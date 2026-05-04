단디뉴스

- 이번 6·3 지방선거의 의미는 무엇이라고 보나.

- 최근 선거구 개편 논의 결과는 어떻게 보나.

- 조규일 전 시장의 지난 8년 시정을 어떻게 평가하나.

- 진주시장이 된다면 가장 먼저 바꾸고 싶은 정책은 무엇인가.

진보당 류재수 진주시장 후보 인터뷰"이번 선거는 단순히 지역 행정을 맡길 사람을 뽑는 선거가 아니다. 한국 사회 전체적으로는 민주주의를 지켜낸 시민들의 힘이 지역 정치로 이어질 수 있느냐를 묻는 선거다.지역에서는 오랫동안 특정 정당 중심 정치가 반복돼 왔다. 경쟁이 없으니 긴장도 없고, 검증도 약해지고, 시민 눈높이에 맞춘 혁신도 늦어진다. 결국 피해는 시민이 본다.이번 선거를 통해 '지역 정치도 바뀔 수 있다'는 가능성을 보여줘야 한다. 시민들이 투표를 통해 구조를 바꾸는 경험을 할 때 지방자치도 성숙한다고 본다.""매우 아쉽다. 선거제도는 민주주의의 룰이다. 그 룰이 기득권에 유리하게 짜여 있으면 새로운 정치세력이나 시민 목소리가 들어갈 통로가 막힌다.기초의회 2인 선거구가 유지되면 사실상 거대 양당 중심 구도가 반복된다. 중대선거구제를 확대해야 다양한 정당과 인물이 의회에 들어갈 수 있다. 그래야 정책 경쟁도 가능하다.정치개혁을 말하면서 정작 선거제 개혁에는 소극적인 모습은 시민들에게 실망을 줄 수밖에 없다. 정치가 신뢰를 얻으려면 자기 기득권부터 내려놓아야 한다.""겉으로 보이는 성과는 있었다고 본다. 건물도 짓고 도시 외형을 정비하는 사업도 있었다. 하지만 시민들이 매일 체감하는 삶의 문제, 즉 교통비 부담, 청년 일자리, 돌봄, 공공의료, 주거 안정 같은 분야는 상대적으로 부족했다.도시는 건물로만 성장하지 않는다. 사람의 삶이 나아져야 진짜 발전이다. 재정 여력이 있었던 시기에 시민 삶의 질을 높이는 투자에 더 집중했어야 한다.특히 각종 행정 논란과 예산 집행 문제는 보다 철저한 검증이 필요하다. 행정은 결과뿐 아니라 과정의 투명성도 중요하다.""가장 강조하고 싶은 것은 대중교통 혁신이다. 장기적으로 시내버스 완전 공영제를 추진하고, 궁극적으로는 무상버스 체계까지 검토해야 한다.교통비는 시민에게 매달 반복되는 생활비다. 이를 낮추면 가계 부담이 줄어든다. 동시에 대중교통 이용률이 높아져 자가용 의존이 줄고 탄소 배출도 감소한다. 교통정책이 곧 복지정책이고 기후정책이다.두 번째는 공공재생에너지 사업이다. 태양광 등 에너지 사업을 민간 수익 모델에만 맡길 것이 아니라 지자체가 직접 참여해야 한다. 정수장, 공공건물, 유휴부지 등을 활용해 발전사업을 하고, 수익을 시민에게 환원하는 구조를 만들 수 있다.세 번째는 주민참여예산의 실질화다. 지금처럼 동네 소규모 민원 해결 수준에 머물 것이 아니라 시민들이 도시 전체 의제를 토론하고 우선순위를 정하는 '주민대회형 참여예산제'로 확대해야 한다."