충북인뉴스

사진=청주충북환경련 제공.청주충북환경운동연합이 6·3 지방선거를 앞두고 지역 주요 환경 현안을 반영한 정책 의제를 발표하고, 각 후보자들에게 공약 채택을 요구했다.충북환경련은 28일 충북도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "지속가능한 지역사회를 위해 시민들의 목소리와 전문가의 의견을 담아 환경의제를 만들었다"며 "환경정책의제를 각 정당 후보들에게 제안해 그들의 정책 공약이 되도록 하고, 이를 주민들에게 알려 투표에 반영토록 하겠다"고 밝혔다.충북환경련이 제시한 환경의제에는 수도권 쓰레기 반입 문제, 산업단지 개발, 충청권광역급행철도(CTX) 도심 통과 등 지역 내 주요 환경 갈등 현안에 대한 대응 방안을 담았다.충북도지사 후보에게는 '충청북도 기후위기 대응 및 탄소중립‧에너지 전환 실현', '충청권광역급행철도 CTX 충북선 추진', '용인 반도체 산단 전력 공급 송전선로 계획 백지화', '자연생태계 복원 중심의 미호강 유역 종합계획 수립', '환경피해시설 및 난개발 주민 피해 방지 조례 제정', '시멘트 공장 폐기물 반입세 도입' 등 10개 의제, 21개 세부과제를 제안했다.청주시장 후보에게는 '청주시 기후위기 대응 및 탄소중립‧에너지 전환 실현', '충청권광역급행철도 CTX 충북선 추진', '폐기물 제로 정책 추진', '대중교통 중심 교통 정책 수립', '신규 산업단지 조성계획 재검토 및 노후 산단 생태산업단지 재생 추진', ' 두꺼비생태공원 민간위탁 재지정' 등 11개 의제, 27개 세부과제를 제안했다.충북교육감 후보에게는 지속가능한 학교 환경교육 시스템 구축', '충북교육청 탄소중립 실천 강화' 등 2개 의제, 8개 세부과제를 제안했다.충북환경련은 이날 밝힌 정책 의제를 각 후보자에게 전달하고, 오는 5월 10일까지 답변을 취합할 계획이다. 이후 5월 18일부터 선거일 전까지 후보별 정책 수용 여부를 공개한다는 방침이다.