송명희

경남여성연대는 경남 여성 첫 도지사 전희영 후보를 지지한다는 기자회견을 가졌다경남여성연대는 4월 29일(수) 11시 경남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고, 경남 여성 첫 도지사 전희영 후보를 지지한다고 선언했다.경남여성연대 전옥희 대표는 지지발언에서, "성평등지수 하위 수준인 경남의 현실을 반영하듯이 경남도지사로 여성후보가 출마한 것은 이번 선거가 처음"이라면서 "여성이 능력이 부족해서가 아니라, 언제나 순위에서 밀리고, 정치문화 자체가 남성중심적이기 때문"이라고 했다.그는 또 "경남에서 지자체장이 성희롱을 일으켜도, 경남의 여성들이 디지털 성범죄로 고통받고, 교제폭력, 여성혐오 폭력으로 고통받아도 대변해주는 사람, 만나러 갈 정치인이 없었다"라면서 "그 좌절감과 답답함을 전희영 후보가 해소해 주실 것이라 믿는다. 경남도정을 성평등으로 디자인해줄 전희영 후보를 여성들의 힘을 모아 지지한다"라고 지지 의사를 밝혔다.지지선언문은 경남여성연대 소속 단체인 창원여성회 회장 이미연 씨가 낭독했다. 선언문에서 경남여성연대는, 빛의 항쟁의 주역이었던 여성들은 민주주의를 바로 세우는 데 앞장서며, 연대의 빛을 발휘했으나 여전히 구조적인 성차별을 겪고 있다면서 "특히 경남의 젊은 여성들은 성차별한 노동 현실과 가부장제 문화도 더해져 지역을 떠나고 있다"라고 짚었다.그리고 "경남 지역에 연이어 발생한 젠더 폭력에 분노하고, 지방자치 차원에서 예방책과 지원책을 제시하라고 목소리 내었지만 도의회도, 경남도정도 우리 여성들의 목소리를 온전히 받아주지 않았다"라고 지적했다.그들은 "경남 도지사 선거에서 첫 여성 후보로 나선 진보당 전희영 후보의 출마는 우리 여성들에게 너무나 반가운 소식"이라면서 "여성, 장애인, 성소수자, 노동자, 농민, 이주민, 청년 등 다양한 당사자의 이야기를 받아 안아, 누구나 평등한 새로운 세상을 열어낼 찬란한 빛의 혁명을 완수할 수 있는 사람, 진보당 전희영 후보"라고 지지 이유를 밝혔다.이어 "여성의 눈으로 더 나은 세상을 위해 함께 투쟁하고, 실천한 전희영 후보의 지난 역사를 통해 여성의 직접 정치를 반드시 실현할 것이라 믿어 의심치 않는다. 성평등정책 담당관 배치 등 성평등 실현을 위한 체계 구축을 통해 민주주의 완성이 성평등임을 확인시켜 줄 것" 이라고 덧붙였다.경남여성연대는 "우리는 정치의 주체가 되어 이번 지방 선거에서 성평등 정책이 우선될 수 있도록 온 힘을 모아낼 것"이라며 "가부장제와 보수성이 막강한 경남에서 실질적인 성평등이 실현되는 그날을 위해 경남여성연대는 각자의 자리에서 투쟁하고, 또 함께 연대할 것"이라고 밝혔다.경남여성연대는 창원여성회, 진주여성회, 사천여성회 등 각 지역 여성회와 학교비정규직노동조합 경남지부, 전국여성농민회총연합 경남연합, 민주노총경남본부 여성위원회 등 부문 단체를 포함하여 10여 개의 여성 단체로 구성되어 있는 연대 단체다.