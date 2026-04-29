연합뉴스

조응천 전 의원이 28일 국회 소통관에서 개혁신당 경기도지사 후보 출마 기자회견을 하고 있다.조응천 전 의원은 29일 오전 YTN라디오 '장성철의 뉴스명당'에서 국민의힘 경선을 두고 "'노답' 아니냐 싶습니다. 그 어느 분이 되더라도"라고 지적했다. 그는 "이미 국민의힘은 경기도에서 자생력을 상실했다고 평가받고 있다고 본다"라며 "경기도지사 선거는 언감생심 아마 넘보지도 못할 상황이라고 객관적으로 다 인정을 하잖느냐. 그게 잘해봐야 2등"이라고 꼬집었다."올림픽은 은메달이라도 주는데 선거에서 2등은 뭐인가? 아무것도 아니잖느냐"라며 "저는 제가 하기에 따라서 1등도 할 수 있는 사람이라고 생각을 한다"라는 자평도 덧붙였다.조 전 의원은 "다만 저기(국민의힘)는 거대 양당 중 하나로서 절박감이 저보다 더하겠다"라면서도 "계엄과 탄핵에 대해서 명확한 입장이 지금 아니다. 장동혁 대표가 '절윤'한 거 맞느냐?"라고도 따져 물었다. "그분들과 손잡았다고 하는 것도 저한테는 부담"이라는 지적이었다.이어 "저는 민주당의 패권 정치도 그 누구보다 비난을 하는 사람이지만, 국민의힘의 시대착오적인 퇴행 정치도 누구보다도 비난을 한 사람"이라며 "이거 떨지 않고 어떻게 가느냐?"라고도 날을 세웠다.특히 조 전 의원은 현재 국민의힘 경기도 지역 국회의원 중 최다선(3선)인 송석준 국민의힘 의원과의 일화도 소개했다. 송 의원이 통화에서 "당 큰일 났다"라며 "형, 연대는 어떻게 생각해?"라고 물었다는 것. 조응천 전 의원이 "연대? 나 서울대야. 무슨 연대?"라고 농담식으로 받아치며 "뭐 하면 좋지"라고 답했더니, 송 의원이 이를 받아서 '연대설'을 내세우고 있다는 지적이었다.송 의원은 지난 28일에 있었던 소장파 의원 모임 '대안과 미래'를 마치고 기자들과 만나 "야당이 정신을 차리고 너나 할 것 없이 연대해서 지방선거만큼은 정상화를 위한 교두보를 확보해야 할 시점"이라고 개혁신당과의 연대 필요성을 언급한 바 있다.하지만 조응천 전 의원은 지난 28일, 국회 소통관에서 진행한 경기도지사 출마 기자회견에서도 "덩치가 조금 더 크다고, 당원 수가 좀 더 많다고 '단일화 할래 말래' 할 처지는 아니다. 거기는 잘해봐야 2등"이라고 거리를 뒀다. 그는 "오랜 고민 끝에 내린 결정인데 단일화 이야기가 나오는 것은 서운하다"라며 "이번 선거에서 단일화할 이유는 없다. 단일화 없이 완주하겠다"라고도 못을 박았다.