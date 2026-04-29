배동민

6·3 지방선거 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에서 간발의 차로 고배를 마신 김영록 전남지사가 29일 광주시의회에서 기자회견을 열고 최종 결선에서 발생한 대규모 ARS 먹통 사태 등에 대한 중앙당의 책임 있는 재조사를 공개 요구하고 있다.결선 이후 가처분 신청이나 이의 신청을 하지 않은 이유에 대해서는 "확실하고 명백한 근거를 제시해야 가처분 신청 등을 할 수 있다. 중앙당이 모든 것을 쥐고 내놓지 않은 상황에서 어떻게 할 수 있겠는가"라고 반문했다.이어 "가처분이나 이의 신청을 하지 않더라도 문제가 있다면 당 스스로 시정해야 한다. 자체적으로 문제를 해결할 수 없다면 그것은 죽은 정당"이라며 "언제, 어떻게 문제가 불거지더라도 이를 시정할 수 있어야 민주정당"이라고 강조했다.법적 대응에 관한 생각도 밝혔다.김 지사는 "비민주적인 깜깜이 경선, 시도민이 신뢰할 수 없는 결과에 대해서는 중앙당이 스스로 문제를 발견하고 시정하는 노력을 해야 민주적 공당이라고 할 수 있다"며 "명백한 오류가 있었는지, 단순한 실수인지, 그게 영향을 미쳤는지, 영향을 받아 (경선) 결괏값에 문제가 생겼다면 중앙당이 그에 따른 조치를 분명히 해야 한다"고 촉구했다.이어 "여론조사가 잘못돼 엉뚱한 결과가 나올 수 있는, 여러 가지 추론을 통해 그럴 가능성이 크다고 시도민이 생각한다면 이 문제에 중앙당이 귀를 기울여야 한다"며 "자체적으로 시정이 안 됐을 때는 법적인 대응을 강구해야 한다"고 덧붙였다.한편 국민주권사수광주전남민주시민연대는 최근 ARS 먹통과 관련해 광주지방법원에 증거보전 신청서를 제출했고, 광주시 선거관리위원회와 광주경찰에는 고발장을 낼 예정이다.