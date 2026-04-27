이천시의회

경기 이천시의회가 경기도 시·군의원 선거구 획정안에 포함된 의원 정수 감축 방안에 반대 입장을 밝혔다. 시의회는 23일 본회의장에서 성명을 내고 "의원 정수 축소는 지방자치의 대표성과 기능을 약화시키는 조치"라며 재검토를 요구했다.경기 이천시의회가 경기도 시·군의원 선거구 획정안에 포함된 의원 정수 감축 방안에 반대 입장을 밝혔다. 시의회는 23일 본회의장에서 성명을 내고 "의원 정수 축소는 지방자치의 대표성과 기능을 약화시키는 조치"라며 재검토를 요구했다.최근 경기도 시·군의원 선거구획정위원회가 경기도의회에 제출한 초안에는 이천시 의원 정수를 기존보다 1명 줄이는 방안이 담긴 것으로 알려졌다.현재 이천시의회는 가·나·다 3개 선거구에서 지역구 의원 8명을 선출하고 있으며, 비례대표 1명을 포함해 총 9명 체제로 운영되고 있다. 개편안이 확정되면 다선거구(3인 선거구) 의석 1석이 줄어 총 정수가 감소하게 된다.시의회는 이번 문제가 단순한 숫자 조정이 아니라 지역 대표성의 문제라고 주장했다. 도농복합도시인 이천시는 읍·면 지역과 도심 지역이 함께 형성돼 생활권이 넓고, 지역별 행정 수요도 서로 달라 세밀한 주민 의견 수렴이 필요하다는 설명이다.특히 감축 대상 선거구에 포함된 부발읍은 SK하이닉스를 중심으로 성장 중인 반도체 산업 거점으로, 산업·교통·주거·환경 문제 등이 복합적으로 발생하는 지역이라고 강조했다. 이런 상황에서 의원 수를 줄이면 지역 현안 대응 역량이 약화될 수 있다는 것이다.시의회는 경기도와 경기도의회에 의원 정수 감축안 철회를 요구하는 한편, 현행 9명 체제 유지를 촉구했다. 아울러 정부와 국회에는 기초의원 정수 및 선거구 획정 기준에 인구수뿐 아니라 지역 면적, 재정 규모, 산업 구조, 행정 수요 등 다양한 요소를 반영하도록 제도 개선을 촉구했다.