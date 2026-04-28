조정훈

국민의힘 대구시장 후보에서 컷오프 된 이진숙 전 방통위원장이 25일 기자회견을 열고 불출마를 선언했다.국민의힘 대구시장 예비후보로 나섰다가 최근 불출마를 선언한 이진숙 전 방송통신위원장이 향후 행보를 밝혔습니다. 이 전 위원장은 28일 오전 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>와 한 인터뷰에서 컷오프(공천 배제) 결정에 대한 입장을 밝히고, 다가오는 선거에서 당을 위해 역할을 하겠다는 뜻을 전했습니다.이 전 위원장은 불출마를 고민한 시점에 대해 "사실은 4월 초 무렵 정도가 되지 않을까 싶다"고 말했습니다. 그는 "3월 22일 저녁 컷오프가 발표된 이후에도 계속해서 1위를 기록했다. 국민의힘 후보와 선두를 다투고 있다고 하더라도 이것이 계속 가면 결국에는 3파전이 될 것"이라며 민주당에 유리한 결과만 가져오게 될 것을 우려했다고 설명했습니다.특히 당내에 '최종 경선' 카드가 존재했었다는 사실도 새롭게 밝혔습니다. 이 전 위원장은 "탈당해서 무소속으로 끝까지 갈 것인가, 아니면 국민의힘 내부에서 유영하, 추경호 후보와 최종 경선을 할 것인가에 대한 고심이 있었다"며 "누구라고 말씀드릴 수는 없지만, 당 내부에서 4월 26일 최종 후보가 결정되면 4월 30일 이전에 경선을 한다는 안까지 있었던 것이 사실"이라고 말했습니다. 이어 "그런 안까지 포함해 어떻게 할 것인가에 대한 최종 선택을 고심했다"고 덧붙였습니다.이 전 위원장은 불출마를 결정했지만, 컷오프 과정에 대해서는 여전히 문제를 제기했습니다. 그는 "경선 기회조차 주지 않았던 것은 대단히 잘못된 일"이라며 "올림픽에 나갈 선수를 뽑을 때 사전 선발대회를 거치는 것이 상식인데, 압도적 1위를 기록하던 후보에게 출전권조차 주지 않은 것은 부당한 조치"라고 지적했습니다. 이어 "에밀 졸라가 '나는 고발한다'를 썼던 심정으로 이 사실을 알리고 싶었다"고 말했습니다.공천 결과에 대한 책임이 당 지도부에게도 있다고 주장했습니다. 이 전 위원장은 "이정현 공관위원장뿐만 아니라, 공관위의 결정을 막지 못한 장동혁 당 대표와 당 지도부 역시 공동 책임을 져야 한다"면서 "아직까지도 왜 나를 컷오프시켰는지 합리적으로 설명해 주는 사람이 없다"고 비판했습니다.기자회견 직전인 지난 23일, 장동혁 대표와 만난 사실도 밝혔습니다. 이 전 위원장은 "구체적인 대화 내용은 밝히기 어렵다"면서도 "국회에 들어와 무도한 민주당 정권과 싸우는 데 힘을 합쳐달라는 장 대표의 요청이 있었다"고 전했습니다.추경호 의원의 지역구인 대구 달성 재보궐 선거 출마 가능성에 대해서는 말을 아꼈습니다. 그는 "추 의원이 사퇴하지 않은 시점에서 그 문제를 언급하는 것은 적절하지 않다"고 선을 그었습니다.대구에 머물며 캠프 해단식 등을 준비 중인 이 전 위원장은 대구 민심에 대해 우려했습니다. 이 전 위원장은 "공천 과정에서 드러난 문제들로 인해 실망한 대구 시민들이 상당수 있다"며 "투표소에 가지 않겠다는 분들이 상당히 계시고, 민주당 후보를 찍겠다는 분들도 일부 계신다"고 전했습니다.이어 "자유민주주의의 보루인 대구마저 민주당 정권에 넘어가게 할 수는 없다"라며 "시민들께서 투표소로 나와 대구를 지켜주시길 바란다"고 당부했습니다.이 전 위원장은 최근 발표된 '고유가 피해 지원금'을 언급하며 "선거 직전에 돈을 푸는 것은 좌파 포퓰리즘이자 민주주의 절차를 왜곡하는 것"이라고 말했습니다. 또한 과거 방통위원장 시절 기관이 법 개정으로 무력화되고 물러나야 했던 경험을 거론하며, 민주당이 선거에서 승리할 경우의 파장에 대해 우려를 나타냈습니다.향후 역할에 대해서는 가능성을 열어두었습니다. '수도권 험지 출마를 제안받아도 수용할 것인가'라는 질문에 이 전 위원장은 "민주당 정권의 확장을 막기 위해서라면, 내가 할 수 있는 일은 어떤 역할이건 마다하지 않겠다"고 답했습니다.일각에서 제기되는 장동혁 당 대표 사퇴론에 대해서는 일축했습니다. 이 전 위원장은 "선거가 40일도 채 남지 않은 상황에서 당 대표가 물러난다면 더 큰 혼란을 초래할 것"이라며 "장 대표를 중심으로 단일대오로 뭉쳐 선거를 치러야 한다"고 말했습니다.앞서 이진숙 전 위원장과 함께 컷오프됐던 주호영 의원도 지난 22일 국민의힘을 상대로 낸 공천 배제 효력정지 가처분 신청이 항고심에서 기각되자, 다음 날인 23일 대구시장 선거 불출마를 선언했습니다. 이후 26일 추경호 의원이 국민의힘 대구시장 후보로 선출되면서, 본선에서는 더불어민주당 김부겸 전 국무총리와 맞붙게 됐습니다.