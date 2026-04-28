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26.04.28 17:37최종 업데이트 26.04.28 17:37
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하정우 AI미래기획수석이 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체 회의에 참석해 있다. 2026.4.9연합뉴스

이재명 대통령이 28일 하정우 청와대 AI 미래기획수석과 전은수 대변인의 사직서를 재가했다. 하 수석은 부산 북갑 보궐선거에, 전 대변인은 충남 아산을 보궐선거에 출마할 것으로 점쳐진다.

하정우 수석은 이날 춘추관에서 기자들을 만나 "부족하나마 많은 분들의 도움을 받아서 열심히 일을 했고 나름 의미있는 성과들도 만들어냈던 것 같다"라며 어떤 형태로는 'AI 3대 강국'이란 목표를 위해 매진하겠다는 입장을 밝혔다.

특히 그는 "(청와대 근무) 10개월이 짧다 보시는 분들도 있는 것 같다"라며 "제가 처음 들어오면서 '우리 아이들에게 미래가 있는, 성장의 기회가 있는 나라를 만들고 싶다'고 했다. 저는 한 번도 이 방향성에 대해서 바꿔본 적이 없다"고 말했다.

박사학위를 따고 네이버에 입사했을 때, 네이버를 그만두고 청와대에 왔을 때와 같은 마음가짐으로 선출직 정치인이라는 새로운 도전을 앞두고 있다는 얘기였다.

그는 구체적으로 "AI 3대 강국을 만들고 우리 아이들에게 미래를 만들어줄 수 있는, 내가 지금 당장 해야 될 일이 어디에 있는지가 기준이었다"며 "지금은 또 다른 일을 하게 될 것 같은데 어디서 무슨 일을 하든 간에 마찬가지로 AI 3대 강국을 만드는 데 가장 중요한 일을 그 시점에서 하고 있을 것"이라고 했다.

또한 "우리 아이들에게 미래가 있는, 성장의 기회가 있는 나라를 만드는 데 헌신을 하고 그것이 국민과 국익에 가장 도움이 되는 방향으로 (제가 내린) 결정이라고 봐달라"며 "대통령께서도 흔쾌히 동의해주셨고 웃는 얼굴로 보내주셨다"고 밝혔다.

하 수석은 'AI 3대 강국'을 위한 전략을 실행하기 위해서라도 정치에 도전할 필요가 있었다고 했다.

그는 관련 질문에 "밑그림이 아무리 잘 돼도 실행이 안 되면 그림의 떡이 되지 않겠냐"라며 "이제는 실행의 시간이다. 그 시행은 법·제도 완비다. 속도감 있게 산업 전환과 지방 주도 성장을 달성해야 AI 3강 달성이 가능하다"고 말했다.

전은수 신임 대변인이 3일 청와대 춘추관에서 출퇴근 시간대 대중교통 혼잡 완화 대책 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.4.3연합뉴스

전은수 대변인도 이날 기자들을 만나 "국민들을 위해서 정치하겠다"는 다짐을 밝혔다.

전 대변인은 "대통령 곁에서 함께 국정을 같이 해 왔는데 그런 부분들을 이제 최전선에서 소통하겠다"며 "국민들께 왜곡되지 않은 것들을 잘 알리겠다"고 말했다.

또한 "(청와대 근무) 11개월 동안 매일매일 에너지를 다 쏟아부은 것 같은데 사실 국정이 이렇게 돌아갈 수 있게 하는 데 언론인 분들이 큰 역할을 했다고 생각한다"라며 "많은 조언과 질책을 부탁드린다. 최선을 다해서 이재명 정부 성공을 위해서 달리도록 하겠다"고 말했다.

한편, 강유정 청와대 대변인은 언론 공지를 통해 이를 알리면서 "이 대통령이 하 수석의 사직서 제출에 '어려운 결정 존중한다'며 흔쾌히 수락했다"고 전했다. 그에 따르면, 이 대통령은 하 수석에게 "어디에서 어떤 일을 하든지 국가와 국민을 위해 역할을 하기 바란다"고 격려했다.
#하정우 #전은수 #이재명대통령 #부산북구 #충남아산을

6.3 지방선거
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