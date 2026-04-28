정의당

아파트경비노동자 정책 협약 사진정의당 권영국 서울시장 후보가 오늘(28일) 오전 9시 30분 정의당사에서 서울아파트노동자연대와 정책협약을 체결했다. 서울아파트노동자연대는 서울시 자치구별로 조직된 아파트경비노동자협회를 하나로 묶어 지난 4월 1일 출범한 아파트 노동자들의 연합 조직으로 200여 명의 노동자들이 가입되어 있다.정책협약서에는 아파트 노동자의 고용 안정과 처우 개선을 목표로 하는 내용들이 담겼다. 세부적으로 1년 미만 초단기 근로계약 근절과 용역업체 변경 시 고용승계 의무화, 서울시와 입주민 대표자 회의, 아파트 노동자들이 다 같이 참여하는 사회협약 체결, 인간다운 시설을 갖춘 휴게시설 설치 의무화 등의 사항을 서울시장이 직접 점검하고 관철하겠다는 내용들이 포함됐다.권 후보는 모두발언에서 "노동자들이 스스로 권리의 주체가 되기 위해 노동조합을 만들고 노동권을 행사하는 일은 언제나 감동적"이라고 인사를 건넸다. 또 "서울시장은 서울시가 직간접적으로 고용 관계를 맺고 있는 노동자들의 진짜 사장이라고 생각한다"라며 "협약에 포함된 내용들에 대한 책임을 피하지 않을 것"이라고 말했다.이어 권 후보는 서울시에 노동 부시장을 신설해 노동 문제를 전담하게 하겠다는 공약을 설명하는 한편, 서울시와 입주민과 노동자가 함께 참여하여 인간다운 노동 환경을 보장하는 사회협약의 틀을 만들어 나가겠다고 약속했다.