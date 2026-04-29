▲경기도지사 출마 회견 입장하는 조응천 전 의원
개혁신당 경기도지사 후보로 출마할 조응천 전 의원(왼쪽)이 28일 국회 소통관에서 출마 기자회견을 하기 위해 이준석 대표, 천하람 원내대표와 입장하고 있다. 연합뉴스
이준석 개혁신당 대표도 29일 조 전 의원에게 재차 힘을 실어주고 나섰다. 지난 기자회견에도 천하람·이주영 의원과 함께 조 전 의원 곁에 있었던 이 대표는 이날도 본인의 페이스북에 "가장 어두운 시간에, 가장 어려운 자리에 서있는 한 사람이 있다"라며 "편한 길은 얼마든 있었을 그가 가장 험한 자리를 택했고, 그 자리가 바로 추미애 후보와 정면으로 맞붙어야 하는 경기도지사 선거"라고 적었다.
이어 "우리는 민주주의를 짓밟았던 계엄의 밤을 잊지 않고 있다. 견제받지 않는 권력이 끝내 어디로 향하는지를 그 밤을 통해 똑똑히 보았다"라며 "국민의힘은 그 밤의 그림자를 아직 떨치지 못했고, 민주당은 그 밤을 빌미로 자신들의 폭주를 정당화하고 있다"라고 양당을 모두 비판했다.
그는 "두 거대 정당 사이에서 길을 잃은 사람들에게 이제 개혁신당이 있다"라며 "계엄의 그늘에서 자유롭고, 반산업적 폭주를 팩트로 견제할 수 있으며, 오만한 추미애 공천에 떳떳하게 승부 걸 수 있는 정당"이라고 스스로 자부했다. "지금 대한민국에서 이 일을 해낼 수 있는 정당은 오직 개혁신당 하나뿐"이라는 주장이었다.
이 대표는 자신이 3자 구도에서 당선됐던 지난 국회의원 선거를 언급하며 "거대 양당 사이에서 길을 잃었던 표심이 개혁신당이라는 이름 앞에서 다시 선택의 발걸음을 재촉했던 그날의 경험이, 이번에는 경기도 전체에서 되살아날 수 있다"라며 "국민의힘 후보의 천장은 이미 정해져 있어서 잘해야 2등, 어쩌면 3등에 머물 자리이지만, 조응천의 가능성은 1등부터 3등까지 활짝 열려 있는, 천장이 없는 자리"라고 목소리를 높였다.
"확실한 패배에 표를 보태는 길이 있고 가능한 승리에 표를 모으는 길이 있다면, 저는 후자에 희망을 걸겠다"라며 "가능성에 희망을 걸어주시고, 여론조사부터 조응천에게 마음을 모아주시라"라고 지지를 호소했다. "가장 어려운 자리에 가장 큰 용기로 선 사람이 있고, 그 용기에 응답하는 것이 지금 우리 세대의 몫"이라며 "좋은 후보 조응천, 경기지사로 한번 만들어 보자. 세상이 놀랄 것"이라고도 말했다.
단일화 온도차 감지된 경기도지사 예비후보들... 원론적 찬성부터 강한 반대까지