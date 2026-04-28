뉴스피치 김이연심 기자

강미애 세종시교육감 예비후보가 28일 ‘세종의 아이들에게 더 넓은 세상을 보여주겠다는 포부와 함께 대규모 해외 진로 체험’ 제7탄 공약을 발표했다.강미애 세종시교육감 예비후보가 세종의 교육 경쟁력을 세계적 수준으로 끌어올리기 위한 일곱 번째 공약을 발표했다. 강 예비후보는 28일 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 열고, 세종시 중학교 3학년 전체 학생을 대상으로 하는 '200억 글로벌 진로 탐험대' 정책을 공식화했다.강 예비후보는 이번 공약의 핵심이 단순한 해외 경험이 아닌 '학습 동기 부여'에 있음을 분명히 했다. 강 후보는 "교육은 아이들에게 더 넓은 세상을 보여주는 일"이라며 "학생들이 왜 공부해야 하는지, 어떤 삶을 살아가고 싶은지 스스로 답을 찾게 하는 것이 진짜 교육"이라고 강조했다. 이어 "중3은 고교 진학을 앞두고 진로 방향을 가장 진지하게 고민하는 시기"라며 "고교 선택은 단순한 학교 선택이 아니라 미래 진로의 출발점이기 때문에 이 시기의 글로벌 경험은 매우 중요하다"고 덧붙였다.이번 정책은 철저하게 '진로 교육'에 방점을 찍었다. 강 후보는 실리콘밸리 글로벌 기업 방문, 대학 및 연구기관 탐방, 전문가 멘토링, 스타트업 창업 프로그램 참여 등 구체적인 로드맵을 제시하며, "학생들이 '미래 직업이 무엇인지'를 배우는 것이 아니라 '내가 어떤 사람이 될 수 있는지'를 발견하게 될 것"이라고 설명했다.총사업비는 약 200억 원 규모로 추산됐다. 학생 1인당 체류비 약 550만 원 중 교육청이 70%를 지원하고 가정에서 30%를 부담하는 구조다. 취약계층 학생에게는 전액 지원을 약속했다. 강 후보는 "200억이면 다른 교육에 써야 하지 않느냐는 질문이 있지만, 이 예산은 소비가 아니라 미래 가치를 위한 투자"라며 "학생 한 명의 진로가 바뀌면 그 학생의 인생이 바뀌고, 4000명의 방향이 바뀌면 세종의 미래가 바뀐다"고 역설했다.