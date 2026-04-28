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26.04.28 11:37최종 업데이트 26.04.28 11:38
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김영배 의원과 대화하는 정원오 후보연합뉴스

회의장 곳곳에 6.3 지방선거 남은 날짜를 뜻하는 'D-36' 숫자가 인쇄돼 붙어 있었다. 회의장엔 1시간 전부터 선대위 관계자와 취재진들이 북적거렸다. 공개발언에 나선 선거대책위원회 위원장들의 발언엔 일제히 '오세훈 심판' 메시지가 들어가 있었다. 28일 오전, 서울 중구 태평빌딩 사무실에서 처음 언론에 공개된 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 선거대책위 회의장 풍경이다.

전날 오세훈 현 서울시장이 정식 후보 등록을 마치고 공식 선거운동을 시작한 가운데, 이날 회의 현장엔 묘한 긴장감이 감돌았다. 정원오 후보에 이어 박주민·전현희·김영배·김형남 등 선대위원장들도 발언했는데 약속이나 한 듯 '오세훈 시정 질타'에 초점을 맞췄다.

김형남 선대위원장은 "오세훈 후보 유튜브 채널엔 버젓이 사전투표 불신·윤석열 옹호 영상이 존재한다"라며 "장동혁 대표 사퇴 요구에 앞서 후보부터 조속히 부정선거 관련 입장을 밝히라"고 공세를 폈다. 발언을 듣던 정 후보는 이에 공감하는 듯 고개를 끄덕이며 박수를 쳤다.

정 후보는 "오 후보는 첫 일성으로 시민 삶보다 '보수 재건'을 말했고, 정책 경쟁보다 네거티브를 먼저 말했다"며 "윤석열 정부 폭주 앞에선 말 한마디 못 하더니 이제 일 잘 하는 이재명 정부를 향해 시비를 건다, 오 시장은 여전히 2022년 (과거의) 낡은 프레임에 갇혀 있다"라고 비판했다.

이어 정 후보는 오 후보가 자주 거론하는 '부동산' 문제를 꺼냈다. 정 후보는 "오 시장은 서울에 토지거래허가제를 즉흥적으로 풀었다가 35일 만에 번복하며 시장에 혼란을 빚은 장본인"이라며 "저는 장기보유특별공제 문제에 실거주 1가구1주택자의 현행 권리는 보호돼야 한다고 말했는데, 그럼에도 (오 시장 측은) '폐지' 운운하며 의도적으로 사실을 왜곡하고 허위로 갈등을 계속 조장하고 있다"라고 지적했다.

정 후보는 "이번 선거는 (지난 대선에서) 중앙 정부 실력 교체에 이어 지방 정부의 실력을 교체하는 선거"라며 "부동산 관련 필요한 공급은 속도감 있게 늘리되 1주택자의 권리는 지키겠다"라고 강조했다. 이어 한강버스 사업에 대해서도 "시민 세금은 한강버스 적자가 아닌 노후 하수관로 정비와 생활 안전에 써야 한다"라고 저격했다.

이날 회의엔 이인영·박주민·전현희·김영배·김형남 등 상임선대위원장단과 함께 이해식 총괄선거대책본부장, 채현일 종합상황본부장(지원본부장), 고민정 오세훈10년심판본부 본부장 등 약 30여명 선대위 주요 관계자들이 참석했다.

고민정 "오세훈의 보수는 윤어게인인가"

김영배 의원과 대화하는 정원오 후보더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 28일 서울 중구 한 건물에 마련된 선거캠프에서 열린 선거대책위원회 회의에서 박수치고 있다. 2026.4.28연합뉴스

선대위원장들은 오세훈 후보의 과거 윤석열 탄핵에 대한 모호한 태도와 서울시장 재임시 성과 부족 등을 지적하며 날을 세웠다.

"오세훈 후보가 빨간 옷을 입었던데, 아마도 서울시장 선거는 질 것 같으니까 당대표 선거에 출마하겠단 의지를 드러낸 거 아니냐는 평가가 지배적이다. 오 후보는 표를 구걸할 게 아니라 서울시민에 지난 10년 죄송하다 석고대죄 해야한다." (김영배 위원장)

"탄핵을 앞두고 '탄핵이 능사는 아니라'던 오 후보는 윤(석열)어게인 세력의 본진으로 불려도 모자람이 없다. 이번 선거에선 이런 내란 세력을 뿌리 뽑아야 하지 않겠나." (전현희 위원장)

"서울 여러 군데를 다녀보며 어디서나 듣는 얘기는 국민의힘 자치단체장이 사실상 거의 하는 게 없다는, 특히 서울이 그렇다는 얘기다. 서울의 미래 먹거리를 위해서도 오 후보보다는 정 후보가 필요하다." (박주민 위원장)

고민정 본부장 또한 "오 후보는 지난 10년 간 티 나는 건 굉장히 잘했지만 티가 안 나는 건 안 해왔다. 시민 안전을 위협하는 것들이 무척 많았다"라며 "오 후보는 '보수를 재건하겠다'지만 지난 10년간 행보를 보니 그가 말하는 보수는 윤어게인인 것 같다"라고 비판했다.

이날 회의에서는 정 후보와 상임선대위원장들이 각각 안전·경제·복지·주거·교통 등 서울 25개 자치구의 현안과 주요 분야 공약이 담긴 캡슐을 택배 안에 넣고, 이 택배 박스를 정 후보가 다시 전달받는 퍼포먼스가 이어졌다.

정 후보 측은 "후보가 서울시민의 삶을 짊어지고 현장으로 나가겠다는 책임의 상징"이라며 "시장이 원하는 서울이 아닌, 시민이 원하는 서울을 만들겠다는 의지를 시각적으로 표현한 것"이라고 퍼포먼스를 설명했다.

더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 28일 서울 중구 한 건물에 마련된 선거캠프에서 열린 선거대책위원회 회의에서 전현희, 박주민 의원을 비롯한 참가자들과 기념촬영하고 있다.연합뉴스
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6.3 지방선거
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