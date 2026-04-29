정이한 개혁신당 예비후보

한 30대 운전자가 던진 음료에 맞아 응급실로 이송됐던 정이한 개혁신당 부산시장 예비후보가 29일 퇴원해 다시 선거전에 들어갔다.한 30대 운전자가 날린 음료수에 맞아 응급실로 이송됐던 정이한 개혁신당 부산시장 예비후보가 목 보호대를 한 채 퇴원했다. 다시 공식 선거일정에 들어갔는데, 이런 자당 후보 모습에 개혁신당은 당대표 차원의 지원전을 펼쳤다.정이한 예비후보는 29일 부산진구의 한 종합병원 앞에서 기자회견을 열어 "이번 일은 어떠한 이유로도 정당화될 수 없는 명백한 폭력"이라며 "우리 사회에서 이런 일이 다시는 반복되어서는 안 된다"라고 강조했다.지난 27일 그는 부산 금정구의 한 도롯가에서 지지호소 인사를 하던 중 교차로에 있던 30대 승용차 운전자 ㄱ씨로부터 음료수 공격을 받고 쓰러졌다. 이 사고로 이 병원으로 옮겨져 치료를 받았는데 정 예비후보를 살펴본 의료진은 뇌진탕, 근좌상이라고 진단했다.그러나 정 예비후보는 이틀 만에 회복해 공식 일정을 이어가기로 했다. 이 자리에서 그는 "국민의 목소리에 더욱 낮은 자세로 귀 기울이겠다"라며 지지·반대 여부를 떠나 폭력적으로 갈등을 해결해선 안 된다고 당부했다.이 사태를 놓고 여야는 모처럼 한목소리를 낸 상황이다. 부산시장 선거에 출마해 상대이기도 한 전재수 더불어민주당 의원은 물리력을 동원한 정치혐오 비판 입장을 냈고, 박형준 국민의힘 예비후보도 출마선언 자리에서 "매우 불행한 일"이라며 위로 전화를 시사했다.정 예비후보가 몸을 추스리면서 개혁신당은 당대표 차원의 지원전에 나선다. 이번 선거국면 들어 여러 번 부산으로 향하고 있는 이준석 대표는 정 예비후보와 같이 부산 연제구 거제시장을 돌고, 저녁에는 서면 쥬디스태화 앞 공동 유세를 하기로 했다.한편, 부산금정경찰서는 정 예비후보에게 음료를 던진 ㄱ씨를 공직선거법 위반 혐의로 긴급체포한 뒤 조사해 구속영장을 신청한 상황이다. 경찰은 선거운동 기간 후보자를 대상으로 한 폭행 등 불법 행위 가능성에 엄정 대응하겠다고 밝혔다.