 들어가겠다고 말했다.전 의원은 이날 울산시장 후보인 김상욱 의원 등 민주당 현역 의원 8명과 동시에 국회에 사직서를 제출했다. 이에 따라 부산 북갑은 예정대로 한 달 뒤 보궐선거를 치를 예정이다. 선관위는 4월 30일 전에 결원 통지를 받으면 재·보궐선거를 지방선거와 동시에 실시할 수 있다고 밝힌 바 있다.국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표를 의식해 5월로 사퇴를 미루자는 제안도 나왔지만, 민주당은 정면 돌파를 선택했다. 정청래 대표가 '꼼수를 쓰지 않겠다', 전 의원이 '사퇴를 미루는 건 지역구 주민들에 대한 예의가 아니'라고 말했는데 이 약속을 지킨 셈이다.북갑은 전입신고를 마친 한 전 대표가 '보수 재건'의 시작점으로 정하면서 어느 곳보다 주목받는 지역이 됐다. 국민의힘에선 과거 두 번이나 당선한 박민식 전 국가보훈부 장관 등이 탈환을 노리며 분주히 뛰고 있다. 친한계와 당권파는 '무공천 연대와 공천 강행' 갈등으로 서로 충돌 중이다.이런 상황에서 북갑에 뛰어든 하 전 수석은 자신의 출마가 "꼭 해야할 일"이라고 했다. 그는 "더 큰 실천을 찾기 위해서 부산으로 간다. AI 플랜은 계획으로만 끝나서는 절대 안 된다. 해양수도라는 비전, 부울경 경제 기적을 만든 제조업 신화가 AI와 만나서 미래를 만들 것"이라며 자신의 전문 분야 장점을 부각했다.'이재명과 전재수, 하정우' 시너지 효과도 내세우며 하 전 수석은 "이들이 만드는 새로운 성장을 지켜봐 달라"라고 말했다. 동시에 "말석에서 뭐라도 하겠다. 불확실성의 시대를 확신의 시대로 만드는 사람이 되고 싶다. 국회로 보내달라"라며 "어무이, 누나, 행님" 등 사투리도 마지막 발언에 담았다. 지역 연고를 한번 더 강조한 것이다.이날 바로 부산행에 나서는 하 전 수석의 첫 방문지는 전 의원 사무실이다. 그는 이곳에서 지방선거 출마자와 인사를 한 뒤 구포시장으로 이동해 주민들을 만난다. 다소 늦은 등판 탓에 곳곳을 누비는 선거전이 예상된다. 관련 질문에 그는 "시간이 늦어졌기 때문에 내려가서 속도를 2배 이상 높일 것"이라며 "지역유권자들을 최대한 많이 만나겠다"라고 예고했다.'이 대통령의 참모' 상징성이 뚜렷한 만큼 하 전 수석의 투입에 한동훈 전 대표 등은 매우 민감하게 반응한다. 그는 하루 전 부산 구포시장 맞은편 거리에서 <오마이뉴스>와 만나 "이 대통령이 나가라고 해서 나왔다는 거 아니냐. 그럼 (이 선거는) 저와 (대통령의) 대리전이 될 것"이라고 날 선 비판을 쏟아냈다.국민의힘 박민식 전 장관도 페이스북 등 소셜미디어에 글을 올려 적극적으로 대응했다. "진짜 북구사람이 누구냐"라며 따져 물은 그는 "배지 달 기회가 왔다고 국정까지 단번에 내팽개쳐 버린 희대의 '국버린'"이라고 하 전 수석을 몰아붙였다.