박관열 캠프

더불어민주당 광주시장 후보로 선출된 박관열 후보가 당내 경선 이후 ‘원팀’ 체제를 본격화하며 본선 승리를 향한 행보에 나섰다.더불어민주당 경기 광주시장 후보로 선출된 박관열 후보가 당내 경선 이후 '원팀' 체제를 본격화하며 본선 승리를 향한 행보에 나섰다.박관열 후보 선거사무소는 25일, 더불어민주당 을지역위원회 안태준 국회의원과 김석구 전 광주시장 후보를 비롯해 경기도의원 후보, 광주시의원 예비후보, 운영위원들이 선거사무소를 방문해 지지와 결속을 다지는 자리를 가졌다고 밝혔다.이날 박관열 후보는 "결선까지 함께해주신 김석구 전 후보께 깊이 감사드린다"며 "김 후보의 뜻과 역할까지 이어받아 광주의 승리, 더불어민주당의 승리를 반드시 이루겠다"고 밝혔다.김석구 전 후보는 "이제 박 후보는 더불어민주당의 공식 후보"라며 "경선과 결선은 더 나은 후보를 선택하기 위한 민주주의의 과정이었다"고 말했다.이어 "민주주의 과정은 때로 갈등처럼 보일 수 있지만 이는 건강한 경쟁의 결과"라며 "이제는 박 후보의 당선을 위해 역할을 다하겠다"고 강조했다.안태준 국회의원도 "을 지역 역시 박 후보의 당선을 위해 시·도의원들과 함께 힘을 모을 것"이라며 "지역 내 다양한 계기를 통해 박 후보를 적극 알리고 더불어민주당의 승리를 함께 만들어가겠다"고 밝혔다.이번 만남은 결선 이후 이루어진 것으로, 당내 결속을 재확인하고 '원팀' 체제를 공식화하는 계기가 됐다는 평가다.참석자들은 광주시 발전과 시민 삶의 질 향상을 위해 힘을 모을 것을 다짐했다.한편, 박관열 후보 측은 향후 시민과의 접점을 확대하고 당 조직과 연계한 본격적인 선거운동에 돌입할 계획이다.