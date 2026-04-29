샤오미

1. 알리바바 핑터우거(平头哥, Alibaba T-Head) - 전우(真武, Zhenwei) 810E 칩 기반 풀스택 자체 개발 AI 소프트웨어 스택 심층 적응.

2. 바이두 쿤룬신(百度昆仑芯, Baidu Kunlun) - 하위 레벨 연산자 최적화와 소프트웨어·하드웨어 협력 가속화.

3. 쉐이위안커지(燧原科技, Enflame) - 자체 개발 위수안(驭算, TopsRider) 소프트웨어 스택, L600 칩 전량 적응.

4. 무시(沐曦, MetaX) - 시윈(曦云, Xiyun) C 시리즈, MXMACA 소프트웨어 스택, Triton 문법 기반 GPU 명령어 엔드투엔드 지원.

5. 톈수즈신(天数智芯, Tianshu Zhixin) - 자체 개발 범용 GPU 아키텍처와 풀스택 소프트웨어 스택 기반. 심층 연산자 최적화·비디오 메모리 스케줄링 조정·추론 가속화 완료. 다중 카드 병렬 가속과 메모리 접근 병목 최적화로 고강도 추론 부하 원활 지원.

샤오미의 MiMo 공식 홈페이지MiMo-V2.5-Pro의 스펙을 구체적으로 살펴보면 놀랍습니다.총 파라미터 1.02조(1.02T), 활성화 파라미터 420억(42B). 혼합전문가(MoE, Mixture of Experts) 아키텍처에 혼합 어텐션(Mixed Attention) 구조를 적용했습니다. 로컬 슬라이딩 윈도우 어텐션(SWA, Sliding Window Attention)과 글로벌 어텐션(GA, Global Attention)을 6:1 비율로 교차 배치했습니다.윈도우 크기 128토큰으로 장문 컨텍스트에서 키-값 캐시(KV Cache) 저장 공간을 기존 대비 7배 절감하면서 성능을 유지합니다. 다중 토큰 예측(MTP, Multi-Token Prediction) 모듈이 기본 통합되어 출력 처리량이 약 3배 향상됐습니다. 사전훈련 데이터는 27조(27T) 토큰, FP8 혼합 정밀도, 기본 시퀀스 32K, 컨텍스트 100만 토큰입니다.벤치마크 결과 GDPVal-AA(Elo)와 클로-이밸(Claw-Eval, pass^3) 등 주요 에이전트 평가에서 딥시크 V4-Pro를 넘어섰습니다. SWE-Bench Pro, Terminal-Bench 2.0에서도 최상위권을 기록했습니다.Claude Opus 4.6과 동급 이거나 조금 아래 수준으로 평가되는데 가격은 API 입력 기준 100만 토큰당 1달러 오퍼스 4.6 가격 대비 5분의 1입니다.그런데 이번 발표에서 벤치마크보다 더 중요한 사실은 오픈소스 공개 당일 5개 자국산 칩과 AMD·아마존 클라우드 Trainium2 동시에 추론이 가능하다는 선언입니다. 먼저 구분이 필요한데 훈련(Training)은 모델을 학습시키는 단계입니다.엄청난 연산이 필요하고 엔비디아 GPU가 여전히 절대적입니다. 추론(Inference)은 완성된 모델을 실제 서비스에 쓰는 단계로 사용자 질문에 답변을 생성하는 작업입니다. MiMo-V2.5의 Day 0 적응은 바로 이 추론 단계입니다. 첫날 동시 적응을 완료한 칩 목록은 다음과 같습니다.이 밖에AMD - ROCm 오픈소스 소프트웨어 스택.아마존 클라우드 Trainium2 - Neuron SDK+vLLM 추론 프레임워크에 적응하며 오픈소스 출시 즉시 글로벌 유저가 사용 가능하도록 작업을 완료한 것입니다.이는 미국의 기술 봉쇄에 맞선 중국의 반도체 독립이 본격화 됨을 시사합니다. 딥시크 V4가 화웨이 어센드 950PR, 무어스레드에서 추론을 선언했고 MiMo-V2.5는 한 발 더 나아가 5개 자국산 칩에서 동시 추론을 가능하게 만들었습니다.