AP 연합뉴스

미국 버지니아주 알렉산드리아에 위치한 국립과학재단(NSF) 본부. 미 의회와 대통령에게 자문을 제공하고 NSF 정책을 수립하는 국가과학위원회(NSB) 위원들이 예산 삭감에 반대한 후 전원 해임 통보를 받았다.그 기반이 흔들리고 있다. 트럼프 행정부는 미국 국립과학재단의 2026 회계연도 예산 요구액을 39억 달러(5조 7000억 원)로 제시했다. 의회가 편성해온 90억 달러(13조 3000억 원) 안팎의 규모와 비교하면 절반 이하로 줄이는 구상이다. 국립과학재단을 감독하는 독립기구인 국가과학위원회가 사실상 통째로 해임됐다는 보도도 나왔다.예산만의 문제가 아니다. 연구비가 멈추면 실험도 멈춘다. 실험이 멈추면 박사과정 학생과 박사후연구원, 젊은 연구자의 경력이 끊긴다. 한 번 끊긴 연구 경력은 예산이 다시 늘어난다고 곧바로 복구되지 않는다.과학은 공장을 잠시 세웠다가 다시 돌리는 방식으로 움직이지 않는다. 연구실에는 장비만 있는 것이 아니라 사람의 손에 붙은 기술, 실패의 기억, 동료 사이의 신뢰, 오랜 실험에서 쌓인 판단이 함께 있다. 문서로 완전히 옮길 수 없는 지식이 연구실 안에 산다.군사기술, 감시기술, 우주개발, 반도체, 인공지능은 정치권력이 이해하기 쉬운 언어로 번역된다. 국경을 지키는 힘, 적을 감시하는 능력, 산업 성과의 숫자, 국가 위신의 상징으로 설명할 수 있기 때문이다. 이런 기술은 권력의 명령 체계와 쉽게 결합한다.기초과학은 다르다. 당장 쓸모를 증명하지 못할 때가 많고, 실패를 거쳐야 하며, 긴 시간을 요구한다. 연구비를 넣는다고 다음 선거 전에 성과가 나오지도 않고, 권력자가 원하는 결론을 미리 내놓지도 않는다.그래서 극우 정치는 기초과학을 불편해한다. 극우의 문법은 충성, 통제, 즉시성, 적과 아군의 구분으로 움직인다. 과학은 그 반대편에서 작동한다. 의심하고, 검증하고, 반박하며, 국경을 넘어 동료의 평가를 받는 방식이다.과학자는 명령을 수행하는 병사가 아니다. 좋은 연구자는 권력자의 말을 증명하는 사람이 아니라, 증거가 가리키는 방향을 따라가는 사람이다. 이 점에서 과학의 자율성은 권력을 불편하게 만든다.반지성적 정치는 이 불편함을 낭비의 언어로 바꾼다. 연구자는 국민 세금으로 먹고사는 특권층으로 몰리고, 대학은 이념의 온상으로 의심받으며, 국제 공동연구는 안보 위험으로 축소된다. 과학의 자유는 어느새 불충의 언어로 번역된다.