남소연

강준현 더불어민주당 수석대변인이 27일 서울 여의도 국회에서 경기 하남갑 이광재 전 의원, 평택을 김용남 전 의원, 안산갑 김남국 대변인을 전략공천한다고 발표하고 있다. 왼쪽부터 이연희 전략공관위 간사, 강 대변인, 조승래 사무총장.더불어민주당이 6·3 지방선거와 함께 치러지는 재보궐선거에서 경기 평택을에 김용남 전 의원, 하남갑에 이광재 전 강원지사, 안산갑에 김남국 당 대변인을 전략공천했다. 항소심 유죄 판결을 받고 대법원 판결을 앞둔 김용 전 민주연구원 부원장은 이번 선거에 미칠 영향을 고려해 공천하지 않기로 했다.강준현 민주당 수석대변인은 27일 오후 국회에서 기자들과 만나 "오늘 오후에 진행된 전략공천관리위원회 제10차 회의 결과 및 주요 결정 사항에 대해 브리핑하겠다"라며 "전략공관위는 경기 하남갑에 이광재 전 지사를, 경기 평택을에 김용남 전 의원을, 안산갑에 김남국 전 의원을 전략공천하기로 의결했다"라고 밝혔다.강 수석대변인은 "지난 총선 초박빙 승부처였던 핵심 경합지 하남갑엔 당이 어려울 때마다 선당후사를 실천한 이광재 후보를 배치했다"라며 "이 후보는 3선 의원과 광역단체장을 지낸 중량감 있는 정치인으로, GTX 연장 등 굵직한 지역 국책사업을 중앙과 직결해 속도감 있게 해결할 적임자"라고 평가했다. 그러면서 "보수 텃밭에서도 승리한 경험과 수도권 현안에 대한 높은 이해도를 두루 갖춘 가장 경쟁력 있는 후보"라고 판단했다.강 수석대변인은 "보수 성향이 짙은 전략적 요충지 평택을엔 합리적·개혁적 보수의 대표 인사인 김용남 전 의원을 공천한다"라며 "김용남 후보는 지난 대선 과정에서 우리 진영의 외연 확장과 승리에 지대한 기여를 한 바 있다. 진영을 뛰어넘는 폭넓은 지지 기반으로 험지에서도 승리할 수 있는 높은 본선 경쟁력을 갖추고 있다"라고 판단했다. 이번 평택을 재선거엔 조국 조국혁신당 대표, 김재연 진보당 상임대표, 유의동 전 국민의힘 의원, 황교안 자유와혁신 대표가 출사표를 던지며 다자 구도가 형성돼 있어 향후 후보 단일화 등 정당 간 선거연대 여부가 승리의 변수가 될 전망이다.강 수석대변인은 또 "김남국 후보는 최근까지 대통령 비서실 국민디지털소통비서관으로 근무하며 이재명 대통령의 국정 철학을 가장 깊이 이해하고 국민들과 소통해 왔다"라며 "과거 안산을 지역구로 국회의원을 역임하며 다져온 탄탄한 조직력과 높은 현안 이해도를 바탕으로 즉시 실전에 투입돼 우리 당의 승리를 이끌 것"이라고 밝혔다.앞서 안산갑과 하남갑을 언급하며 출마 의지를 강하게 드러냈던 김용 전 부원장은 이날 전략공천 명단에서 언급되지 않았다. 조승래 민주당 사무총장은 이와 관련해 "김 전 부원장이 검찰 조작 기소 피해자이자 희생양이고 당과 대통령을 위한 기여가 있다는 점에서 많은 분들이 기회를 줘야 한다는 의견이 있었다"라면서도 "지방선거와 재보궐선거 전체에 미치는 영향을 종합적으로 판단해 공천하지 않는 게 적절하다고 판단했다"라고 했다. 이어 "김 전 부원장에 대해 앞으로 다른 지역에 대한 공천 검토도 어렵다"라고 덧붙였다.