연합뉴스

16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '대한민국맥주박람회&드링크 서울'을 찾은 관람객들이 전시장을 둘러보고 있다.국내 수입 맥주 시장은 여전히 일본 맥주들이 주도하고 있다. 2025년 약 1056억 원의 매출을 달성한 롯데아사히주류는 전년 대비 실적이 소폭 하락했음에도 견실한 시장 점유율을 유지하고 있다.삿포로를 수입 유통하는 앰즈베버리지의 성장세는 가파르다. 매출 약 660억 원을 기록하며 2024년보다 무려 49%나 상승하는 기염을 토했다. 한편, 3년 전 위생 논란으로 부침을 겪었던 칭다오(비어케이)는 2025년 매출 약 410억 원, 영업이익 약 12억 원을 달성하며 마침내 반전을 이루어냈다.반면, 한때 수입맥주 대장주였던 하이네켄은 악몽에서 깨어나지 못하고 있다. 지난해 매출이 전년 대비 15%나 줄면서 약 850억 원에 그쳤으며, 영업이익 또한 약 5억 8000만 원 적자를 기록했다.수입맥주의 부진은 유흥 시장의 부진과 맞물려있다. 과거와 달리 국내 맥주 시장은 가정용 시장과 유흥용 시장이 '7대3'으로 역전되었다. 회식 문화 변화와 고물가로 외식이 줄고 '혼술' 문화가 대세가 된 탓이다.상대적으로 수익이 높은 유흥용 시장이 줄어들면서 수입 맥주들은 어려움을 겪고 있다. 편의점 채널은 덩치를 키워줄지는 몰라도 실질적인 이익을 가져다주지는 못한다. 거기에 높은 환율이 끊임없이 수입사들을 괴롭히고 있다.향후 승부처는 탄탄한 팬덤을 기반으로 한 브랜드 충성도에 있다고 생각한다. 단가 싸움보다 중요한 것은 브랜드가 지닌 서사와 철학이다. 자신의 가치관과 취향에 맞춰 브랜드를 선택하는 요즘 소비자의 특성을 고려할 때, 보이지 않는 이미지가 가장 강력한 판매 포인트로 자리 잡을 것이다.2025년 수제맥주 시장은 매출액 기준으로 외형 상 약 570억 원 정도를 유지하는 것으로 나타났지만, 실상은 처참하다. 수익을 낸 회사는 카브루가 유일하며 한때 이 시장을 호령 했던 대다수 기업들이 유동성 위기와 수익성 악화에 직면해 있다.유니콘 기업으로 선정되어 코스닥까지 상장했던 한울앤제주(구 제주맥주)는 현재 90% 감자를 하며 주식 거래가 정지된 상태이며, 세븐브로이는 법정 관리 중이다. 어메이징 브루잉 컴퍼니 역시 얼마 전 파산을 하며 파국을 맞았다.플래티넘은 매출 약 79억 원, 영업이익 약 1억 원을 남겼지만, 이자 비용 등으로 약 5억 3000만 원 당기순손실을 기록했다. 약 31억 순손실을 기록했던 2024년에 비하면 회복 추이에 있지만, 지속 가능성은 두고 봐야 한다.한때 편의점 납품에 주력하며 화려한 날을 보냈던 수제 맥주는 이제 종말을 고하고 있다. 장밋빛 미래를 꿈꾸며 진행했던 과도한 설비 투자가 발등을 찍은 결과다. 선반 한 구석을 채워줄 한두 업체를 제외하면 당분간 부활하기는 쉽지 않아 보인다. 이미 5년 전부터 지금을 예견했지만, 현실이 되니 씁쓸할 따름이다.소규모 양조장들에게도 2025년은 가혹한 한 해였다. 이름 없이 스러져간 곳들이 부지기수인 가운데, 약 300억 원 규모의 작은 시장 내에서도 매출 약 10억 원 내외의 '안정권'과 5억 원 미만의 '영세권'으로 양극화가 진행되고 있다.매출 10억 원 이상을 유지하는 곳들은 대부분 확실한 자체 유통 채널을 가지고 있다. 자사 맥주를 직접 판매함으로써 유통 마진을 줄이고, 이를 통해 수익성과 지속 가능성을 동시에 확보하고 있다. '브루펍' 역시 큰 성장은 어려울지라도, 고정 수요를 기반으로 한 생존 가능성 측면에서 강점을 보이고 있다.반면 유통 중심의 양조장들은 위탁생산(OEM)을 통해 가동률을 끌어올리거나, 증류주 등 전통주 같은 외연 확장을 통해 돌파구를 찾고 있다. 이들에게 가장 중요한 소비자는 유행에 민감한 2030 얼리어답터들이다. 비록 시장 규모는 작을지라도, 브랜드 정체성에 열광하고 꾸준한 지지를 보내는 이 핵심 타깃층이 소규모 양조장의 실질적인 버팀목이 될 것이다.