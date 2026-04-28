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국민의힘 대구시당 공천관리위원회가 중구청장 후보로 정장수 전 대구시 경제부시장(왼쪽)을 단수 공천했다가 논란이 되자 류규하 현 중구청장(오른쪽)과 경선을 치르도록 했다. 이에 김위상 공관위원이 사퇴하는 등 내홍에 휩싸였다.조정훈
국민의힘 대구시당 공천관리위원회가 중구청장 후보를 단수 추천한 결정을 뒤집고 경선을 하기로 한 가운데 경선에 나선 후보의 성추행 논란이 고소·고발전으로 이어지고 있다(관련기사 : 국힘 대구 공관위, 중구청장 후보 공천 번복에 내홍
).
애초 중구청장 후보 단수 추천을 받았던 정장수 예비후보(전 대구시 경제부시장)는 지난 27일 기자회견을 열고 "현 구청장인 류규하 후보와의 경선에 참여하지 않겠다"라며 "성추행 의혹 가해자와 경선하는 것은 가해자의 후보 자격을 인정하는 것으로 사회적 정의에 반한다"라고 주장했다.
다음 날인 28일 정 후보의 선거사무장인 A씨는 자신이 지난 2022년 3월 30일 대구의 한 주점에서 당시 중구청장이던 류 후보가 손등에 입맞춤을 하는 등 성추행을 했다며 대구 중부경찰서에 고소장을 제출했다.
A씨는 "당시 당황하여 아무 말도 하지 못했고 상황을 제대로 인지하지 못한 채 자리를 마무리할 수밖에 없었다"라며 "이후 비서실장을 통해 항의했으나 별다른 답변이나 조치가 이루어지지 않았다"라고 주장했다.
이어 "현재도 같은 지역에서 활동하며 계속 마주쳐야 하는 상황에서 그때의 일이 떠올라 심리적으로 큰 불편과 위축을 느끼고 있다"라며 "이러한 행위가 별다른 문제의식 없이 지속된다면 유사한 피해는 앞으로도 반복될 것"이라고 강조했다.
앞서 A씨는 자신이 성추행을 당했다는 내용의 의견서를 국민의힘 대구시당 공천관리위원회에 전달한 바 있다.
A씨의 고소장과 별도로 정 후보도 조만간 고발장을 제출할 예정이라고 밝혔다. 정 후보는 경선을 위한 후보 등록을 하지 않고 중앙당 공관위에 이의신청서를 제출한 상태이다.
이와 관련 국민의힘 클린공천지원단은 조만간 류 후보의 성추행 의혹 등에 대해 심도 있는 논의를 거쳐 후보 자격 등을 심사할 예정이다.
하지만 류규하 후보는 사실과 다른 내용이 악의적으로 유포되고 있다며 법적 대응을 예고했다.
류 후보는 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "당시 성추행 의혹은 전혀 사실무근"이라며 "상대방에 대해 무고와 명예훼손 혐의로 법적 대응을 하겠다"라고 밝혔다.
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