영화사 느티

지난 2025년 12월 19일 원주에서 열린 영화 1980사북 원주시민초청상영회 직후 사북사건 광부 피해자 이원갑씨와 당시 재판관 임원배씨가 45년 만에 서로 만나 서로 포옹하고 있다. (영화사 느티 제공)영화에는 두 가지 화해 행동이 등장한다. 하나는 황인오가 노조지부장 이재기의 횡령 액수와 관련하여 가지고 있던 오해를 인정하고 바로잡는 사과(해당 부분은 DMZ영화제 버전에 포함되어 있다가 개봉 버전에서 빠졌다), 또 하나는 광부를 대표하여 이원갑이 노조지부장 아내 김순이를 향해 쓴 사과 편지다. 이 장면들은 주변 사람들의 설득도 있었겠지만, 당사자들이 용기를 냈기에 가능했던 일이다. 수십 년 동안 켜켜이 쌓인 감정에서 벗어나 자기가 일관되게 지켜왔던 태도와 방향을 바꾸는 일은 결코 쉬운 선택이 아니다.특히 노조지부장 가족의 영화 참여는 남다른 의미를 가진다. 감독은 5년 동안 관계를 이어가며 설득했다고 한다. 최대한 객관적 시선을 지키려고 노력하며 처음으로 자신들의 이야기에 귀를 기울여주는 감독의 모습이 그들의 마음을 움직였다. 감독에 대한 일말의 신뢰가 없었다면, 그들은 감독의 카메라 앞에 나서지 않았을 것이고 영화의 이야기에 말을 섞지 않았을 것이다.하지만 모든 반응이 긍정적인 것은 아니었다. 지난해 영월 상영회 직후 언론은 서로 다른 해석을 내놓았다. <조선일보>는 "경찰 공격해 사망하게 한 광부들 고개 숙여 '잘못된 일'"이라는 제목으로 광부가 '폭도로서 사과'하는 측면을 강조하며 피해자들과 연구자들의 반발을 불러일으켰다. <연합뉴스>는 "45년 전 계엄령 하의 사북사태 '광부⋅진압 경찰 모두가 피해자'"로 표현하며 광부와 경찰을 동일한 피해자로 묶었고, 이는 반대로 경찰 측에 불편함을 야기했다.그러나 이런 갈등은 실패라기 보다, 오히려 화해가 진행되고 있다는 신호에 가깝다. 화해는 한 번에 끝나는 일이 아니라, 앞으로 나아갔다가 뒤로 가기도 하고, 다시 흔들리기를 반복하며 조금씩 만들어지는 과정이기 때문이다. 화해의 과정은 한 방향으로 곧게 나아가지 않는다. 마침표 찍힌 결과도 없다. 사람마다 기억과 입장이 다르기 때문에, 충돌은 자연스럽게 발생한다.보통 감독의 역할은 영화를 완성하고 상영하는 데서 끝나지만, <1980 사북>의 감독은 그 이후에도 사건 당사자와 다양한 주체들 사이를 잇는 역할을 계속한다. 성과가 보장되지 않는 위험한 선택이지만, 이런 감독의 실천이 있었기에 실제로 뜻깊은 만남과 의미 있는 후속 대화가 이루어졌다. 이 지점에서 다큐멘터리는 단순한 기록을 넘어, 현실에 영향을 미치는 '실천의 장'이자, 갈등이 화해로 전환되는 매개가 된다.