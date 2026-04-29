선거의 계절이 돌아올 때마다 우리는 묘한 기시감을 느낀다. 거리는 현수막으로 덮이고, 휴대전화에는 후보자들의 메시지가 쉼 없이 도착하며, 방송과 온라인은 각종 공약과 논쟁으로 넘쳐난다. 겉으로 보기에는 민주주의가 활발히 작동하는 듯 보인다. 그러나 한 발 물러서서 이 풍경을 바라보면, 우리는 점점 더 불편한 질문과 마주하게 된다. 과연 이 모든 것이 '정치'인가. 아니면 단지 '선거'라는 의례적 행사만 남아 있는 것은 아닌가. 선거는 남고, 정치는 사라진 시대 오늘날 우리의 현실은 분명하다. 선거는 있다. 그러나 정치는 없다. 선거는 민주주의의 핵심 절차다. 시민은 투표를 통해 권력을 위임하고, 권력은 다시 시민에게 책임을 진다. 이 단순한 순환 구조는 근대 민주주의를 지탱하는 가장 중요한 기반이다. 그러나 문제는 절차가 본질을 대체하기 시작할 때 발생한다. 선거가 정치의 전부가 되는 순간, 정치는 공허한 형식으로 전락한다. 오늘날 선거는 점점 더 '경쟁의 기술'로 변해가고 있다. 후보자들은 정책의 깊이나 사회에 대한 비전보다, 어떻게 하면 더 많은 표를 얻을 수 있을지를 고민한다. 메시지는 단순해지고, 언어는 자극적으로 변하며, 논쟁은 점점 더 감정적인 대립으로 치닫는다. 유권자는 시민이 아니라 '표'로 환원되고, 공동체는 함께 살아가는 공간이 아니라 '득표 전략의 대상'이 된다. 이 과정에서 정치의 본질적 기능은 사라진다. 정치란 원래 서로 다른 이해관계를 조정하고, 공동의 미래를 설계하며, 갈등을 공공의 언어로 해결해 나가는 과정이다. 그러나 지금의 선거에서는 이러한 정치의 핵심 요소들이 거의 보이지 않는다. 남는 것은 오직 승패뿐이다. 더 큰 문제는 선거 이후다. 선거 기간 동안 쏟아졌던 수많은 약속과 구호는 투표가 끝나는 순간 빠르게 사라진다. 당선자는 '국민'을 말했지만, 실제로는 지지자와 반대자를 구분하며 통치를 시작한다. 낙선자는 패배를 인정하기보다 다음 선거를 준비하며 다시 갈등을 재생산한다. 이 과정에서 정치는 끊임없이 선거를 향해 되감기 된다. 정치는 원래 '과정'이다. 그러나 지금은 '이벤트'가 되었다. 선거라는 이벤트가 끝나면 정치도 함께 종료된다. 그리고 다시 다음 이벤트를 기다린다. 이러한 반복 속에서 정책은 장기적 방향성을 잃고, 사회는 단기적 이익에 매몰된다. 정치의 실종은 언어의 붕괴로도 나타난다. 정치적 언어는 원래 설득과 타협을 위한 도구였다. 그러나 지금은 공격과 낙인의 수단으로 변질되었다. 상대를 설득하기보다는 규정하고 배제하는 것이 더 효과적인 전략이 되었기 때문이다. 이러한 언어 환경에서는 깊이 있는 논의가 불가능하다. 복잡한 문제는 단순한 구호로 축소되고, 다양한 의견은 이분법적 진영 논리로 갈라진다. 시민은 더 이상 서로를 이해하려 하지 않고, 각자의 확신 속에 갇히게 된다. 정치가 사라진 자리에 '적대'가 들어선 것이다. 왜 우리는 정치를 잃었는가 정당 역시 예외가 아니다. 정당은 원래 시민의 다양한 요구를 조직하고 정책으로 연결하는 매개체였다. 그러나 지금의 정당은 선거를 위한 플랫폼으로 기능하는 경우가 많다. 공천은 경쟁이 아니라 줄 세우기가 되고, 정책은 토론이 아니라 홍보물이 된다. 정당 내부의 민주주의가 약화될수록, 정치 전체의 건강성도 함께 무너진다. 