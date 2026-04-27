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전진선 양평군수 예비후보(가운데)가 재선 출마 기자회견에서 필승을 다짐하고 있다.박봉민
전 예비후보는 "현재 추진 중인 핵심 사업들은 앞으로 2~3년 안에 성과가 나타난다"며 "지금 중단되면 성과가 아닌 혼선으로 끝날 수 있다"고 밝혔다.
또한 "행정은 축적의 과정이다"라며 "정책과 예산, 조직 운영은 연속성을 유지할 때 경기도는 물론 중앙정부로부터 예산을 확보할 수 있다"고 말했다.
아울러 "외부 투자와 협력 사업은 행정의 신뢰와 지속성을 기반으로 이루어진다. 리더십의 안정성은 곧 지역 경쟁력이다"라고 강조했다.
특히 "양평은 이제 결과를 만들어야 할 단계에 와 있다"며 ▲글로벌 관광도시로의 도약을 통한 지역경제 발전 ▲군민의 생명과 안전을 최우선에 두고, 안전·환경·주거가 조화를 이루는 도시 ▲최고 수준의 응급 의료 체계 확립·통합 돌봄 체계 확대·체육과 복지 분야 인프라 확충을 통한 힐링 복지도시 ▲기회와 일자리가 있는 미래도시를 구체적 실행 공약으로 제시했다.
그러면서 "지금 양평은 다시 출발해야 할 시점이 아니라, 군민의 풍요롭고 행복한 삶이 보장되는 매력 양평을 완성해야 할 시점이다"라고 규정하며 "시작한 일을 끝까지 책임지고, 군민과의 약속을 결과로 증명하며, 군민의 삶을 실질적으로 바꾸어 내는 군수가 되겠다"고 약속했다.
아울러 "지난 4년간의 기반 위에 앞으로 4년간의 확실한 성과를 더해 더 살기 좋고, 더 성장하는 양평을 반드시 만들어 내겠다"고 덧붙였다.
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