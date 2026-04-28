신영근/중앙선관위 누리집 갈무리

사진 왼쪽부터 민주당 손세희, 국힘 박정주, 무소속 이두원, 무소속 방병욱 후보자민련, 한나라당, 자유선진당, 새누리당, 자유한국당, 국민의힘, 지금까지 당선된 홍성군수의 당적이다.민주당 성적 '8전 8패', 대구·경북 이야기가 아니다. 충남 홍성의 역대 지방선거 홍성군수 성적표다. 풀뿌리지방자치 시행 후 8차례 지방선거에서 민주당은 홍성군수 선거에 8번 도전했지만 단 한 번도 당선된 적이 없다. 그야말로 충남의 보수 텃밭이자 보수 심장인 곳이다.그나마, 지난 2018년 6월, 제7회 지방선거에서 민주당 최선경 후보가 당시 새누리당 김석환 후보에게 1372표 차이(2만 1654표 대 2만 282표)로 아깝게 진 것이 위안이라면 위안이다.그래서일까. 민주당은 이번 선거에서 보수 불패를 깨겠다는 각오다. 반면, 국민의힘은 반드시 사수하겠다는 마음이다. 여기에 진보로 분류되는 무소속 후보까지 나서면서 이번 선거는 그 어느 때보다 치열할 것으로 예상된다.전형적인 농촌 도시인 홍성군의 변화를 위해 선거에 나선 네 후보의 면면을 들여다봤다.출마 선언 당시 최초의 민주당 군정시대를 열겠다는 각오를 밝힌 손 후보는 "평생을 현장에서 농축산업의 미래를 고민하며 살아왔다"면서 "행정의 문법보다 농민의 눈물을 먼저 배웠고, 이론보다 현장의 해법을 먼저 익혔다"며 "농촌이 잘 살아야 홍성이 산다. 현장을 아는 진짜 전문가가 홍성의 대전환을 이끌겠다"면서 지지를 호소했다.손 후보는 자신의 강점으로 현장에서 증명된 '경험'을 꼽았다. 중앙정부를 상대로 투쟁하고, 입법부와 소통하며 정책을 끌어냈던 그 추진력을 이제는 홍성군민의 삶을 바꾸는 마중물로 쓰겠다는 것.그는 공약으로 '식량 수도'를 강조하고 있다. 홍성이 가진 최고의 자산은 '먹거리'라며 이를 산업화와 브랜드화하여 대한민국 식량 안보의 전초기지로 만들겠다고 약속했다. 이것이 바로 홍성의 경제를 살리고, 우리 아이들이 지역을 떠나지 않게 할 확실한 해법이라는 것이다.민주당의 강력한 도전에 국민의힘도 긴장하고 있다. 현역 군수를 경선에서 이기고 후보가 된 박정주 전 충남도 행정부지사는 풍부한 행정 경험이 강점이다. 민주당 손세희 후보와는 고교 동기다.박 후보는 지난 25일 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거운동에 나서고 있다.박 후보는 이날 "(홍성의) 멈춘 경제를 살리고 침체된 홍성에 활력을 불어넣어 군민이 체감하는 변화를 만들겠다"면서 "군민의 삶을 듣고 마음을 헤아리며, 함께 홍성의 내일을 만들어가겠다"고 약속했다.그러면서 "군민을 소중하게 생각하는 마음, 말이 아니라 행동으로 보이겠다"며 "낮은 곳에서 더 가까이, 군민 곁에서 더 따뜻하게 홍성의 변화를 만들겠다"며 지지를 호소했다.무소속 이두원 후보의 도전도 만만치 않다. 홍성군의회 4, 5대 의원을 지낸 이 후보의 성향은 보수보다는 진보로 평가받고 있다.진보로 평가되는 이 후보의 출마로 민주당 손세희 후보와 표가 분산되지 않겠느냐는 우려가 있지만, 이 후보는 자신이 적임자임을 강조하면서 거대 양당을 견제했다.이 후보는 "지방선거는 당대표를 뽑는 선거가 아니다"면서 "역대 지방선거를 돌아보면 유행 정당 선택 선거였다"며 "그러나 그 결과는 한심했다. 그 대안은 준비된 추진력의 이두원"이라고 강조했다.이 후보는 지난 22일 농촌문제 관련 토론회에서 "35억 투자한 한 마을의 권역 사업이 결국 군에 반납됐다"면서 "지속 가능한 마을만들기가 이어져야 한다"며 "농촌 경제문제를 해결하지 않고 (예산을 투입해) 또 다른 사업을 한다면 예산 낭비"라고 목소리를 높였다.그러면서 "현재처럼 (농촌에 예산만 지원한 사업으로는) 미래와 희망이 없다"며 "홍성군의 1조 원 예산을 전면 재편성하고 조직개편을 통해 군정을 이끌겠다"면서 "전국을 선도하는 농업정책 패러다임 전환으로 농촌 공간을 재구성할 것"을 약속했다.홍성군 구항면에 주소를 둔 무소속 방병욱 후보는 30대 후반의 젊은 나이로 지난 3월 일찌감치 예비후보에 등록한 상태다. 방 예비후보는 건설회사 임원으로 건설법인 감사을 맡고 있다. 중앙선관위 누리집 예비후보 등록 정보에 따르면 학력은 미기재다.지난 7일자 한 지역 언론에 따르면 방 예비후보는 "홍성에서 나고 자라며 지역의 영광과 쇠퇴의 현장을 지켜봤다"면서 "경영인과 사회인으로서 쌓아온 균형 잡힌 시각과 젊은 패기를 바탕으로 정체되고 잘못 되어온 홍성에 실질적인 변화를 이끌겠다"며 출마의 변을 밝혔다.주요 공약으로 ▲내포신도시-원도심 균형 발전 ▲청년 정착 지원▲투명한 행정 등을 제시했다.