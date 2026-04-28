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김영배 의원과 대화하는 정원오 후보회의장 곳곳에 6.3 지방선거 남은 날짜를 뜻하는 'D-36' 숫자가 인쇄돼 붙어 있었다. 회의장엔 1시간 전부터 선대위 관계자와 취재진들이 북적거렸다. 공개발언에 나선 선거대책위원회 위원장들의 발언엔 일제히 '오세훈 심판' 메시지가 들어가 있었다. 28일 오전, 서울 중구 태평빌딩 사무실에서 처음 언론에 공개된 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 선거대책위 회의장 풍경이다.전날 오세훈 현 서울시장이 정식 후보 등록을 마치고 공식 선거운동을 시작한 가운데, 이날 회의 현장엔 묘한 긴장감이 감돌았다. 정원오 후보에 이어 박주민·전현희·김영배·김형남 등 선대위원장들도 발언했는데 약속이나 한 듯 '오세훈 시정 질타'에 초점을 맞췄다.김형남 선대위원장은 "오세훈 후보 유튜브 채널엔 버젓이 사전투표 불신·윤석열 옹호 영상이 존재한다"라며 "장동혁 대표 사퇴 요구에 앞서 후보부터 조속히 부정선거 관련 입장을 밝히라"고 공세를 폈다. 발언을 듣던 정 후보는 이에 공감하는 듯 고개를 끄덕이며 박수를 쳤다.정 후보는 "오 후보는 첫 일성으로 시민 삶보다 '보수 재건'을 말했고, 정책 경쟁보다 네거티브를 먼저 말했다"며 "윤석열 정부 폭주 앞에선 말 한마디 못 하더니 이제 일 잘 하는 이재명 정부를 향해 시비를 건다, 오 시장은 여전히 2022년 (과거의) 낡은 프레임에 갇혀 있다"라고 비판했다.이어 정 후보는 오 후보가 자주 거론하는 '부동산' 문제를 꺼냈다. 정 후보는 "오 시장은 서울에 토지거래허가제를 즉흥적으로 풀었다가 35일 만에 번복하며 시장에 혼란을 빚은 장본인"이라며 "저는 장기보유특별공제 문제에 실거주 1가구1주택자의 현행 권리는 보호돼야 한다고 말했는데, 그럼에도 (오 시장 측은) '폐지' 운운하며 의도적으로 사실을 왜곡하고 허위로 갈등을 계속 조장하고 있다"라고 지적했다.정 후보는 "이번 선거는 (지난 대선에서) 중앙 정부 실력 교체에 이어 지방 정부의 실력을 교체하는 선거"라며 "부동산 관련 필요한 공급은 속도감 있게 늘리되 1주택자의 권리는 지키겠다"라고 강조했다. 이어 한강버스 사업에 대해서도 "시민 세금은 한강버스 적자가 아닌 노후 하수관로 정비와 생활 안전에 써야 한다"라고 저격했다.이날 회의엔 이인영·박주민·전현희·김영배·김형남 등 상임선대위원장단과 함께 이해식 총괄선거대책본부장, 채현일 종합상황본부장(지원본부장), 고민정 오세훈10년심판본부 본부장 등 약 30여명 선대위 주요 관계자들이 참석했다.