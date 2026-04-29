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26.04.29 15:00최종 업데이트 26.04.29 15:00
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6·3 지방선거 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에서 간발의 차로 고배를 마신 김영록 전남지사가 29일 광주시의회에서 기자회견을 열고 최종 결선에서 발생한 대규모 ARS 먹통 사태 등에 대한 중앙당의 책임 있는 재조사를 공개 요구하고 있다.배동민

6·3 지방선거 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에서 간발의 차로 고배를 마신 김영록 전남지사가 최종 결선에서 발생한 대규모 ARS 먹통 사태 등을 "경선 결과를 흔들 수 있는 중대한 절차적 하자"라며 중앙당의 책임 있는 재조사를 공개 요구했다.

김 지사는 29일 광주광역시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "이번 경선은 공정성과 투명성이 훼손된 '깜깜이 경선'이었다"며 "민주당의 신뢰와 민주주의의 근간을 뒤흔드는 중대한 사안인데도 중앙당이 이해할 수 있는 설명을 내놓지 않고 있다"고 비판했다.

이어 "결선투표 과정에서 '전남'이라고 답변 시 발생한 ARS 응답 중단 현상, 선거인단 투표안내 부실, 권리당원의 중복투표, 경선 전반의 정보 비공개 등은 민주당원과 시도민에게 이번 경선의 공정성과 투명성에 대해 심각한 의문을 품게 했다"고 지적했다.

"재발신 시 1000~2000명 답변 안 했다면, 결과에 큰 영향 미쳤을 것"

6·3 지방선거 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에서 간발의 차로 고배를 마신 김영록 전남지사가 29일 광주시의회에서 기자회견을 열고 최종 결선에서 발생한 대규모 ARS 먹통 사태 등에 대한 중앙당의 책임 있는 재조사를 공개 요구하고 있다.배동민

특히 최종 결선 조사에서 '전남' 응답 과정 중 전화가 끊긴 사례가 2308건에 달했다며, 단순 실수가 아니라 경선 결과를 흔들 수 있는 중대한 절차적 하자라고 주장했다.

김 지사는 "최종경선 조사 응답률이 5~7%에 불과한 것을 고려하면 매우 큰 규모"라며 "2308명에게 1회를 추가해 재발신을 했더라도 응답률을 고려하면 2000명 이상 유권자의 의사가 구조적으로 배제된 중대한 결함이자, 치유 불가능한 근본적 오류"라고 분석했다.

그 이유에 대해서는 "2308명은 응답하기 위해 '전남'을 누른 사람"이라며 "2308명에게 재발신을 했을 때 2308명이 모두 답변해야만 오류가 없는 것"이라고 설명했다.

또 "만약 1000명만 답변했다면 오류의 치유가 안 된다. 여론조사 전문가들은 500명도 답변을 안 했을 거라고 말한다"며 "전남이라고 했을 때 끊겼던 사람들이 김영록을 지지할 의사가 더 많았다고 생각한다면, 추가 재발신에 답변하지 않은 사람이 1000~2000명이라면 결과에 큰 영향을 미쳤을 것"이라고 주장했다.

김 지사는 "단 1회의 재발신은 신뢰성 회복을 위한 조치로서 무의미하다고 단언한다"며 "여론조사 설계 오류의 원인과 설계 변경 내용, 결과에 미친 영향 등을 전면 공개하고 재조사해야 한다"고 요구했다.

그러면서 "중앙당이 2308명 중 2000명 이상이 응답했다고 하면 승복하겠지만 응답자가 현저히 적다고 하면 도저히 승복할 수 없는 문제"라고 강조했다.

"중앙당 모든 자료 쥐고 내놓지 않아…문제 있다면 스스로 시정해야 민주정당"

6·3 지방선거 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에서 간발의 차로 고배를 마신 김영록 전남지사가 29일 광주시의회에서 기자회견을 열고 최종 결선에서 발생한 대규모 ARS 먹통 사태 등에 대한 중앙당의 책임 있는 재조사를 공개 요구하고 있다.배동민

결선 이후 가처분 신청이나 이의 신청을 하지 않은 이유에 대해서는 "확실하고 명백한 근거를 제시해야 가처분 신청 등을 할 수 있다. 중앙당이 모든 것을 쥐고 내놓지 않은 상황에서 어떻게 할 수 있겠는가"라고 반문했다.

이어 "가처분이나 이의 신청을 하지 않더라도 문제가 있다면 당 스스로 시정해야 한다. 자체적으로 문제를 해결할 수 없다면 그것은 죽은 정당"이라며 "언제, 어떻게 문제가 불거지더라도 이를 시정할 수 있어야 민주정당"이라고 강조했다.

법적 대응에 관한 생각도 밝혔다.

김 지사는 "비민주적인 깜깜이 경선, 시도민이 신뢰할 수 없는 결과에 대해서는 중앙당이 스스로 문제를 발견하고 시정하는 노력을 해야 민주적 공당이라고 할 수 있다"며 "명백한 오류가 있었는지, 단순한 실수인지, 그게 영향을 미쳤는지, 영향을 받아 (경선) 결괏값에 문제가 생겼다면 중앙당이 그에 따른 조치를 분명히 해야 한다"고 촉구했다.

이어 "여론조사가 잘못돼 엉뚱한 결과가 나올 수 있는, 여러 가지 추론을 통해 그럴 가능성이 크다고 시도민이 생각한다면 이 문제에 중앙당이 귀를 기울여야 한다"며 "자체적으로 시정이 안 됐을 때는 법적인 대응을 강구해야 한다"고 덧붙였다.

한편 국민주권사수광주전남민주시민연대는 최근 ARS 먹통과 관련해 광주지방법원에 증거보전 신청서를 제출했고, 광주시 선거관리위원회와 광주경찰에는 고발장을 낼 예정이다.
#김영록 #특별시장 #민주당 #경선 #재조사

6.3 지방선거
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