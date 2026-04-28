장재완

대전시의회 행정차지위원회가 28일 열린 회의에서 '대전광역시 자치구의회 지역구의 명칭·구역 및 의원정수조례 일부개정조례안'을 원안대로 통과시켰다. 이로써 대전지역 기초의원 4인 선거구는 3곳으로 늘어나게 됐다.대전시의회 행정자치위원회(위원장 정명국)가 논란이 됐던 기초의원 4인 선거구를 확대하는 원안대로 심의·통과시켰다.대전시의회는 28일 오전 제296회 임시회를 열어 '대전광역시 자치구의회 지역구의 명칭·구역 및 의원정수조례 일부개정조례안'을 상정했다.해당 조례안은 오는 6월 3일 치러지는 지방선거에서 대전시의 광역·기초 선거구를 확정하는 조례 개정안으로, 앞서 대전시 자치구의원 선거구획정위원회는 대전지역 기초의원 4인 선거구를 기존의 동구와 서구 등 2곳을 그대로 유지하고, 유성구 1곳을 추가해 확대하는 안을 결정해 대전시에 제출했다.대전시가 선거구획정위원회 안을 대전시의회에 제출했고, 대전시의회는 이날 해당 조례안을 상임위에서 심의 후 본회의에서 의결할 예정이다.하지만, 지역정치권과 시민사회단체들은 대전시의회의 압도적 다수를 차지하고 있는 국민의힘 소속 시의원들이 기초의원 4인 선거구를 2인 선거구로 쪼개려는 움직임이 있다며 반발해 왔다. 4인 선거구를 2인 선거구로 쪼갤 경우, 국민의힘과 민주당이 의석을 모두 차지할 가능성이 커 소수 정당의 의회 진출 기회를 빼앗는다는 주장이다.이날 조례안 심의가 열리는 대전시의회 행정자치위원회 회의실 앞에서도 대전지역 시민사회단체와 소수 정당 당원 등이 피켓을 들고, 회의실로 들어서는 행자위원들에게 "선거구 쪼개기를 중단하라"며 강력 항의했다.이러한 상황 속에서 행자위원들은 자체 간담회를 열어 의견을 모은 뒤, 조례안을 원안대로 통과시켰다. 회의장 밖에서 회의 결과를 기다리던 시민단체 활동가 및 소수 정당 당원 등은 일제히 환호성을 지르며, 환영의 뜻을 나타냈다.