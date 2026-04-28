박수현캠프

박수현 더불어민주당 충청남도지사 후보가 28일 대전세종충남 중소기업회, 업종별 대표와 간담회를 갖고, ‘중소기업이 이끄는 지방주도 성장 정책’을 전달받았다.박수현 더불어민주당 충청남도지사 후보(공주·부여·청양 국회의원)가 28일 대전세종충남 중소기업회, 업종별 대표와 간담회를 가졌다.간담회 참석 중소기업인들은 박수현 후보에게 '중소기업이 이끄는 지방주도 성장 정책'을 전달했다.고호경 대전세종충남 중소기업회장은 "박수현 후보는 충남도지사 후보로 선출된 뒤 첫 행보로 첨단기업과 스타트업을 방문해 '충남기업이 AI대전환 시대를 선도할 수 있도록 도 차원의 지원을 아끼지 않겠다'고 약속했다"며 "급변하는 산업환경 속에서 중소기업인들의 치열한 고민을 담은 정책과제들이 새 지방정부에 잘 반영될 수 있도록 꼭 챙겨주시길 부탁드린다"고 당부했다.중소기업인들이 전달한 정책에는 ▲중소협동조합 활성화 계획 수립 ▲신재생에너지보급사업 지방정부 평가지표 개선 ▲LPG판매사업 소상공인 보호 정책 ▲농공단지 활성화 지원 ▲김치 원재료 수급안정을 위한 저온창고 저장비 지원 ▲충남방문의 해 연계 충남 공예산업 판로지원 등 충남 중소기업의 혁신성장을 위한 제안들이 포함됐다.박수현 후보는 "전체 기업의 99%, 고용의 80%를 넘게 책임지는 중소기업의 위기는 곧 대한민국 전체의 위기"라고 진단했다.특히 제4의 물결이라 불리는 AI 대전환의 시기를 맞아 스스로 자구책을 찾는 대기업과 달리 상황이 막막한 중소기업의 처지에 동감하며 "현재의 어려움에 더해 AI에 대응해야 하는 어려움이 가중된 상황 속에서 그 어느 때보다 가장 중대한 기로에 서 있다. 우리 경제 뿌리인 중소기업을 반드시 지켜야 한다"고 강조했다.박수현 후보는 끝으로 "오늘 전달해 주신 정책과 말씀이 충남 중소기업 혁신정책의 밑거름이 되도록 하겠다. 체감되는 상생경제와 혁신성장 기반 마련 등 세계 속에서 당당히 경쟁하는 충남 중소기업을 만드는 지원책을 꼭 마련하겠다"고 약속했다.