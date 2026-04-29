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부산 북갑 보궐선거에 도전한 하정우 전 청와대 AI미래기획수석(왼쪽)과 한동훈 전 국민의힘 대표(오른쪽)의 신경전이 거세다.하정우 전 청와대 AI 미래기획수석이 6.3 지방선거와 함께 치러지는 부산 북갑 보궐선거 출마를 기정사실화했습니다. 이재명 대통령은 28일 하 전 수석의 사직서를 재가했습니다. 하지만 하 전 수석의 출마를 두고 한동훈 전 대표가 '대통령의 불법 선거 개입' 의혹을 제기하면서, 선거 초반부터 거친 신경전이 벌어지고 있습니다.하 전 수석은 28일 춘추관에서 기자들을 만나 사퇴 및 출마에 대한 입장을 밝혔습니다. 하 전 수석은 "부족하나마 많은 분들의 도움을 받아서 열심히 일을 했고 나름 의미 있는 성과들도 만들어냈던 것 같다"라며 "어떤 형태로든 'AI 3대 강국'이란 목표를 위해 매진하겠다"고 밝혔습니다.그는 청와대 근무 10개월 만의 차출이라는 지적에 대해 "제가 처음 들어오면서 '우리 아이들에게 미래가 있는, 성장의 기회가 있는 나라를 만들고 싶다'고 했다. 저는 한 번도 이 방향성에 대해서 바꿔본 적이 없다"고 말했습니다.또한 하 전 수석은 "우리 아이들에게 미래가 있는, 성장의 기회가 있는 나라를 만드는 데 헌신을 하고 그것이 국민과 국익에 가장 도움이 되는 방향으로 내린 결정이라고 봐달라"면서 "대통령께서도 흔쾌히 동의해 주셨고 웃는 얼굴로 보내주셨다"라고 설명했습니다.정치권에 발을 들이는 명분으로는 정책의 실행력을 꼽았습니다. 하 전 수석은 "밑그림이 아무리 잘 돼도 실행이 안 되면 그림의 떡이 되지 않겠냐"라며 "이제는 실행의 시간이다. 그 실행은 법·제도 완비다"라고 강조했습니다.하 전 수석의 출마 행보를 두고 일찌감치 부산 북갑 출마를 밝힌 한동훈 전 대표는 즉각 견제구를 날렸습니다. 한 전 대표는 28일 자신의 페이스북을 통해 "하정우 전 수석은 '이재명 대통령이 부산 북갑에 출마하라고 해야 출마할 거고, 아니면 청와대에 남겠다'고 말했었는데, 출마하는 것을 보니 이재명 대통령이 결국 출마 지시를 한 것으로 보인다"라고 주장했습니다.이어 한 전 대표는 "하 전 수석과 청와대에 묻는다. 이재명 대통령이 하 전 수석에게 부산 북갑 출마 지시를 한 것 맞느냐"라며 "그렇다면, 이재명 대통령의 불법 선거개입이다"라고 직격했습니다.대통령의 선거 개입 프레임이 제기되자 하 전 수석은 자신의 소셜미디어(X)를 통해 반박에 나섰습니다. 하 전 수석은 누리꾼의 글에 직접 답글을 달아 "제가 통님(대통령)을 설득했고 제 의견에 동의하시고 바로 흔쾌히 수락하셨다"면서 "그래서 어디서든 국익을 위해 힘쓰라 하셨다"라고 말했습니다.하 전 수석은 "통님 지시가 아니고 제가 설득한 거니 선거 개입이 될 수 없다"라며 "억지 논리에 일희일비할 필요 없다"라고 일축했습니다. 자신의 정치적 결단과 출마 의지가 먼저였으며, 이를 대통령에게 보고하고 승낙을 받았을 뿐 불법적인 지시나 하명은 없었다는 점을 분명히 한 것입니다.하지만 한 전 대표는 하 전 수석의 해명을 재반박하며 압박의 수위를 높였습니다. 한 전 대표는 페이스북에 재차 글을 올리고 "하정우 전 수석은 '이재명 대통령이 부산 북갑 재보궐선거에 출마하라고 하지 않으면 청와대에 남겠다, 나는 선택지가 없다'고 말해오다가, 출마를 발표했다"라며 "그런데, 제가 이 대통령이 출마하라고 지시했다면 불법 선거개입이라고 지적하자, 하 전 수석 본인이 출마하겠다고 통님을 설득했으니 선거개입이 아니라고 말을 바꿨다"라고 비판했습니다.한 전 대표는 "하 전 수석 본인이 출마하고 싶은데도 이재명 대통령 핑계 대며 거짓말을 했어도 문제이고, 이재명 대통령이 불법 출마 지시를 했음에도 아닌 것처럼 거짓말하는 것이어도 문제다"라고 꼬집었습니다.부산 북갑 보궐선거는 초반부터 치열한 신경전으로 달아오르고 있습니다. 정책 전문가로서의 비전을 강조하며 정면 돌파하려는 하정우 전 수석과, 출마 명분의 허점과 청와대의 개입 가능성을 집요하게 파고드는 한동훈 전 대표의 공방이 앞으로 어떻게 전개될지 주목됩니다.한편 하정우 전 수석은 29일 부산을 방문해 전재수 의원과 만난 뒤 구포시장을 찾을 예정입니다.