용인시민신문

6.3지방선거를 앞두고 포곡읍 육군 항공대 이전 이슈가 다시 주목받고 있다. 사진은 경안천을 사이에 두고 포곡 전대리, 유운리, 모현 초부리 일대 모습.포곡읍은 경기도 용인시 내에서 면적이 넓고 인구 밀도가 높은 편에 속하지만, 개발의 혜택보다는 보존과 희생을 강요받아 온 지역으로 인식되고 있다. 용인 전체 면적의 7%에 달하지만 상수원 보호구역에 편입된 면적이 아직도 많고, 특히 포곡의 중심 지역에는 군 시설이 여럿이다. 그 가운데 육군 항공대는 일상화된 소음과 지역 발전을 멈추게 한 원인으로 꼽힌다.그렇다 보니 오래전부터 항공대 이전을 요구하는 주민들의 목소리는 컸다. 가장 큰 원인은 주거 환경 침해와 소음 피해다. 현재 항공대 활주로 인근 300m 이내에는 포곡중학교가 위치해 있다. 반경 1.5km 이내로 범위를 넓히면 총 7개의 초·중·고등학교가 밀집해 있다. 이곳에서 공부하는 6000여 명의 학생은 학습권 피해를 받고 있는 실정이다.군사적 측면에서도 이전의 당위성은 점차 커지고 있다. 1975년 창설 당시보다 부대 규모가 커졌지만 주변 지역의 급격한 도시화로 인해 안전사고 위험은 날로 커지고 있다. 주민 민원을 최소화하기 위해 비정상적인 비행을 하게 돼 항공 안전 저해는 물론, 야간 비행 훈련 시에는 타 기지를 이용해야 하는 등 군사 작전 수행에도 차질을 빚고 있는 실정이다. 더구나 항공 전력이 현대화되면서 특정 기종은 운용조차 어려운 환경이 됐다.지역 발전이라는 염원을 가진 주민들 입장에선 더욱 간절할 수밖에 없다. 공공연한 '처인구 시대'라는 구호 속에서 포곡읍 주민들은 더욱 답답한 마음을 가질 수밖에 없는 처지다.항공대 이전은 지난 20여 년간 용인시장의 단골 공약이었다. 시장이 바뀔 때마다 주민들은 기대를 걸었지만 결과는 번번이 '희망고문'으로 끝났다.정찬민 시장 시기(2014~2018)는 본격적인 이전 논의의 물꼬를 튼 때다. 2014년 용인시의회의 '항공대 이전 권고 결의안' 채택을 시작으로 민간 추진 단체인 포곡관광발전협의회와 협약을 맺고 사업을 추진했다. 2017년 2월에는 국방부로부터 특정 후보지에 대해 '작전성 검토 결과 조건부 동의'라는 유의미한 답변을 얻어내며 사업이 본궤도에 오르는 듯 보였다.백군기 시장 시기(2018~2022)에는 전임 시장의 기조를 이어받아 실무적인 절차를 밟았다. 2019년부터 2020년까지 이전 후보지에 대한 기초조사 및 주변 영향 평가 용역을 완료했다. 국방부의 요청에 따라 민간 제안사인 에버시티를 통해 주민 간담회를 실시하는 등 '기부 대 양여' 방식의 사업 모델을 구체화했다. 그러나 임기 말 대체 부지와 관련해서는 한 발 빼는 듯한 모습을 보이기도 했다.이상일 시장(2022~현재) 역시 '임기 내 이전'을 약속하며 당선됐다. 육군 항공대를 옮기고 체류형 관광단지를 조성하겠다는 홍보 전단을 공개하기도 했다. 그러나 최근 용인시 행정은 과거와 사뭇 다른 흐름을 보이고 있다. 시는 지난해 보도자료를 통해 "이전 후보지가 내정되거나 정해진 바 없다"고 발표하며 신중론으로 돌아섰다.현재 항공대 이전 사업은 시와 주민 단체 간의 날 선 공방 속에 멈춰 서 있다. 쟁점은 크게 세 가지다. 먼저 후보지 존재 여부에 대한 진실 공방이다. 용인시는 "공식적으로 검토되는 후보지가 없다"는 입장이다. 반면 용인발전범시민연대 등 주민 단체는 이를 '꼼수 행정'이라고 비판한다.이들은 2017년 국방부가 조건부 동의를 해준 부지가 있으며, 2020년 시가 이미 주변 영향 평가 용역까지 마친 특정 지역이 사실상의 '내정지'라는 입장이다. "시가 이를 부인하는 것은 사업 의지가 없거나 책임을 피하려는 의도"라는 것이다.두 번째는 민간 추진 주체(에버시티)의 지위 인정 문제다. 에버시티 측은 지난 10여 년간 시의 요청과 지침에 따라 수십억 원의 사비를 들여 국방부 협의, 용역 수행, 주민 설득 작업을 해왔다고 강조한다. 반면 현 용인시는 향후 사업이 진행되더라도 투명한 공개 경쟁 입찰을 거쳐야 한다는 원칙론을 고수하고 있다.세 번째는 국방부와의 협의 절차 선후 문제다. 시는 국방부가 먼저 '이전 협의 진행 통보'를 해줘야 행정 절차를 시작할 수 있다는 입장이다. 반면 국방부는 지자체가 먼저 인접 지자체 및 주민과의 사전 협의를 완료해 올 것을 요구하고 있다. 이 '닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐' 식의 평행선이 사업의 발목을 잡고 있다.포곡 지역 주민들은 6.3 지방선거를 항공대 이전의 '골든타임'으로 보고 있다. 주민 5647명은 이미 조속한 이전을 촉구하는 연대 서명 탄원서를 시에 제출했다. 이들이 바라는 것은 단순한 '공약'이 아니라 실천 가능한 '로드맵'이다.항공대 이전은 단순히 군부대를 옮기는 차원을 넘어 용인 동부권 개발의 핵심 열쇠다. 부대 이전이 성사될 경우 해당 부지 약 30만 평을 중심으로 대규모 체류형 관광도시가 조성될 예정이다. 인근 에버랜드와 연계한 대형 쇼핑몰, 숙박 시설, 문화 공간이 들어서면 연간 1000만 명 이상의 관광객을 유치할 수 있다는 계산이다. 이는 용인시의 동·서 균형 발전의 마중물이 될 것으로 보인다. 또한 역세권 개발을 통한 대규모 주거 단지 공급은 지역 경제에 커다란 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.해묵은 논란을 끝내고 포곡의 하늘을 주민들에게 돌려줄 수 있을지, 지방선거를 향한 지역 사회의 눈과 귀가 쏠리고 있다.