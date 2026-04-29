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26.04.29 13:25최종 업데이트 26.04.29 13:25
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국민의힘 서철모 대전 서구청장이 29일 대전시의회에서 출마를 선언했다.오마이뉴스 장재완

국민의힘 서철모 대전 서구청장이 6·3 지방선거를 앞두고 재선 도전을 공식 선언하며 "서구의 잠재력을 완성해 재도약을 이루겠다"고 밝혔다. 그는 특히 자신을 '검증된 행정전문가'라고 규정하면서 더불어민주당 전문학 후보와의 정책 차별성을 강조했다.

서철모 대전 서구청장은 29일 대전시의회에서 출마 기자회견을 열고 "더 큰 책임과 더 깊은 각오로 다시 서구의 미래 앞에 섰다"며 "행정전문가 서철모가 돌아본 지난 4년, 서구는 이미 답을 찾았고 이제 그 힘을 완성할 시간"이라고 밝혔다.

그는 이날 발표한 출마선언문을 통해 민선 8기 주요 성과로 ▲노후계획도시 선도지구 추진 ▲CTX 둔산역 유치 ▲방위사업청 유치 ▲갑천생태호수공원 개장 ▲노루벌 국가정원 중앙투자심사 통과 등을 제시했다.

이어 "이들 사업은 서구가 충청권 중심 도시로 성장할 수 있는 핵심 기반"이라며 "둔산은 중심성을 유지했고, 관저는 성장세를 보였으며, 도마·변동은 변화를 시작했고, 월평·만년은 미래 산업 기반을 다졌다"고 평가했다.

다만 "그 성과가 모든 주민의 삶에 고르게 닿았다고 말하기는 어렵다"며 "교통, 의료, 문화, 돌봄 등 분야에서 여전히 부족한 부분이 있는 만큼 서구는 한 번 더 도약해야 한다"고 강조했다.

"서구에 필요한 것은 정치인 아닌 행정가... '일 해 본 사람' 필요"

서 청장은 이번 선거의 핵심을 '정치가 아닌 행정'으로 규정했다. 그는 "지금 서구에 필요한 것은 정치인이 아니라 검증된 행정가"라며 "기초자치단체장은 주민 삶을 실질적으로 바꿀 수 있는 일 해 본 사람이 맡아야 한다"고 밝혔다.

이어 "행정은 멀리 있는 권력이 아니라 늘 곁에 있는 책임이어야 한다"며 "보고받기 전에 먼저 찾아가고, 설명하기 전에 먼저 듣는 현장 행정을 계속하겠다"고 말했다.

서 청장은 향후 정책 방향으로 지역경제 기반 강화와 도시 인프라 확충, 청년 정착, 생활 안전 등을 제시했다.

경제 분야에서는 방위사업청 중심 방위산업클러스터 구축과 영상콘텐츠특구 활성화, KT인재개발원 부지 첨단산업 집적단지 조성을 통해 재정 기반을 강화하겠다고 밝혔다.

교통·도시 인프라 분야에서는 CTX 복합환승터미널 조성과 노후계획도시 선도지구 17개 지구 추진, 트램 연계 교통망 재구축 등을 통해 "서구를 대전의 중심을 넘어 충청의 중심으로 성장시키겠다"고 말했다.

청년 정책으로는 월평 청년창업특화 공간 조성과 1인 창업 생태계 지원, 외식·위생업 창업 지원 등을 제시하며 "청년이 머무는 도시를 만들겠다"고 강조했다.

생활 안전 분야에서는 어린이보호구역과 골목·공원·상가를 연결하는 '10분 보행 루트' 구축과 조명 개선을 통해 보행 안전을 강화하겠다고 밝혔다.

"민주당 전문학 후보 '기본사회' 공약, 기초단위엔 무리"

국민의힘 서철모(가운데) 대전 서구청장이 29일 대전시의회에서 출마를 선언했다. 이날 기자회견 자리에는 국민의힘 대전 서구지역 지방선거 출마자들이 함께 했다.오마이뉴스 장재완

질의응답에서 서 후보는 더불어민주당 전문학 후보와의 차별성을 묻는 질문을 받고 "전문학 후보는 민주당에서 공천받은 인재라고 생각한다"면서도 "저와는 정책의 결이 많이 다르다"고 평가했다.

특히 전문학 후보가 내세운 '기본사회' 공약에 대해 "기본사회는 국가 단위에서 논의해야 할 정책이지 세수가 열악한 기초자치단체에서 추진하기에는 무리가 있다"고 지적했다.

그러면서 "복지는 일할 수 있는 사람에게는 일자리를 주고, 그렇지 않은 계층에는 최소한의 생활을 보장하는 것이 기본"이라며 "선거 과정에서 정책 차이에 대한 토론이 필요하고, 시민들이 판단할 것"이라고 말했다.

아울러 그는 "저는 손에 잡히는 정책, 시민에게 실질적 혜택이 가는 정책을 추구해 왔고 앞으로도 그럴 것"이라고 강조했다.

'철모 선거운동' 논란에 "언제까지 내란 타령 할 것인가"

이날 기자회견에서는 과거 선거에서 사용했던 '철모'를 쓴 선거운동을 다시 하겠다는 것에 대해 '12.3 내란을 연상시키지 않겠느냐'는 질문도 나왔다.

이에 대해 서 청장은 "최근 자전거를 타기 시작하면서 자연스럽게 철모를 쓰고 있다"며 "철모의 계급장은 일병이다. 일병 계급의 철모가 무슨 내란과 연결되느냐"고 반문했다.

이어 "계엄은 잘못된 선택이었고 헌법재판소 판단과 선거를 통해 이미 평가가 이뤄졌다"며 "지난 대선에서 국민의 절반이 김문수 후보와 이준석 후보를 지지했다. 그렇다고 국민 절반을 내란 잔당으로 규정할 수는 없는 것 아니냐, 언제까지 내란 타령을 할 것인가, 이제는 미래를 위한 정책 경쟁으로 전환해야 한다"고 말했다.

서 청장은 이날 출마선언을 마무리하며 "서구는 관리의 시대를 넘어 도약의 시대로 가야 한다"며 "변화의 경험을 확신으로, 확신을 도약으로 바꾸겠다"고 밝혔다.

아울러 "사람이 다시 모이고 청년이 머무는 도시, 아이를 키우고 부모를 모시며 살기 좋은 도시를 만들겠다"며 "검증된 행정가로서 서구의 재도약을 완성하겠다"고 지지를 호소했다.
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6.3 지방선거
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