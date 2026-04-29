김상욱TV 갈무리

김상욱 의원이 29일 국회 소통관에서 국회의원 사직 기자회견을 하고 있다.김상욱 더불어민주당 의원(울산 남구갑, 아래 후보)이 울산광역시장 출마를 위해 29일 의원직을 사퇴했다.김상욱 후보는 이날 오전 10시 국회 소통관에서 국회의원 사직 기자회견을 가진 후 사직서를 제출, 예비후보 등록을 하고 총괄선대본부장에 김두관 전 경상남도지사를 선임했다.김 후보는 "국회의원 마지막 날까지 흐트러짐없이 오직 시민의 이익을 위한 공복의 역할에 충실하고 싶었다"며 "비록 임기 중 퇴임이지만, 아름다운 퇴임으로 기억되기를, 민주주의를 향한 또 하나의 기록으로 남기를 바램해 본다"고 밝혔다.이어 "민주당에 입당한 뒤, 개인의 이익이나 안위로 나를 속이는 비겁함이 없도록 더 사자와 같이 스스로를 경계했고 민주당에서 더욱 민주당답게 오직 시민의 이익에 충실하려 했다"며 "짧은 시간이었지만, 깊은 경험과 많은 배움을 얻을 수 있었다"고 회고했다.그러면서 김 후보는 "국회의원을 사직하며 정치적 터전이자, 정치적 험지, 심리적 험지인 울산을 다시 본다"며 "제게 보수 진보의 구태적 진영논리는 중요하지 않다. 오직 시민만이 중요하다"고 밝혔다.또한 "오직 시민이 주인이시고 시민의 이익을 위해, 시민을 위한 도구인 보수의 기능 진보의 기능을 아울러 함께 쓰며 오직 시민을 위한 '통합과 실용'으로 울산을 다시 세우겠다"고 강조했다.김 후보는 "고립되고 폐쇄적이고 배타적인 기득권 문화를 타파하고, 울산을 열리고 개방되며 공정한 시민 주인 민주도시 울산으로 되돌리겠다"며 "기득권의 편이 아니라 오직 시민의 이익만 바라보면서 노동 중심 산업AX(인공지능 전환)를 선도하고, 줄세우기와 갈라치기가 아닌 대동세상의 공동체를 만들겠다"고 밝혔다.한편 김상욱 후보는 김두관 전 지사 총괄선대본부장 선임과 관련 "울산시민께는 다소 의외일 수 있지만, 울산시민에게 더 많은 기회와 더 넓은 운동장을 제공할 부산 울산 경남의 공동체 미래를 위한 기대와 설계를 담았다"며 "경상남도지사로서 지역 행정을 이끌고, 국회의원으로서 국가 정책을 다뤄온 분"이라고 소개했다.이어 "부울경 광역행정과 영남 민주주의 발전을 위해 오랜 세월 헌신해오셨다"며 "명실공히 부울경 범민주진영의 맏형격 지도자이신 경험과 혜안을 이번 선거에서 함께할 수 있게 되어 무한한 영광"이라고 덧붙였다.