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영화 <1980 사북> 포스터엣나인필름
영화 <1980 사북>의 시작은 이렇다. 2019년 4월, 박봉남 감독은 사북 출신이자 광부의 아들인 황인욱으로부터 "사북에 한 번 와 달라"는 연락을 받고 현장을 찾았다. 오랜 시간 소외됐던 지역 공동체의 기억을 다시 꺼내어, 사회적으로 환기하려는 기대가 담긴 요청이었다. '사북사건'에 대한 평가는 여전히 엇갈리고 있다. 이런 상황에서 감독은 어느 한쪽의 입장을 택하기보다 최대한 중립적인 시선으로 사건을 전달하는 방식을 선택했다. 역사적 평가가 첨예하게 대립하는 사안에 대해 해석을 강요하지 않겠다는 태도였다.
그렇다면 감독이 이 영화를 통해 궁극적으로 이루고 싶었던 것은 무엇일까. 2024년 9월 DMZ국제다큐멘터리영화제 첫 상영을 마친 후, 관객과의 대화(GV)에서 감독은 선언하듯 말한다.
"이 영화는 지역 공동체의 화해와 관계 회복을 목표로 합니다."
사북 사건 이후, 주민들 사이에는 깊은 상처가 남았다. 수사 과정에서 가혹 행위를 당하면서 거기서 벗어나기 위해 서로를 밀고했던 기억은 불신과 분열을 키웠다. 폐광 이후 어려운 상황까지 겹치면서 공동체는 더 심하게 무너졌다. 이 문제는 개인의 상처를 넘어, 사회 전체가 함께 다뤄야 할 과제가 되었다.
이 지점에서 박봉남 감독은 단순한 기록자가 아니라, 사람들 사이를 잇는 '중재자'로 나선다. 역사 해석에서는 중립을 지키면서도, 현실에서는 적극적으로 관계 회복에 개입하는 방식이다. 영화 <1980 사북>은 바로 그 두 태도 사이에서 만들어진 결과다.
화해의 '중재자'가 된 감독
감독의 화해 전략은 영화 제작 과정에서 구체화된다. 사북 사건은 생각보다 연구가 많지 않다. 강원도 소읍이라는 지역적 한계와 광부라는 사회적 지위 때문에 오랫동안 관심 밖에 놓여 있었기 때문이다. 이 공백을 메우기 위해 감독은 직접 움직였다.
광부와 가족, 회사 관계자, 경찰, 정보과 형사, 재판부까지 100명이 넘는 사람들을 만나 이야기를 들었다. 160회가 넘는 촬영과 6천 장이 넘는 기록이 쌓였다. 그 과정에서 새롭게 발견된 이야기와 이전에 드러나지 않았던 인물들이 기존 연구의 공백을 채웠다.
감독은 단순히 영화를 만든 사람이 아니라, 사북사건을 다시 기록하고 해석하는 또 하나의 주체가 된 셈이다. 또한 그는 토론회와 공론장에도 적극 참여하며, '늦은 메아리'라는 이름으로 벌어지는 사회적 의제 확산에도 가담한다. 이 작업은 학문 밖에서 이루어지는 또 하나의 '역사 기록'이자, 여러 사람이 함께 만드는 '공공 역사'라고 볼 수 있다.
영화 상영회 역시 중요한 역할을 한다. 개봉 전인 2025년 4월 20일, 영월에서는 전직 경찰 모임과 가족들을 초청한 상영회가 열렸다. 상영이 끝난 뒤, 광부 대표 이원갑은 이렇게 말했다.
"당시 사건으로 경찰관이 목숨을 잃고, 지부장 부인 등도 고통을 겪었습니다. 그분과 유가족 및 피해자들께 진심으로 사죄드립니다."