김보성

부산 북구갑 보궐선거 출마를 선언한 한동훈 전 국민의힘 대표가 28일 북구 덕천동에서 주민들과 만나는 등 곳곳을 누비고 있다. 최근 만덕2동 전입신고를 마친 한 전 대표가 현장에서 <오마이뉴스>와 인터뷰를 하고 있다.6·3 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 출마를 공식화한 한동훈 전 국민의힘 대표가 출마 초읽기에 들어간 하정우 청와대 AI미래기획수석과의 대결을 이재명 대통령과의 "대리전"으로 규정하면서 "이번 선거를 통해 이재명 정권의 실정을 제대로 파헤치는 기회로 삼겠다"라고 밝혔다.특히 2028년 총선에서도 부산 북구갑에서 출마하겠다는 뜻을 밝히면서, 이 지역을 떠나는 예외적 상황으로 "대한민국 전체에 봉사하기 위해 나서는 경우"를 언급해 차기 대권 도전도 염두에 두고 있음을 시사했다.한 전 대표는 28일 오후 부산 북구 덕천동 젊음의거리에서 진행된 <오마이뉴스> 인터뷰에서 "돌아갈 퇴로를 불사르고 (부산 북구갑에) 왔다"라며 "북구에서 시작할 것이고 북구에서 끝낼 것이다. 여기서 다음 (총선)에도 나올 것"이라고 밝혔다. 그러면서 "북구를 기반으로 대한민국 전체에 봉사하기 위해 (선거에) 나서는 경우 말고는 북구를 떠나는 일이 없을 거라고 분명히 약속드린다"라고 강조했다.한 전 대표는 부산 북구갑에 더불어민주당 후보로 출마하기 위해 사의를 표명한 하정우 수석에 대해 날 선 비판을 쏟아내기도 했다. 그는 "이재명 정권은 AI를 대한민국을 이끌 중요한 과제로 보지 않고 부산 북구 보궐선거의 발사대 정도로 생각하는 것 같다"라면서 "아빠(대통령)한테 허락받는 걸 왜 전 국민이 한 달 내내 지켜봐야 하는가"라고 비판했다.한 전 대표는 앞서 이날 오전 자신의 페이스북을 통해서도 "이 대통령이 하 수석에게 부산 북갑 출마를 지시한 게 맞는다면 이 대통령의 불법 선거 개입"이라고 주장하기도 했다.한 전 대표는 "결국 이 대통령이 나가라고 해서 (하 수석이) 나왔다는 것 아니냐. 그러면 (이번 선거는) 저와 (이 대통령의) 대리전이 될 것"이라며 "이번 선거를 통해 이재명 정권의 실정을 제대로 파헤치는 기회로 삼겠다"라고 강조했다.한 전 대표는 국민의힘 후보로 나서는 박민식 전 국가보훈부 장관과의 단일화 문제에 대해서는 즉답을 피했다. 그는 야권 후보 분열로 민주당에 어부지리를 줄 수 있다는 보수 진영의 우려에 대해 "정치공학은 시민들의 바람 앞에서 후순위 문제다. 지금은 그런 정치공학을 생각할 상황이 아니다"라며 "제가 여기서 보수 재건의 동남풍을 일으키면서 제 뜻에 동의하는 사람들과 연대하겠다. 보수 재건이라는 큰 과제 앞에서 3자 구도 그런 게 의미가 있을까"라고 반문했다.최근 부산 북구갑을 누비며 밑바닥 민심을 다지는 행보와 관련해선 "'한동훈이 전재수보다 더 전재수같이 선거운동을 하고 시민들의 말씀을 듣네'라는 얘길 듣고 싶다"라고 밝혔다.다음은 한 전 대표와의 일문일답.