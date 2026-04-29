오마이뉴스 장재완

더불어민주당 정용래 유성구청장이 29일 3선 도전을 선언했다.더불어민주당 정용래 대전 유성구청장이 6·3 지방선거를 앞두고 3선 도전을 공식 선언했다. 그는 "유성을 대한민국 최고의 도시를 넘어 글로벌 혁신도시로 완성하겠다"고 포부를 밝혔다.정 구청장은 29일 유성구선거관리위원회에 예비후보 등록을 마친 뒤 대전시청과 대전시의회 기자실에서 간담회를 열고 "민선 7기와 8기를 거치며 유성구의 지도를 바꾸고 구민의 삶을 변화시키는 데 매진해 왔다"며 "그 경험과 초심의 열정을 모두 쏟아 유성을 글로벌 혁신도시로 만들겠다"고 밝혔다.정 구청장은 출마선언문에서 지난 임기 동안의 성과를 강조했다. 그는 "유성구는 위기를 기회로 바꾸며 지속가능성과 회복력을 높이고, 창업·마을·돌봄·문화 등 4대 혁신을 통해 도시 경쟁력을 강화해 왔다"고 평가했다.특히 "어궁동(어은동·궁동) 중심 혁신 창업 생태계 기반을 구축하고, 공동체 중심의 마을을 조성했으며, 맞춤형 복지와 생활문화 확산을 추진했다"며 "지역경제와 안전망, 청년 자립 기반까지 폭넓게 다져왔다"고 설명했다.그는 이러한 성과는 각종 대외 평가로 이어졌다고 강조했다. 정 구청장은 "유성구는 지속가능 도시 평가에서 2년 연속 전국 자치구 1위를 기록했고, 지역 경쟁력 평가에서도 환경안전 1위, 인구 경쟁력 2위 등 전국 최고 수준의 성적을 거뒀다"고 밝혔다.또 "매니페스토 공약 이행 평가에서 이행률 96%로 최우수 등급을 받는 등 약속을 지키는 행정을 실천해 왔다"며 "유성구가 살기 좋은 지방도시의 모범이자 표준이 되고 있다"고 강조했다.정 구청장은 대내외 환경 변화 속에서 지방정부의 역할을 강조했다. 그는 "중동 전쟁, 공급망 재편, AI 기술 혁명 등 대전환 시대에 지방정부의 대응 역량이 더욱 중요해지고 있다"며 "중앙정부 정책이 성과를 내기 위해서는 지방정부의 실행력이 뒷받침돼야 한다"고 말했다.이어 "유성이 대전환 시대를 선도하기 위해서는 안정성과 연속성, 실행력이 필수"라며 "검증된 행정 경험을 바탕으로 일 잘하는 지방정부의 모범을 만들겠다"고 약속했다.정 구청장은 '함께 더 좋은 미래'를 슬로건으로 ▲글로벌 혁신도시 ▲주민자치도시 ▲기후위기 대응 지속가능 도시 ▲생애주기 복지도시 ▲AX(AI 전환) 문화 선도 도시 등 5대 전략을 제시했다.그러면서 정 구청장은 "지금의 성과는 모두 구민 참여와 협력 덕분"이라며 "유성구 발전의 주인공은 구민"이라고 강조하고 "여기서 만족하거나 안주하지 않고, 변화의 경험을 확신으로, 확신을 도약으로 바꾸겠다. 사람이 모이고 청년이 머무는 도시, 지속가능한 미래 도시를 만들겠다"고 밝혔다.