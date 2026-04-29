김병민 정무부시장 페이스북

에드워드 리 셰프가 지난 20일 김병민 서울시 정무부시장과 함께 서울시 구내식당에서 배식을 하는 모습.지난 20일 서울시청 구내식당에 에드워드 리가 나타났습니다. 한국계 미국인으로 요리 대결 방송 프로그램에서 준우승을 차지한 유명 요리사입니다. 최근에는 각종 방송광고를 통해 시청자들에게도 큰 인기를 끌고 있습니다.에드워드 리의 자문으로 서울시청 구내식당은 이날 위스키 머스타드 소스를 얹은 돼지갈비를 주요리로 내놓았습니다. 그는 김병민 부시장과 함께 직접 서울시청 공무원들에게 음식을 배식하는 깜짝 이벤트를 선보였는데요."에드워드 리가 나와서 깜짝 놀랐다. 구내식당 담당자분들이 열일한다. 고맙다"라는 내용의 칭찬 글이 이어졌습니다. 이날 서울시청 구내식당 이용자 수는 평소 1200명을 넘어 약 1800명이었다고 합니다. "직원들의 복지와 맛을 모두 잡은 서울시의 깜짝 이벤트"라는 언론의 호평도 나왔습니다.사례에서처럼 서울시청 구내식당은 질 좋은 급식 서비스를 제공합니다. 균형 잡힌 식단을 제공할 뿐만 아니라 주기적으로 유명 음식점이나 제과점과 협력사업을 통해 널리 알려진 음식을 점심 메뉴로 내놓는 기획력이 돋보입니다. 서울시에서 소속 직원들의 복지를 위해 고민하고 노력하여 훌륭한 식사 이벤트를 마련한 것은 칭찬받아 마땅합니다.그러나 해당 이벤트에 대한 칭찬 일색의 글 한 편에는 본청에서 외떨어져 근무하는 사업소 직원들의 소외감도 엿보입니다. 서울시 산하 사업소 직원들에 대한 복지 차별과 사기 저하를 지적하는 댓글도 있었습니다. 근무지에 구내식당이 없는 어느 직원은 "(근무지에서)15분 걸어가야 나오는 식당에서 반찬 남겼다고 식당 아주머니에게 혼났다"라며 소외감을 드러내기도 했습니다. 서울시는 본청 구내식당을 이용할 수 없는 사업소 직원들의 지적도 새겨들어야 할 것입니다.점심 식사는 고된 노동 가운데 일하는 시민들에게 주어진 달콤한 휴식 시간입니다. 기업의 규모나 소득 수준에 차이 없이 최소한 균형 잡힌 식사를 하며 재충전하는 시간은 누구도 소외당해서는 안 될 기본적인 권리입니다.대다수 일하는 시민들에게 서울시청 구내식당과 같은 복지는 남의 나라 이야기일 가능성이 높습니다. 경영 상황이 양호한 대기업은 유명 프랜차이즈 급식업체를 들여오거나 직영 구내식당을 운영하며, 소속 노동자들의 선호를 반영하여 질 좋은 음식을 제공하는 반면, 중소 영세기업 노동자들은 도심의 비싼 물가를 감수하며 개인 식당을 이용해야 합니다. 도심에서 멀리 떨어진 산업단지에서는 소위 '함바집(현장식당)'이라 불리는 소규모 개인 식당을 이용해 점심을 해결하기도 합니다.물론 소규모 식당이 모두 그런 것은 아닙니다만 양질의 밥을 제공하는 대기업 구내식당이나 도심의 다양한 식당들과 달리, 노동자의 메뉴 선택권이 제한적이며 균형 있는 영양식을 제공받기도 어려운 환경인 것은 틀림없습니다.소규모 개인 식당일수록 위생 관리 측면에서도 어려움이 많고, 경기 위축에 따른 폐업의 반복으로 인해 노동자들의 식사 어려움이 지속되기도 합니다. 결국 점심시간의 휴게권이 지켜지기 어렵고 장기적으로 노동자의 건강권이 위협받는 악순환이 발생합니다.