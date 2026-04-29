박정훈

방세환 광주시장이 29일 재선 도전을 공식 선언했다. 민선 8기에서 추진해 온 대형 사업들이 본궤도에 오른 만큼 행정의 연속성과 추진력이 필요하다고 강조하며 ‘완성형 시장론’을 전면에 내세웠다.방세환 광주시장이 29일 재선 도전을 공식 선언했다. 민선 8기에서 추진해 온 대형 사업들이 본궤도에 오른 만큼 행정의 연속성과 추진력이 필요하다고 강조하며 '완성형 시장론'을 전면에 내세웠다.방 시장은 이날 광주시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 "지금 광주는 완성을 향한 마지막 추진력이 필요한 시점"이라며 "설계한 사람이 끝까지 책임지고 마무리해야 도시 발전도 멈추지 않는다"고 밝혔다.그는 "행정의 연속성이 끊기면 도시의 미래도 멈춘다"며 "50만 자족도시로 가는 핵심 프로젝트들이 이미 궤도에 오른 만큼, 성과를 결실로 연결할 책임 있는 리더십이 필요하다"고 말했다.방 시장은 지난 4년간 성과로 역대 최대 규모인 국·도비 2600억 원 확보와 예산 2조 원 시대 진입을 제시했다. 이를 바탕으로 교통·경제·도시환경·복지·교육 등 전 분야에서 기반을 마련했다고 평가했다.또 "광주는 천년의 역사 위에 새로운 천년을 준비하는 도시"라며 "지금은 변화의 출발점이 아니라 완성의 문턱에 서 있는 시기"라고 강조했다.핵심 공약으로는 '2030 철도 중심 교통도시 완성'을 내세웠다. 수서~광주 복선전철 조기 착공을 시작으로 경강선 연장(태전·고산역), GTX급 광역철도, 판교~오포선 등 6대 철도망 구축을 추진하겠다는 구상이다.국도·지방도 확장과 고속도로 사업도 병행해 광역 교통망을 촘촘히 연결하고, 만성 교통정체 해소에 나서겠다고 밝혔다.스마트 교통 정책으로는 통합관제센터 구축, 똑버스 확대, 친환경 버스 100% 전환 등을 제시했다. 교통약자 이동권 보장과 대중교통 효율성 개선도 함께 추진한다는 방침이다.복지 분야에서는 아동·노인·장애인을 아우르는 맞춤형 복지 체계를 공약했다. 공공보육 확대, 노인복지타운 조성, 생활 인프라 확충을 통해 '3대가 함께 행복한 도시'를 만들겠다고 밝혔다.광주시아이바른성장센터 운영 고도화와 동부유아체험교육원 건립, 국공립 장애전문 어린이집 활성화도 주요 과제로 제시했다.환경 분야에서는 산림복지 4대 거점시설 완성과 탄소중립 도시 조성을 약속했다. 하천 복원, 수변 공간 확대, 폐기물 처리시설 확충 등을 통해 지속가능한 도시 환경을 만들겠다고 했다.지역경제 활성화 방안으로는 소상공인 지원, 기업 경쟁력 강화, 청년 창업·주거 지원, 농업 경쟁력 제고를 제시했다. 산업거점 조성과 공장밀집지역 정비, 공업용지 확대를 통해 자족도시 기반도 강화하겠다고 밝혔다.도시개발 공약으로는 광주·곤지암 역세권 2단계 개발, 삼동·초월 역세권 개발, 광주역세권 복합개발, 경안천 프로젝트 등을 언급하며 정주여건 개선 의지도 밝혔다.방 시장은 "시민과의 약속을 결과로 증명해 왔다"며 "광주의 변화를 완성할 사람은 경험과 실행력을 갖춘 후보"라고 말했다. 이어 "희망찬 변화, 도약하는 광주의 완성을 다시 한 번 맡겨 달라"고 호소했다.