김기재캠프

현대제철 비정규직지회와의 기념촬영.더불어민주당 김기재 당진시장 후보가 28일 선거사무소에서 지역 주요 산업현장의 노동현안을 점검하고 실질적인 해결방안을 모색하기 위한 정책간담회를 개최했다.현대제철 비정규직지회, 한전산업개발노동조합당진지부와 연이어 진행한 정책간담회는 당진 산업현장의 다양한 목소리를 직접 청취하는 중요한 자리가 됐다.특히, 한전산업개발노조당진지부 정책간담회에는 더불어민주당 박수현 충남도지사 후보가 참석해 현장의 의견을 듣고, 에너지 산업 노동현안 해결을 위한 정책적 지원 의지를 함께 밝혔다.현대제철 비정규직지회 간담회에서는 비정규직 노동자의 고용불안, 임금 격차, 작업환경 문제 등이 주요 의제로 다뤄졌다. 노동자들은 원·하청 구조 속에서 발생하는 구조적 문제를 지적하며 제도 개선의 필요성을 제기했다.김 후보는 "당진은 철강과 에너지 산업이 중심이 된 도시인 만큼, 노동자의 삶의 질이 지역의 경쟁력으로 이어진다"며 "지속적인 소통으로 현장의 목소리를 당진시 정책에 반영해 실질적인 변화를 만들어가겠다"고 답했다.