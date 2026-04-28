더불어민주당

더불어민주당 광주광역시당.더불어민주당 광주광역시당이 28일 6·3 지방선거 광주 광역의원 중대선거구 3곳의 2차 경선 결과를 발표했다.1차 경선 낙선자 중 2차 경선 참여 희망자들로 진행된 패자부활전 승자는 ▲남구 제1선거구 임미란 ▲북구 제2선거구 임종국 ▲광산구 제3선거구 박필순으로 확정됐다.이에 따라 ▲남구 제1선거구 노소영(가)·강원호(나)·임미란(다) ▲북구 제2선거구 허석진(가)·주순일(나)·임종국(다) ▲광산구 제3선거구 이영훈(가)·김광란(나)·박필순(다) 등으로 민주당 광주 광역의원 중대선거구 3곳의 후보와 기호 순위가 정해졌다.민주당 광주시당은 1차 경선 당선자를 대상으로 권리당원 투표를 통해 가나다 순을 정하고, 2차 경선 당선자는 후순위를 배정했다.이번 2차 경선 실시 지역에서 제외됐던 북구 제1선거구는 조만간 2차 경선과 순위 투표를 진행할 예정이다.