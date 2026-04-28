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하정우 AI미래기획수석이 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체 회의에 참석해 있다. 2026.4.9이재명 대통령이 28일 하정우 청와대 AI 미래기획수석과 전은수 대변인의 사직서를 재가했다. 하 수석은 부산 북갑 보궐선거에, 전 대변인은 충남 아산을 보궐선거에 출마할 것으로 점쳐진다.하정우 수석은 이날 춘추관에서 기자들을 만나 "부족하나마 많은 분들의 도움을 받아서 열심히 일을 했고 나름 의미있는 성과들도 만들어냈던 것 같다"라며 어떤 형태로는 'AI 3대 강국'이란 목표를 위해 매진하겠다는 입장을 밝혔다.특히 그는 "(청와대 근무) 10개월이 짧다 보시는 분들도 있는 것 같다"라며 "제가 처음 들어오면서 '우리 아이들에게 미래가 있는, 성장의 기회가 있는 나라를 만들고 싶다'고 했다. 저는 한 번도 이 방향성에 대해서 바꿔본 적이 없다"고 말했다.박사학위를 따고 네이버에 입사했을 때, 네이버를 그만두고 청와대에 왔을 때와 같은 마음가짐으로 선출직 정치인이라는 새로운 도전을 앞두고 있다는 얘기였다.그는 구체적으로 "AI 3대 강국을 만들고 우리 아이들에게 미래를 만들어줄 수 있는, 내가 지금 당장 해야 될 일이 어디에 있는지가 기준이었다"며 "지금은 또 다른 일을 하게 될 것 같은데 어디서 무슨 일을 하든 간에 마찬가지로 AI 3대 강국을 만드는 데 가장 중요한 일을 그 시점에서 하고 있을 것"이라고 했다.또한 "우리 아이들에게 미래가 있는, 성장의 기회가 있는 나라를 만드는 데 헌신을 하고 그것이 국민과 국익에 가장 도움이 되는 방향으로 (제가 내린) 결정이라고 봐달라"며 "대통령께서도 흔쾌히 동의해주셨고 웃는 얼굴로 보내주셨다"고 밝혔다.하 수석은 'AI 3대 강국'을 위한 전략을 실행하기 위해서라도 정치에 도전할 필요가 있었다고 했다.그는 관련 질문에 "밑그림이 아무리 잘 돼도 실행이 안 되면 그림의 떡이 되지 않겠냐"라며 "이제는 실행의 시간이다. 그 시행은 법·제도 완비다. 속도감 있게 산업 전환과 지방 주도 성장을 달성해야 AI 3강 달성이 가능하다"고 말했다.