연합뉴스

하정우 AI미래기획수석(왼쪽)과 전은수 대변인이 27일 이재명 대통령과 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)의 면담이 열리는 청와대 접견실에 들어서고 있다. 2026.4.27하정우 청와대 AI미래기획수석이 27일 청와대에 사의를 표명했습니다. 그는 전재수 의원의 부산시장 출마로 보궐선거가 치러지게 될 부산 북구갑에 갈 것으로 보입니다.하 수석의 사퇴 소식이 알려지자 28일 <조선일보>, <중앙일보>, <동아일보>는 일제히 사설을 통해 비판의 목소리를 냈습니다.이들이 지적하는 문제의 본질은 꽤 무겁습니다. 국가의 핵심 미래 전략이 당장의 선거 전략 앞에 길을 내어준 모양새가 됐기 때문입니다. 세 매체가 하 수석의 출마를 한목소리로 비판하는 세 가지 핵심 이유를 짚어봤습니다.가장 먼저 제기되는 비판은 하 수석이 스스로 강조했던 'AI 전략의 시급성'과 앞뒤가 맞지 않는다는 점입니다. 이재명 대통령은 대선 당시부터 'AI 3대 강국 도약'을 공약으로 내세웠고, 이를 위해 청와대에 AI미래기획실을 신설하며 네이버 출신의 민간 전문가인 하 수석을 전격 발탁했습니다.하 수석 본인 역시 취임 초기 "앞으로는 3년, 혹은 5년이 AI 골든타임"이라며 중장기적인 AI 전략의 수립과 흔들림 없는 실행을 강조한 바 있습니다. 특히 국가가 기업을 지원하고 기업은 성과를 공유하는 이른바 '소버린 AI(AI 주권)'의 주창자로서 굵직한 정책들을 설계해 왔습니다.하지만 그가 청와대에 입성한 지 불과 10개월 만에 선거 출마를 위해 직을 던졌습니다. <조선일보>는 사설을 통해 "이런 식이라면 지금까지 대통령이 강조했던 'AI 강국론'도 미래 전략이 아닌 정치 구호였다는 비판을 받을 수 있다"고 꼬집었습니다. <중앙일보> 역시 "어제까지 국가 대계인 AI 전략을 이끌던 전문가가 갑자기 선거에 나서는 현실은 여러모로 불편하게 다가온다"면서 "여전히 할 일이 산더미처럼 쌓여 있는 상황에서 직을 내려놓게 됐다"고 지적했습니다.결국 민주당과 청와대가 국가의 장기 성장 전략보다 눈앞의 국회의원 한 석을 더 중요하게 여긴다는 비판을 피하기 어렵게 됐습니다.두 번째 비판 지점은 청와대 핵심 참모 직위가 정치 신인들의 선거용 경력으로 전락했다는 데 있습니다. 이번 보궐선거를 앞두고 직을 내려놓은 것은 하 수석뿐만이 아닙니다. 이달 초 임명된 전은수 청와대 대변인 역시 강훈식 대통령비서실장의 지역구인 충남 아산 보궐선거 출마를 이유로 대변인으로 승진한 지 한 달도 채 안 돼 사퇴했습니다.<동아일보>는 전 대변인이 출마 가능성에 대해 '승진 결재창의 온기도 마르지 않았다'고 반박해 놓고는 결국 출마를 택했다는 점을 상기시키며, 청와대 참모들의 무책임함을 질타했습니다. 사설은 "아무리 선거가 중요하다 해도 국정에 대한 최소한의 책임감은 보여야 한다"며 "국가 정책의 중심을 잡아야 할 청와대 참모들이 그 자리를 선거 출마용 간판이나 경력 정도로 가볍게 취급해서는 어떤 선택도 존중받을 수 없다"고 일갈했습니다.국가 경쟁력을 키우기 위해 AI정책, 과학기술, 인구정책 등 막중한 권한과 책임을 부여받은 자리가 정치 입문을 위한 단순한 '커리어'쯤으로 인식되고 있다는 비판을 받는 지점입니다.