다양한 목소리가 사라진 자리에는 획일화된 메시지만 남고, 이는 다시 정치의 빈곤으로 이어진다. 결국 선거는 반복되지만, 정치의 내용은 점점 더 비어간다. 이러한 상황에서 시민의 역할 역시 변하고 있다. 시민은 정치의 주체가 아니라 소비자가 된다. 후보자의 공약을 평가하기보다는 이미지와 인상을 소비하고, 정책의 실현 가능성보다 즉각적인 만족을 추구한다. 이는 정치의 질을 더욱 낮추는 악순환을 만든다. 민주주의는 참여를 통해 유지된다. 그러나 참여가 투표 행위로만 축소될 때, 민주주의는 형식만 남게 된다. 정치가 사라진 사회에서는 시민도 점점 정치로부터 멀어진다. 그리고 그 빈자리는 권력과 자본이 채우게 된다. 그렇다면 우리는 왜 '선거는 있지만 정치가 없는' 상황에 이르게 되었을까. 그 원인은 단순하지 않다. 미디어 환경의 변화, 정치 엘리트의 책임 회피, 정당 구조의 경직성, 그리고 시민 사회의 피로감이 복합적으로 작용한 결과다. 특히 빠른 정보 소비와 감정적 반응을 유도하는 미디어 환경은 정치의 깊이를 얕게 만든다. 복잡한 정책은 주목받기 어렵고, 자극적인 발언은 쉽게 확산된다. 정치인은 이에 적응하고, 결국 정치 전체가 '속도'와 '자극'에 종속된다. 정치를 다시 시작하기 위해 그러나 이러한 현실이 불가피한 것은 아니다. 정치가 사라진 것은 정치의 필요성이 사라졌기 때문이 아니라, 오히려 그 중요성이 제대로 인식되지 못했기 때문이다. 우리는 다시 정치의 본질을 회복해야 한다. 정치는 느린 과정이다. 서로 다른 의견을 듣고, 갈등을 조정하며, 공동의 방향을 만들어 가는 일은 시간과 노력을 요구한다. 그러나 바로 그 과정이 민주주의의 핵심이다. 선거는 그 과정의 일부일 뿐, 전부가 아니다. 정치를 회복하기 위해서는 몇 가지 전환이 필요하다. 첫째, 정치의 시간을 되찾아야 한다. 선거 중심의 단기적 사고에서 벗어나, 장기적 비전과 정책을 논의할 수 있는 구조를 만들어야 한다. 둘째, 언어를 회복해야 한다. 상대를 적으로 규정하는 대신, 설득과 이해의 언어를 다시 세워야 한다. 이는 정치인뿐 아니라 시민 모두의 과제다. 셋째, 정당을 재구성해야 한다. 정당이 다시 시민의 요구를 반영하고 정책을 생산하는 공간으로 기능하도록 변화해야 한다. 넷째, 시민의 역할을 확장해야 한다. 투표를 넘어 지속적인 참여와 감시, 그리고 토론이 이루어질 때 정치도 살아난다. 선거는 민주주의의 시작이지만, 정치의 끝이 아니다. 우리는 지금까지 선거를 통해 권력을 선택해 왔지만, 정치를 통해 사회를 만들어 왔는지에 대해서는 다시 물어야 한다. 선거는 있지만 정치가 없는 사회는 결국 방향을 잃는다. 갈등은 증폭되고, 신뢰는 무너지며, 공동체는 분열된다. 이는 단순한 정치의 문제가 아니라, 우리 삶 전체의 문제다. 이제 우리는 선택의 기로에 서 있다. 선거라는 형식에 만족할 것인가, 아니면 정치라는 내용을 되살릴 것인가. 민주주의는 저절로 유지되지 않는다. 그것은 끊임없는 노력과 참여를 통해서만 지속된다. 선거가 끝난 자리에서 정치가 시작되어야 한다. 그리고 그 정치가 우리의 삶을 바꾸는 힘이 될 때, 비로소 우리는 말할 수 있을 것이다. 선거도 있고, 정치도 있는 사회에 살고 있다고. #선거 구독하기 6.3 지방선거 이전글 정청래 "30고초려", 하정우·전은수 민주당 합류 다음글 김상욱 울산 남구갑 의원직 사퇴, 울산시장 예비후보 등록 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기