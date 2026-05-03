이재필

매화사이로 보이는 만세루의 풍경오늘의 선택은 Contax(콘탁스) RTS였다. 1970년대 독일의 광학적 자존심과 일본의 전자 기술이 만나 탄생한 이 기계는, 같은 세대의 다른 브랜드에 중급기(프로 혹은 하이아마추어를 위한 카메라) 정도의 디자인을 하고 있지만 콘탁스의 첫 플래그십(브랜드의 모든 기술을 보여주는 상급기)이다. 누군가는 '그돈씨'(그 돈이면 다른 모델 사지)라고 말할지도 모르지만, 나에게는 오히려 그 중간의 어정쩡한 형태의 디자인 때문에 더 기억된다.손에 쥐었을 때 묵직하게 중심을 잡아주는 그 느낌은 휴대성을 방해하기보다 그립을 쥐었을 때 기분 좋은 균형감을 전달해준다. 무거운 기계를 들고 있다는 감각보다는, 신뢰할 수 있는 작업 도구를 들고 있는 기분이 들었다.렌즈는 탐론 24mm를 택했다. 24mm 렌즈의 적당한 왜곡(실제보다 과장된 투시)은 규모가 크지 않지만 오랜 이야기를 담고 있는 사찰의 웅장함을 표현하기에 적절한 선택이었다. 그날의 나는 봉정사의 만세루과 대웅전 그리고 영산암까지 이어지는 사찰의 구조가 아니라, 그 공간 전체를 읽어내고 싶었기 때문이다.