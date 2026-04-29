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한전산업개발노조당진지부오의 간담회에는 박수현 충남도지사 후보도 참석해 관심을 나타냈다.김기재캠프
이어 진행된 한전산업개발노조당진지부 간담회에서는 석탄화력발전 폐쇄와 관련하여 노동환경, 고용안정 문제, 안전관리 체계 등에 대한 의견이 집중적으로 논의됐다. 참석자들은 현재 발의된 관련 법안에 대한 우려를 표하며, 현장의 안전 확보와 함께 안정적인 근무 여건 조성이 필요하다는 점을 강조했다.
박수현 충남도지사 후보는 "특별한 희생에는 특별한 보상이 있어야 한다"며 "관련 법안 논의 과정에서 노동자 여러분과 적극적인 소통을 통해 추진해나갈 것"이라고 말했다.
이어 김 후보도 "안전한 일터, 안정된 고용, 정당한 보상이 자리 잡는 산업환경을 만드는 데 행정의 책임을 다하겠다. 노동과 산업이 함께 성장하는 당진을 만들어가겠다"는 의지를 전했다.
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