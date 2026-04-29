기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.04.29 14:49최종 업데이트 26.04.29 14:49
원고료로 응원하기
박수현 충남지사 후보, 신용한 충북지사 후보, 허태정 대전시장 후보, 조상호 세종시장 후보(사진 왼쪽부터) 등 더불어민주당 충청권 광역단체장 후보들은 29일 세종시청에서 공동 기자회견을 열고 충청을 대한민국의 새로운 중심으로 만들겠다는 '충청권 공동대전환'을 선언했다.허태정

더불어민주당 충청권 광역단체장 후보들이 충청을 대한민국의 새로운 중심으로 만들겠다는 '충청권 공동대전환'을 선언하며, 초광역 협력을 통한 국가 균형발전 비전을 제시했다.

허태정 대전시장 후보, 박수현 충남지사 후보, 신용한 충북지사 후보, 조상호 세종시장 후보는 29일 세종시청에서 공동 기자회견을 열고 "수도권 일극체제는 더 이상 대한민국의 미래가 될 수 없다"며 "충청권이 하나로 뭉쳐 국가 균형발전과 국민 통합을 이끌겠다"고 밝혔다.

이들은 이번 선언을 통해 충청권을 '변방'이 아닌 대한민국 성장의 중심축으로 전환하겠다는 의지를 분명히 했다. 특히 이재명 정부의 지방 주도 성장 기조와 맞물려 충청권이 국가 균형발전의 핵심 거점이 되어야 한다는 점을 강조했다.

이들 후보들은 공동선언에서 충청권 상생 발전을 위한 8대 핵심 과제를 제시했다. 우선 행정수도 완성을 위해 행정수도특별법 제정과 개헌 추진을 통해 국회 세종의사당과 대통령 세종집무실을 완성하고, 중앙행정기관 추가 이전을 이끌어 내겠다고 밝혔다. 이를 통해 충청권을 명실상부한 행정수도로 만들겠다는 구상이다.

또 대전의 연구개발(R&D), 충남의 제조 산업, 충북의 바이오, 세종의 행정 기능을 결합해 충청권을 AI·반도체·우주항공 등 미래 산업의 거점으로 육성하겠다고 강조했다.

광역교통망 구축도 핵심 과제로 제시됐다. 충청권 광역철도와 급행철도망(CTX 등)을 조속히 구축해 4개 시·도를 1시간 생활권으로 연결하고, '충청 안에서 일하고 살고 성장하는 구조'를 만들겠다는 계획이다.

"청년·농업·탄소중립... 생활과 산업 모두 전환"

박수현 충남지사 후보, 신용한 충북지사 후보, 허태정 대전시장 후보, 조상호 세종시장 후보(사진 왼쪽부터) 등 더불어민주당 충청권 광역단체장 후보들은 29일 세종시청에서 공동 기자회견을 열고 충청을 대한민국의 새로운 중심으로 만들겠다는 '충청권 공동대전환'을 선언했다.허태정

청년 정책에서는 기업 유치와 주거 지원을 통해 '청년이 떠나는 지역'에서 '청년이 몰리는 충청'으로 전환하겠다는 목표를 제시했다.

농어업 분야에서는 스마트 농업과 유통 혁신을 통해 기존 1차 산업을 첨단 전략산업으로 육성하겠다고 밝혔고, 에너지 전환과 첨단산업을 결합해 충청권을 탄소중립 선도 모델로 만들겠다는 비전도 포함됐다.

아울러 충청광역연합을 기반으로 행정 경계를 넘어 하나의 경제권·생활권을 구축해 대한민국 최초의 초광역 협력 모델을 완성하겠다고 강조했다. 문화 분야에서도 초광역 문화 생태계를 구축해 지역 전반의 삶의 질을 높이겠다는 계획이다.

이날 후보들은 "충청은 더 이상 '중간 지역'이 아니라 대한민국의 미래를 결정하는 중심"이라며 "수도권 집중으로 인한 인구 과밀, 집값 폭등, 청년 유출 문제를 해결하기 위해서는 구조 전환이 필요하다"고 강조했다.

이 자리에서 허태정 후보는 "오늘 함께한 후보들이 모두 당선돼 충청권 비상과 국가 균형발전을 실현하길 바란다"며 "압도적인 승리를 통해 충청이 대한민국의 중심이 되는 전환점을 만들어 달라"고 호소했다.
#충청권공동대전환선언 #허태정 #조상호 #박수현 #신용현

6.3 지방선거
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
장재완 (jjang153) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차1020 첫화부터 읽기>
이전글 국힘 출신 김규학 전 대구시의원, 민주당으로 지선 출마