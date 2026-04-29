남소연

정청래 민주당 당대표: "하GPT, 하정우 전 수석은 제가 삼고초려를 넘어 삼십고초려를 해서라도 반드시 모셔 오고 싶었던 인재다. 이렇게 막상 이 자리에 같이 있는 걸 보니 꿈이 현실이 된 것 같다."

하정우 전 미래기획수석: "청와대에 일하면서 언젠가는 고향 부산으로 돌아가서 그동안 배우고 쌓고 얻은 것을 모두 쏟아붓는 걸 오랫동안 꿈꿔왔다."

6·3 재보궐 선거에서 격전지로 떠오른 부산 북구갑 출마를 시사한 하정우 전 청와대 AI수석(왼쪽)과 충남 아산을 출마가 예상되는 전은수 전 청와대 대변인(오른쪽)이 29일 서울 여의도 국회에서 열린 더불어민주당 2차 인재 영입식에서 꽃다발을 들고 정청래 대표와 함께 환하게 웃고 있다.29일 더불어민주당 당대표회의실 풍경이다. 민주당은 이날 국회에서 인재영입식을 열고 하정우 전 청와대 AI 미래기획수석을 '영입 2호 인재'로, 전은수 전 청와대 대변인을 '발탁인재'로 소개했다. 각기 부산 북구갑, 충남 아산을 지역 재보궐 선거에 출마할 것으로 전망된다.정 대표는 이날 "하 전 수석은 인공지능 외길에 매진 네이버에 아시아 최고 수준의 AI 연구소를 세운 입지전적인 인물"이라며 "부산 토박이이자 고향을 누구보다 잘 아는 준비된 문제해결사다. 제가 만나보니 아주 따뜻한 '착한 천재'였다"라고 그를 소개했다. 또 "부·울·경 메가시티를 완성하는 일은 매우 복잡한 고차 방정식과 같지만, 하 전 수석이라면 답을 찾으리라 확신한다"고 덧붙였다.하 전 수석은 이에 "만들어진 영광스러운 자리 첫 AI 수석으로 국가 AI 전략 수립의 소임을 마치고, 더 큰 희망을 만들기 위해서 부산으로 간다"며 "꽉 찬 49세 나이에 고향으로 돌아가 새로운 부산을 위해 일할 수 있다고 생각하니 많이 떨리지만, 그게 제가 꼭 해야 할 일이라고 생각한다"고 말했다.그는 부산 사투리를 쓰며 "어머니, 누나, 행님과 친구들이 있는 따뜻한 품으로 돌아가서 내고향 부산 발전을 반드시 이뤄내겠다"며 "제대로 일하도록 격려와 응원을 주시면 이 한 몸 부서지도록 일하겠다"라고 공언했다. 다소 경직된 듯 '이 한 몸 바치겠다'고 말하는 하 전 수석의 말에 옆에 있던 정 대표는 웃으며 고개를 끄덕였다.전 전 대변인에 대해 정 대표는 "이재명 정부 청와대 부대변인과 대변인으로 활동하며 국정 철학과 정책 비전을 국민의 언어로 명확하게 전달해 온 실력자"라며 "어제 함께 저녁 식사를 하면서 들어보니 공인중개사 자격증도 가지고 있을 정도로 머리가 좋으시더라. 또 지방에서 나고자라 지역 주민의 아픔을 누구보다 깊이 체감해 온, 유능한 적임자"라고 소개했다.이에 전 대변인은 " 청와대 대변인이라는 막중한 소임을 내려놓고 당의 부름을 받아 이 자리에 섰다. 정치는 결국 사람과 사랑, 헌정과 정책을 잇는 연결이라고 생각한다"며 "민생의 현실이 결코 녹록지 않기에 청와대를 떠나는 발걸음이 결코 가볍지만은 않지만, 이 대통령의 모습대로 저도 제대로 일하겠다"라고 약속했다.이어진 취재진 질의응답에서 하 전 수석은 "(지금까지) 청와대 업무에 집중해 성과를 만드는 데 집중했기 때문에, 앞으로는 가급적 지역 유권자 분들과 주민분들 최대한 많이 만나려고 한다"라고 향후 전략을 밝혔다.이날 부산 북구를 방문할 것으로 알려진 하 전 수석은 또 전날(28일) 대통령과 어떤 마지막 인사를 나눴냐는 질문에 "제가 'AI 전략 세운 사람이 가서 해야한다, 법제도 지금 속도를 내야 한다'라고 말씀드렸더니, (대통령이) 동의하시고 흔쾌히 보내주셨다"라고 말했다. 전 전 대변인은 "대통령님께서 웃으면서 따뜻하게 보내주셨다"라고 설명했다.앞서 정 대표는 이들 한 명 한 명에 민주당 로고가 새겨진 파란색 점퍼를 입혀주고, 꽃다발을 전달하며 환영했다. 29일 지방선거 자치단체장에 출마하는 8명 의원이 각기 사퇴 예정인 가운데, 민주당은 차후 이들 지역을 포함해 6월3일에 함께 치러질 재보궐선거 지역 등 전략공천을 알릴 예정이다.