국제통화기금 재정 모니터 데이터베이스

주요 선진국들의 일반정부 순부채비율 (GDP 대비 %)정부 자산이 많은 국가들이 몇몇 있는데, 싱가포르의 총부채비율은 약 170%로 높지만 국부펀드 같은 자산이 많아서 순부채가 없으며 노르웨이의 순부채비율도 크게 마이너스다. 최근 일본의 다카이치 정부는 정부의 총부채비율이 GDP의 200%가 넘을 정도로 높지만 순부채비율은 국제적으로 높지 않다며 재정확장을 추진하고 있기도 하다.IMF가 한국의 재정 상황을 어떻게 평가하는지는 2025년 11월 발표한 연례협의(Article IV) 보고서에 나온다. 보고서는 "한국의 정부부채는 지속가능한 수준으로 유지되고 있고 상당한 재정여력이 존재한다(p. 9)"고 밝혔다. 2025년 재정정책이 적절했고 2026년의 예산도 IMF의 권고와 일치하며, 생산적인 공공투자가 성장을 촉진하는데 도움이 될 것이라고도 평가했다. 이 보고서(Annex V)는 안정적인 기초재정수지와 경제성장 그리고 낮은 부채비율을 고려할 때 한국의 정부부채는 위험이 낮다고 밝혔다.보고서는 지속가능한 장기적 지출의 필요를 충족하기 위해서 구조적 재정개혁이 필요할 것이라고도 지적한다(p. 11). 장기적으로는 낮은 출산율과 급속한 고령화로 재정지출 부담이 커져 부채수준과 재정의 지속가능성에도 위험이 높다는 것이다. 이는 한국 정부도 인식하고 있다. 기획재정부는 인구 변화로 인해 연금과 건강보험 등 의무지출이 급증하고 성장이 둔화되어 재정적자가 커져 2065년에는 국가채무비율이 GDP의 156%까지 높아질 것이라 전망한다. 이는 65세 이상 고령인구 비율이 2025년 약 20%에서 2065년 약 47%로 높아져 일본보다 늙은 나라가 되고, 생산연령인구가 거의 절반으로 줄어들기 때문이다.그러나 부채비율은 국채를 국내총생산으로 나눈 값이므로 장기적으로 경제성장과 인구변화에 의해 크게 달라진다는 것을 잊지 말아야 한다. 연구개발이나 산업정책 등 공공투자와 청년의 삶을 개선하고 출산율을 높이는 재정확장을 통해 성장이 촉진될 수 있다면 부채비율이 하락하고 재정의 지속가능성이 강화될 것이다. 저명한 거시경제학자 올리비에 블랑샤르 교수의 연구는 정부부채비율의 변화에 명목경제성장률과 국채금리의 비교가 핵심적이라는 것을 보여주었다. 기초재정수지 적자가 크지 않다면 성장률이 금리보다 높은 경우 국가부채비율은 안정화될 수 있다는 것이다.결국 중요한 것은 성장잠재력을 높이고 취약계층을 보호하는 생산적이고 효과적인 재정지출을 위한 노력이다. 정부가 국채로 자금을 조달한 금리비용보다 재정지출이 성장을 촉진하여 더 높은 수익을 가져다줄 수 있다면 적극적으로 재정을 확장하는 것이 재정운용의 핵심일 것이다.실제로 이번 재정 모니터 보고서에서는 한국의 부채비율 상승 속도가 지난해 10월 보고서의 전망 때보다 약간 느려졌는데 이는 한국의 성장 전망이 상향되었기 때문이었다. 하버드대 서머스 교수는 정부부채비율 자체보다 GDP 대비 국채이자비용이 재정 상황을 보여주는데 더 적절한 지표라고 지적한다. 한국의 국채이자비용은 2026년 약 30조 원으로 GDP 대비 약 1.1%로 역시 국제적으로 낮은 수준이다.돌이켜보면 글로벌 금융위기 이후 거시경제학이 얻은 중요한 교훈은 긴축이 경제에 나쁘다는 것이었다. IMF도 2010년 남유럽 부채위기 때 처방한 긴축정책이 경제와 재정을 악화시켰다고 반성하고 경기침체 시기 재정확장을 지지하는 입장으로 선회했다.특히 최근 거시경제학 연구들은 불황이 신기술 도입 둔화와 장기실업 등을 통해 '이력효과'(hysteresis effect: 외부 충격 이후 상태가 회복되지 않고 고착되는 현상)를 발생시켜 장기적으로 생산성 상승과 경제성장에 악영향을 미친다고 강조한다. 따라서 불황의 상흔을 치유하기 위해 정부가 적극적으로 재정을 지출하라는 케인스주의적 가르침이 상식이 되었다. 이것이 각국이 2020년 팬데믹에 대응하여 커다란 재정적자를 감수하고 확장재정을 실시한 배경이었다. 이러한 논의들은 경기침체를 막고 성장잠재력을 확충할 수 있는 적극적인 확장재정의 필요성을 강조한다.