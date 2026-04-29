▲추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 29일 국립서울현충원을 찾아 고 김대중 대통령 묘역을 참배했다. 이날 자리에는 경기도 31개 시·군 단체장 후보들과 국회의원들이 함께했다.추미애선거사무소 추미애가 29일 국립서울현충원을 찾아 고 김대중 전 대통령 묘역을 참배하며 지방선거를 앞둔 본격적인 세 결집 행보에 나섰다. 이날 참배에는 경기도 31개 시·군 단체장 후보들과 국회의원들이 함께 참석했다. 추 후보는 참배 후 "호국 영령의 희생 위에 오늘의 민주주의가 있다"며 "국민주권 시대에 맞는 지방자치를 통해 민생을 지키고 도민의 삶을 살피겠다"고 밝혔다. 이어 "각 시·군 후보들과 함께 지역 공약을 점검하고 도민이 체감할 수 있는 정책을 추진하겠다"고 말했다. 이번 참배는 지방선거를 앞두고 후보들과 함께 진행된 첫 공식 일정 중 하나로, 향후 경기도 전역을 순회하는 일정으로 이어질 것으로 보인다. ▲추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 29일 국립서울현충원을 찾아 고 김대중 대통령 묘역을 참배했다. 이날 자리에는 경기도 31개 시·군 단체장 후보들과 국회의원들이 함께했다.추미애 선거사무소 덧붙이는 글 이 기사는 경기뉴스미디어에도 실립니다. #추미애 #경기도지사 #민주당 #김대중 #경기도 구독하기 6.3 지방선거 이전글 국힘 경기지사 경선... 양향자·이성배·함진규 'AI·경제' 정책 경쟁 다음글 국힘 출신 김규학 전 대구시의원, 민주당으로 지선 출마 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천1 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 정은아 (jea69) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차1020 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 국힘 경기지사 경선... 양향자·이성배·함진규 'AI·경제' 정책 경쟁 국힘 출신 김규학 전 대구시의원, 민주당으로 지선 출마 다음글 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크