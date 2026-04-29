오마이뉴스 장재완

국민의힘 서철모(가운데) 대전 서구청장이 29일 대전시의회에서 출마를 선언했다. 이날 기자회견 자리에는 국민의힘 대전 서구지역 지방선거 출마자들이 함께 했다.질의응답에서 서 후보는 더불어민주당 전문학 후보와의 차별성을 묻는 질문을 받고 "전문학 후보는 민주당에서 공천받은 인재라고 생각한다"면서도 "저와는 정책의 결이 많이 다르다"고 평가했다.특히 전문학 후보가 내세운 '기본사회' 공약에 대해 "기본사회는 국가 단위에서 논의해야 할 정책이지 세수가 열악한 기초자치단체에서 추진하기에는 무리가 있다"고 지적했다.그러면서 "복지는 일할 수 있는 사람에게는 일자리를 주고, 그렇지 않은 계층에는 최소한의 생활을 보장하는 것이 기본"이라며 "선거 과정에서 정책 차이에 대한 토론이 필요하고, 시민들이 판단할 것"이라고 말했다.아울러 그는 "저는 손에 잡히는 정책, 시민에게 실질적 혜택이 가는 정책을 추구해 왔고 앞으로도 그럴 것"이라고 강조했다.이날 기자회견에서는 과거 선거에서 사용했던 '철모'를 쓴 선거운동을 다시 하겠다는 것에 대해 '12.3 내란을 연상시키지 않겠느냐'는 질문도 나왔다.이에 대해 서 청장은 "최근 자전거를 타기 시작하면서 자연스럽게 철모를 쓰고 있다"며 "철모의 계급장은 일병이다. 일병 계급의 철모가 무슨 내란과 연결되느냐"고 반문했다.이어 "계엄은 잘못된 선택이었고 헌법재판소 판단과 선거를 통해 이미 평가가 이뤄졌다"며 "지난 대선에서 국민의 절반이 김문수 후보와 이준석 후보를 지지했다. 그렇다고 국민 절반을 내란 잔당으로 규정할 수는 없는 것 아니냐, 언제까지 내란 타령을 할 것인가, 이제는 미래를 위한 정책 경쟁으로 전환해야 한다"고 말했다.서 청장은 이날 출마선언을 마무리하며 "서구는 관리의 시대를 넘어 도약의 시대로 가야 한다"며 "변화의 경험을 확신으로, 확신을 도약으로 바꾸겠다"고 밝혔다.아울러 "사람이 다시 모이고 청년이 머무는 도시, 아이를 키우고 부모를 모시며 살기 좋은 도시를 만들겠다"며 "검증된 행정가로서 서구의 재도약을 완성하겠다"고 지지를 호소했다.