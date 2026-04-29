허태정

박수현 충남지사 후보, 신용한 충북지사 후보, 허태정 대전시장 후보, 조상호 세종시장 후보(사진 왼쪽부터) 등 더불어민주당 충청권 광역단체장 후보들은 29일 세종시청에서 공동 기자회견을 열고 충청을 대한민국의 새로운 중심으로 만들겠다는 '충청권 공동대전환'을 선언했다.더불어민주당 충청권 광역단체장 후보들이 충청을 대한민국의 새로운 중심으로 만들겠다는 '충청권 공동대전환'을 선언하며, 초광역 협력을 통한 국가 균형발전 비전을 제시했다.허태정 대전시장 후보, 박수현 충남지사 후보, 신용한 충북지사 후보, 조상호 세종시장 후보는 29일 세종시청에서 공동 기자회견을 열고 "수도권 일극체제는 더 이상 대한민국의 미래가 될 수 없다"며 "충청권이 하나로 뭉쳐 국가 균형발전과 국민 통합을 이끌겠다"고 밝혔다.이들은 이번 선언을 통해 충청권을 '변방'이 아닌 대한민국 성장의 중심축으로 전환하겠다는 의지를 분명히 했다. 특히 이재명 정부의 지방 주도 성장 기조와 맞물려 충청권이 국가 균형발전의 핵심 거점이 되어야 한다는 점을 강조했다.이들 후보들은 공동선언에서 충청권 상생 발전을 위한 8대 핵심 과제를 제시했다. 우선 행정수도 완성을 위해 행정수도특별법 제정과 개헌 추진을 통해 국회 세종의사당과 대통령 세종집무실을 완성하고, 중앙행정기관 추가 이전을 이끌어 내겠다고 밝혔다. 이를 통해 충청권을 명실상부한 행정수도로 만들겠다는 구상이다.또 대전의 연구개발(R&D), 충남의 제조 산업, 충북의 바이오, 세종의 행정 기능을 결합해 충청권을 AI·반도체·우주항공 등 미래 산업의 거점으로 육성하겠다고 강조했다.광역교통망 구축도 핵심 과제로 제시됐다. 충청권 광역철도와 급행철도망(CTX 등)을 조속히 구축해 4개 시·도를 1시간 생활권으로 연결하고, '충청 안에서 일하고 살고 성장하는 구조'를 만들겠다는 계획이다.