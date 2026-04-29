울산시의회 제공

울산건강연대가 29일 시의회 프레스센터에서 6·3 지방선거 시장 후보들에게 보건의료 정책을 제안하는 기자회견을 하고 있다.제9회 지방선거를 맞아 '울산건강연대'가 울산시장 후보들에게 시급하게 실행해야 할 보건의료 정책 과제 중 첫째로 "중앙정부를 설득해 울산의료원 설립이 조속히 확정될 수 있도록 하자"라고 제안했다.울산은 120만 시민이 살아가는 광역시인데도 응급, 재난, 감염병 상황에서 신속하고 체계적인 대응을 할 수 있는 공공의료원이 없다는 점을 들었다.울산건강연대는 29일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "대규모 감염병과 중대 산업재해, 대형 안전사고 발생에 대처하고 급속히 진행되는 고령화 시대에 시민의 생명과 안전을 지키는 최소한의 안전망으로서 울산의료원 설립은 꼭 필요하다"라고 제안했다.이들은 "울산시장은 중앙정부를 설득해서 예비타당성 조사 면제로 울산의료원 설립이 확정될 수 있도록 최선을 다할 것을 공약해야 한다"라고 밝혔다.울산건강연대는 둘째로, "울산의대·대학원 울산 환원이 이루어질 수 있도록 하자"라고 제안했다. 이들은 그 이유로 "울산의대와 의대대학원이 지금까지 서울에서 운영돼 울산은 의사 수 부족, 기초의학 연구 미비, 의료의 질 저하로 고통받고 있다"라는 점을 들었다.그러면서 "울산시장은 울산의대의 완전한 지역 환원이 이루어질 수 있도록 교육부와 울산의대에 관련 조치를 요구해야 하며, 교육부와 국회에 울산의대의 지역 환원에 필요한 법(지역인가지에서 실습 교육 의무화, 대학원 원격 수업 금지 등)을 제·개정하도록 촉구해야 한다"라고 촉구했다.울산건강연대는 셋째로, "주민이 건강관리의 주체가 되도록 도와주는 울주건강생활지원센터를 만들자"라고 제안했다.이외에도 넷째, '울산형 통합돌봄 체계 마련을 위해 구군별 재택의료센터를 보건소에 만들자'와 다섯째, '집중재활치료가 필요한 장애아동을 위한 공공어린이재활센터를 만들자', 여섯째 '장애인 건강권 보장을 위해 지역장애인보건의료센터를 만들자', 일곱째 '취약노동자의 건강관리와 소규모사업장 중대재해 예방을 위해 울산취약노동자안전보건센터를 만들자'고 제안했다.울산건강연대는 "이렇게 울산시민들의 건강한 삶을 위해 꼭 필요한 보건의료 7대 과제를 제안한다"라며 "시장 후보들은 이 제안을 주요 공약으로 채택하고 꼭 실행하기를 촉구한다"라고 밝혔다.한편 울산건강연대는 건강사회를위한약사회울산지부·건강사회를위한치과의사회울산지부·공공운수노조의료연대본부울산대학교병원분회·노동당울산시당·민주노총울산지역본부·보건의료노조울산경남본부·울산시민연대·정의당울산시당·진보당울산시당·평화와건강을위한울산의사회로 구성됐다.