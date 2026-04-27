박봉민

전진선 양평군수 예비후보가 재선 출마를 선언하는 기자회견을 갖고 있다.전진선 양평군수가 재선 출마를 선언했다.27일, 전진선 양평군수 예비후보(국민의힘)는 기자회견을 열고 "군민의 풍요롭고 행복한 삶을 최우선에 두는 군정을 흔들림 없이 이어가고, 지금 진행 중인 양평의 미래지향적 정책들의 중단 없는 추진을 위해 양평군수 선거에 출마하고자 결연한 자세로 이 자리에 섰다"며 출사표를 던졌다.전진선 예비후보는 "군수는 군민의 행복한 삶을 책임져야 하는 공적 사명이다"라며 "군정 또한 보여 주기식 성과를 앞세우는 것이 아니라, 군민 한 분 한 분의 삶을 풍요롭게 만드는 행정이어야 한다"고 강조했다.그는 "민선 8기 지난 4년은 행정 시스템을 제자리로 돌려놓고 우리 군의 발전 방향을 다시 설정하고 미래를 위한 기초를 다지는 시간이었다. 저는 언제나 현장에서 답을 찾고자 지역 구석구석을 찾아 주민 한분 한분 손을 잡아가며, 발로 뛰는 행정을 실천하였으며 군민의 삶에 실제적 도움이 되는 답안을 마련하고자 최선을 다했다"고 지난 4년을 자평하며 ▲관광 활성화를 통한 지역경제 회복 기반 마련 ▲생활 인프라 확충과 환경 개선 추진 ▲군민 체감 복지 단계적 확대 ▲재난 대응체계 강화 ▲환경부 환경 교육도시 선정 및 자원순환 특성화 정책 추진 ▲문화와 체육 인프라 확충 등을 구체적 성과로 제시했다.이어 "이러한 성과물들은 단시간에 이루어지는 것이 아니다. 행정의 일관성과 지속적 추진이 가능할 때 비로소 완성될 수 있다"며 "재선은 단순한 연임이 아니다. 지금까지의 성과를 군민의 삶, 생활 속 일상으로의 흐름을 완성하기 위한 필수적인 조건이다"라고 강조했다.