추경호의원실

지난 대선 당시 김문수 국민의힘 후보와 추경호 의원이 선거 유세 중 손을 잡고 만세를 부르고 있는 모습.김문수 전 고용노동부 장관이 6.3지방선거에 나선 추경호 국민의힘 대구시장 후보의 명예선대위원장으로 위촉됐다.추 후보는 28일 보도자료를 통해 "연습이 필요 없이 당장 현장 투입이 가능한 선거캠프 체제를 조속히 구성해야 한다는 구상 아래 국민의힘에서 가장 최근에 큰 선거를 치른 김문수 전 대선 후보를 명예선대위원장으로 위촉했다"고 밝혔다.추 후보가 김 전 장관을 명예선대위원장으로 위촉한 것은 지역 보수 유권자들의 결집을 유도하기 위한 고육지책으로 보인다. 김 명예위원장이 대구경북 선거 승리를 이끌 적임자라는 것이다.그는 "대구경북은 공동선대위 구상을 통해 대한민국 보수 총결집의 본산을 자처하고 있다"며 "대구의 승리가 부산과 서울 등 주요 격전지 승리를 견인할 것"이라고 자신했다.추 후보는 "지난 대선에서도 김 후보와 국민의힘은 민주당의 입법 독재에 이은 행정부 장악으로 나라의 근간과 뿌리가 흔들리는 것만은 막아달라는 간절한 호소를 드린 바 있다"며 "이에 대구시민께서는 67.62%라는 압도적인 성원을 보내주신 바 있다"고 말했다.그러면서 "이번 대구시장 선거에서도 이재명 정권의 폭주를 견제할 균형추, 대한민국 자유민주주의의 마지막 보루이자 방파제로서 추경호를 선택해 달라"고 호소했다.김 전 장관은 최근 대구 달성군에 있는 전직 대통령 박근혜씨의 집을 찾은 뒤 추 후보를 만나 명예선대위원장 직을 수락한 것으로 알려졌다. 이곳은 추 후보의 국회의원 지역구이기도 하다.김 전 장관은 대구 외에도 경북, 부산, 강원지역 국민의힘 광역단체장 후보들로부터 명예선대위원장직을 제안받고 수락했다.명예선대위원장은 상임선대위원장과 동격으로 공동선대위원장보다는 한 단계 높은 직책이다. 김 전 장관은 선거운동 기간 이들 지역을 돌며 국민의힘 후보들에 대한 선거운동에 나설 예정이다.한편 추 후보는 오는 29일 국회의원직을 사퇴하고 30일 예비후보 등록을 할 예정이다. 또 다음달 3일에는 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입한다.