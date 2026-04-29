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26.04.29 10:21최종 업데이트 26.04.29 10:21
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현대제철 비정규직지회와의 기념촬영.김기재캠프

더불어민주당 김기재 당진시장 후보가 28일 선거사무소에서 지역 주요 산업현장의 노동현안을 점검하고 실질적인 해결방안을 모색하기 위한 정책간담회를 개최했다.

현대제철 비정규직지회, 한전산업개발노동조합당진지부와 연이어 진행한 정책간담회는 당진 산업현장의 다양한 목소리를 직접 청취하는 중요한 자리가 됐다.

특히, 한전산업개발노조당진지부 정책간담회에는 더불어민주당 박수현 충남도지사 후보가 참석해 현장의 의견을 듣고, 에너지 산업 노동현안 해결을 위한 정책적 지원 의지를 함께 밝혔다.

현대제철 비정규직지회 간담회에서는 비정규직 노동자의 고용불안, 임금 격차, 작업환경 문제 등이 주요 의제로 다뤄졌다. 노동자들은 원·하청 구조 속에서 발생하는 구조적 문제를 지적하며 제도 개선의 필요성을 제기했다.

김 후보는 "당진은 철강과 에너지 산업이 중심이 된 도시인 만큼, 노동자의 삶의 질이 지역의 경쟁력으로 이어진다"며 "지속적인 소통으로 현장의 목소리를 당진시 정책에 반영해 실질적인 변화를 만들어가겠다"고 답했다.

한전산업개발노조당진지부오의 간담회에는 박수현 충남도지사 후보도 참석해 관심을 나타냈다.김기재캠프

이어 진행된 한전산업개발노조당진지부 간담회에서는 석탄화력발전 폐쇄와 관련하여 노동환경, 고용안정 문제, 안전관리 체계 등에 대한 의견이 집중적으로 논의됐다. 참석자들은 현재 발의된 관련 법안에 대한 우려를 표하며, 현장의 안전 확보와 함께 안정적인 근무 여건 조성이 필요하다는 점을 강조했다.

박수현 충남도지사 후보는 "특별한 희생에는 특별한 보상이 있어야 한다"며 "관련 법안 논의 과정에서 노동자 여러분과 적극적인 소통을 통해 추진해나갈 것"이라고 말했다.

이어 김 후보도 "안전한 일터, 안정된 고용, 정당한 보상이 자리 잡는 산업환경을 만드는 데 행정의 책임을 다하겠다. 노동과 산업이 함께 성장하는 당진을 만들어가겠다"는 의지를 전했다.
덧붙이는 글 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.
#당진시장선거 #김기재후보 #노동현안

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