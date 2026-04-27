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26.04.27 18:19최종 업데이트 26.04.27 18:19
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전진선 양평군수 예비후보가 재선 출마를 선언하는 기자회견을 갖고 있다.박봉민

전진선 양평군수가 재선 출마를 선언했다.

27일, 전진선 양평군수 예비후보(국민의힘)는 기자회견을 열고 "군민의 풍요롭고 행복한 삶을 최우선에 두는 군정을 흔들림 없이 이어가고, 지금 진행 중인 양평의 미래지향적 정책들의 중단 없는 추진을 위해 양평군수 선거에 출마하고자 결연한 자세로 이 자리에 섰다"며 출사표를 던졌다.

전진선 예비후보는 "군수는 군민의 행복한 삶을 책임져야 하는 공적 사명이다"라며 "군정 또한 보여 주기식 성과를 앞세우는 것이 아니라, 군민 한 분 한 분의 삶을 풍요롭게 만드는 행정이어야 한다"고 강조했다.

그는 "민선 8기 지난 4년은 행정 시스템을 제자리로 돌려놓고 우리 군의 발전 방향을 다시 설정하고 미래를 위한 기초를 다지는 시간이었다. 저는 언제나 현장에서 답을 찾고자 지역 구석구석을 찾아 주민 한분 한분 손을 잡아가며, 발로 뛰는 행정을 실천하였으며 군민의 삶에 실제적 도움이 되는 답안을 마련하고자 최선을 다했다"고 지난 4년을 자평하며 ▲관광 활성화를 통한 지역경제 회복 기반 마련 ▲생활 인프라 확충과 환경 개선 추진 ▲군민 체감 복지 단계적 확대 ▲재난 대응체계 강화 ▲환경부 환경 교육도시 선정 및 자원순환 특성화 정책 추진 ▲문화와 체육 인프라 확충 등을 구체적 성과로 제시했다.

이어 "이러한 성과물들은 단시간에 이루어지는 것이 아니다. 행정의 일관성과 지속적 추진이 가능할 때 비로소 완성될 수 있다"며 "재선은 단순한 연임이 아니다. 지금까지의 성과를 군민의 삶, 생활 속 일상으로의 흐름을 완성하기 위한 필수적인 조건이다"라고 강조했다.

전진선 양평군수 예비후보(가운데)가 재선 출마 기자회견에서 필승을 다짐하고 있다.박봉민

전 예비후보는 "현재 추진 중인 핵심 사업들은 앞으로 2~3년 안에 성과가 나타난다"며 "지금 중단되면 성과가 아닌 혼선으로 끝날 수 있다"고 밝혔다.

또한 "행정은 축적의 과정이다"라며 "정책과 예산, 조직 운영은 연속성을 유지할 때 경기도는 물론 중앙정부로부터 예산을 확보할 수 있다"고 말했다.

아울러 "외부 투자와 협력 사업은 행정의 신뢰와 지속성을 기반으로 이루어진다. 리더십의 안정성은 곧 지역 경쟁력이다"라고 강조했다.

특히 "양평은 이제 결과를 만들어야 할 단계에 와 있다"며 ▲글로벌 관광도시로의 도약을 통한 지역경제 발전 ▲군민의 생명과 안전을 최우선에 두고, 안전·환경·주거가 조화를 이루는 도시 ▲최고 수준의 응급 의료 체계 확립·통합 돌봄 체계 확대·체육과 복지 분야 인프라 확충을 통한 힐링 복지도시 ▲기회와 일자리가 있는 미래도시를 구체적 실행 공약으로 제시했다.

그러면서 "지금 양평은 다시 출발해야 할 시점이 아니라, 군민의 풍요롭고 행복한 삶이 보장되는 매력 양평을 완성해야 할 시점이다"라고 규정하며 "시작한 일을 끝까지 책임지고, 군민과의 약속을 결과로 증명하며, 군민의 삶을 실질적으로 바꾸어 내는 군수가 되겠다"고 약속했다.

아울러 "지난 4년간의 기반 위에 앞으로 4년간의 확실한 성과를 더해 더 살기 좋고, 더 성장하는 양평을 반드시 만들어 내겠다"고 덧붙였다.
덧붙이는 글 이 기사는 로컬라이프(www.locallife.news)/세무뉴스(www.taxnews.kr)/한국NGO신문(www.ngonews.kr)/시사월드(www.sisaworld.kr)에도 실립니다.
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6.3 지방선거
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