신계용 페이스북

신계용 과천시장 예비후보가 출마 기자회견을 갖고 있다.신계용 과천시장이 재선 출마를 선언했다.28일, 옛 굴다리시장 앞에서 기자회견을 가진 신계용 과천시장 예비후보(국민의힘)는 "지금 우리에게 필요한 것은 새로운 약속 보다 완성된 결과이다"라며 출사표를 던졌다.그는 "우리가 함께 심은 과천을 위한 변화의 씨앗은 이제 막 뿌리를 내리고 있다. 그 씨앗은 우리 아이들의 더 나은 미래가 되고, 부모님들의 편안한 일상이 되며, 과천의 100년을 준비하는 든든한 기반이 될 것이다"라며 "그렇기에 지금은 멈출 수 없다. 지금은 리더를, 선장을 바꿔야 하는 시기가 아니다. 과천시민과 함께 시작한 일을 끝까지 책임지고 완성할 수 있는, 일 잘하는 시장이 필요하다"고 재선 출마의 당위성을 강조했다.그러면서 "과천을 위한 일의 본질에 집중하겠다. 과천을 위한 일의 우선순위를 바로 잡겠다"고 밝혔다.특히, "지금 과천에는 계획되지 않은 경마공원 이전과 9800세대 아파트가 필요하지 않다"며 "지금 과천은 지역사회를 힘들게 하는 신천지 용도변경을 막는 데 집중해야 한다. 지금 과천을 위해서는 현재와 미래세대를 준비하는 도시로의 변화를 끊임없이 도전해야 한다"라고 강조했다.아울러 "지금 과천은 시민을 배려하지 않은 무분별한 주택계획이 필요하지 않다. 경마공원 부지 이전과 무계획적인 9800세대 공급계획을 막아내겠다. 지금까지 과천은 신천지 이슈로 힘들었다. 지역사회를 힘들게 하는 신천지 용도변경을 끝까지 막아내겠다"고 밝혔다.또한 "이미 과천의 수준은 세계를 주도하는 트렌드인 AI, 바이오 단지를 곁들여 멋지게 표현하는 것만으로는 충분치 않다. 지키지 못할 공약과 현실성 없는 공약 제시하지 않겠다. 이미 시행되고 있는 사업을 포장하지 않겠다"고 덧붙였다.구체적 비전에 대해서는 "과천을 위한 현재와 실상에 집중하고 미래를 준비하겠다. 과천시민을 위한 AI, 과천시민을 위한 바이오, 과천시민을 위한 첨단산업이 필요한 시기이다"라며 ▲경마공원-서울랜드-대공원-과천과학관을 유기적으로 연결하는 등 주거·문화·레저 공간 확보 ▲따뜻한 스마트 행정을 실현하는 '과천형 AI 스마트시티 플랫폼' 완성 ▲과천의 미래 먹거리와 양질의 일자리를 만들기 위한 '새로운 AX(AI Transformation; AI 전환) 클러스터' 조성 등을 제시했다.신 예비후보는 "처음 시장이 되었던 날의 떨림을 아직도 잊지 않고 있다. 그날의 초심, 시민 앞에 섰던 책임감, 과천을 반드시 더 좋은 도시로 만들겠다는 간절한 마음을 가슴 깊이 새기고 있다"며 "앞으로도 저는 더 낮은 자세로 과천시민의 목소리를 듣겠다. 더 따뜻하게 공감하겠다! 더 치밀하게 준비하겠다! 더 강력하게 추진하겠다! 끊임없는 변화를 넘어, 과천의 다음 10년, 다음 100년을 준비하는 시장이 되겠다"고 강조했다.