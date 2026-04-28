연합뉴스

- 한 의원에게만 인사를 하러 갔던 건가.

- 다른 국민의힘 의원분들께는 인사를 못하셨나.

- 내일 의원직을 사퇴할 예정인데 어떤지.

- 요즘 울산 다녀보시면 분위기는 어떤가.

- 마지막으로 사퇴 전 국민들에 한마디 남긴다면?

더불어민주당 울산시장 후보인 김상욱 의원이 28일 국회에서 열린 4월 임시국회 8차 본회의에서 의원직 사퇴를 앞두고 국민의힘 의원들에게 인사를 하는 과정에서 한기호 의원이 고함을 지르고 있다. 2026.4.28"마지막 인사를 하러 간 것이니까 다 인사 드리려고 했다. 조국혁신당 자리부터 시작해서 진보당, 민주당, 또 국민의힘 등등 다 인사를 하러 갔는데 국민의힘 쪽에서 한기호 의원님을 비롯해 여기저기서 막 비난을 하셔 가지고, 저도 그때부터 더는 인사를 못 하고 밖으로 나왔다.""네, 못했다. 결국은 본회의장 밖에 서서 또 인사를 따로 드리고 그랬다.""기분은 계속 이상하다. 지금도 잘 실감이 안 나서 '이게 뭐지' 이러고 있다.""분위기는 좋은데 시민들이 다 단일화 걱정을 한다. 만약에 단일화가 안 되면은 또 저쪽에, 국민의힘으로 간다고. 그건 우리가 원하는 건 아니라면서 그 걱정을 많이들 하신다. 만나는 분들이 주로 다 그 얘기, 전부 단일화 얘기만 하신다.""이전의 김상욱은 2024년 12월 3일에 죽었고, 저는 이후에 국민이 살려주셔서 국민이 살리신 김상욱이다. 그때 이후로 새로 태어난 사람이라는 생각으로 산다. 앞으로도 국민 속으로 출가해서 오직 국민의 이익만 생각하며 살겠다."