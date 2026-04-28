홍성군의회 재선 의원인 최선경 의원이 오는 6월 3일 실시되는 전국동시지방선거 3선 도전을 공식화하며 본격적인 선거 행보에 나섰다. 홍성군의원 가선거구 기호1-나 번을 배정받은 최선경 예비후보는 "두 번의 임기 동안 보여주기보다 결과로 말하는 의정활동을 하겠다는 약속을 지켜왔다"며 "현장에서 군민의 목소리를 듣고, 매의 눈으로 예산을 살피며 꼭 필요한 조례로 답을 찾기 위해 노력해왔다"고 밝혔다. 특히 그는 "불편한 질문도 마다하지 않았고, 작은 민원 하나도 결코 가볍게 여기지 않았다"며 "이제 그 경험을 바탕으로 더 깊이 있고 책임 있는 의정활동을 이어가겠다"고 강조했다. 이어 "일 잘하는 의원, 준비된 의원으로 홍성의 변화를 한 걸음 더 앞당기겠다"는 각오다. 최 예비후보의 가장 큰 강점은 '검증된 실력'과 '개척자적 상징성'이다. 2014년 제7대 의회에서 홍성군 최초의 선출직 여성의원이자 당시 야당 유일 의원으로 당선되며 지역 정치사에 새로운 이정표를 세웠다. 보수적인 지역 정서 속에서도 실력으로 경쟁력을 입증한 대표적 사례로 평가 받는다. 또한 대표 발의한 '홍성군 귀향 촉진 및 지원에 관한 조례'는 지방소멸 위기 대응의 실질적 제도화라는 평가를 받으며 2025년 매니페스토 좋은조례 우수상과 더불어민주당 우수조례 최우수상을 동시에 수상했다. 이는 정책 역량과 입법 능력을 공식적으로 인정받은 성과로 꼽힌다. 최 예비후보는 "홍성군의회 입성 이후 의정활동의 우선순위를 주민 생활과 직결된 문제에 두었다"며 "형식적인 의정 참여가 아닌, 실질적인 변화로 이어질 수 있는 정책과 제도 개선을 목표로 삼았다"고 강조했다. 최 예비후보는 지역의 당면 현안으로 ▲원도심 공동화 대응 ▲홍주읍성 복원 및 관광 명소화 ▲신청사 건립 및 역세권 개발을 제시했다. 우선 원도심 공동화 문제에 대해 그는 "내포신도시 집중 개발로 홍성읍 원도심의 활력이 크게 떨어지고 있다"며 "청년특화거리 조성, 노후주택 정비, 골목길 안전 개선, 전선 지중화 사업 등을 통해 다시 사람이 모이는 원도심을 만들겠다"고 밝혔다. 홍주읍성 복원사업과 관련해서는 "홍성의 역사와 관광의 중심축이 되어야 할 사업"이라며 "복원 속도를 높이고 관광객이 전통시장과 명동상가까지 자연스럽게 이어질 수 있는 체류형 관광 전략이 필요하다"고 강조했다. 이어 "역사 문화 관광을 '고부가가치 야간 경제 주력산업'으로 발돋움시키겠다는 더불어민주당 박수현 도지사 후보 공약을 함께 실천해 결과로 보여드리겠다"고 공약했다. 또한 신청사 건립과 홍성역세권 개발에 대해서는 "행정 효율성과 미래 성장동력 확보라는 두 축이 함께 가야 한다"며 "홍성역 주변을 첨단 산업과 연계한 새로운 경제 거점으로 육성해야 한다"고 주장했다. "군의원은 군민 삶을 살피고 행정을 바로 세우는 자리" 최 예비후보는 주요 공약으로 ▲원도심 활성화 ▲지방소멸 대응 및 인구 구조 개선 ▲농어촌 교통체계 개선 및 교통약자 이동권 강화를 제시했다. "홍성의 중심, 다시 뛰는 원도심"을 위해 최 예비후보는 ▲홍성역세권-원도심 연결 대중교통 시스템 마련 ▲원도심 '골목길 안심 로드' 구축 ▲고령 친화형 '쌈지 공원' 및 운동기구 확충 ▲전통시장 내 '공유 배송 시스템' 활성화 ▲상가 밀집 지역 '쌈지 주차장' 확보 등 8년간 현장을 누빈 전문가로서의 장점을 살린 정책을 마련하겠다고 공약했다. 지방소멸 대응 및 인구 구조 개선 정책으로 ▲귀향·귀촌 정착 지원 정책의 실효성 점검 및 제도 보완 ▲청년·중장년·은퇴 세대별 맞춤형 정주 지원 정책 검토 ▲공공기관 이전 대응을 위한 주거·교통·교육 연계 정책 제안 ▲인구 정책 관련 부서 간 협업 체계 점검 및 통합 관리 방안 마련 등의 정책을 제시했다. 농어촌 교통체계 및 교통약자 이동권 강화를 위해 최 예비후보는 "농어촌에서 교통은 단순한 이동이 아니라 복지이자 생존의 문제"라며 ▲마중버스·마중택시 운영 실태 점검 및 제도 개선 요구 ▲학생 통학권 보장을 위한 읍·면 간 교통 대안 마련 ▲고령자·장애인·임산부 등 교통약자 이동권 보장 정책 검토 등의 공약을 실천하겠다고 밝혔다. 끝으로 최 예비후보는 군민들에게 "그동안 현장에서 군민의 목소리를 듣고, 의회에서 정책과 예산으로 답하려 노력해 왔다.하지만 아직 해야 할 일이 많이 남아 있다"며 "지역경제를 살리고, 아이 키우기 좋은 환경을 만들고, 어르신이 편안하게 살 수 있는 공동체를 만드는 일은 멈출 수 없는 과제"라고 강조했다. 이어 "군의원은 화려한 자리가 아니라 군민의 삶을 가장 가까이에서 살피고 행정을 바로 세우는 자리"라며 "검증된 의정활동과 흔들림 없는 초심으로 다시 한번 군민 여러분의 선택을 받고 싶다"고 지지를 호소했다. 최 예비후보는 △홍익대학교 사범대학 국어교육과 졸업 △충남대학교 행정대학원 행정학 석사 △중앙대학교 대학원 의회학과 박사 과정을 수료하고 △제7대 홍성군의회 의원 △제9대 홍성군의회 후반기 산업건설위원회 위원장 △현) 대통령 직속 지방시대위원회 자문위원 △전) 더불어민주당 충남도당 여성위원장을 역임했다. 덧붙이는 글 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다. #지방선거 #홍성군의원 #최선경 #홍성읍 #더불어민주당 구독하기 6.3 지방선거 이전글 정원오 "'실거주자 장특공제 권리 보호' 이미 말했는데 오세훈 사실 왜곡" 다음글 권선택 "이장우, 권위적·불통 이미지... 견제받지 않는 권력 우려" 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기